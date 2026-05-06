Skończyłeś 65 lat? 8 dodatków do emerytury, które przysługują seniorom w 2026 i 2027 roku [LISTA]

Skończone 65 lat otwiera drzwi do dodatków i przywilejów, które w latach 2026–2027 mogą realnie wzmocnić domowy budżet. Niektórzy seniorzy nie zdają sobie sprawy, że wsparcie nie zawsze uzależnione jest od dochodu lub zdrowia. Przygotowaliśmy zestawienie 8 rozwiązań, które pomagają obniżyć codzienne wydatki. Sprawdź aktualne dodatki i zobacz, co przysługuje Ci w tym roku.

Masz skończone 65 lat? Zobacz, na co możesz liczyć oprócz emerytury

Seniorzy po 65. roku życia mogą korzystać z szeregu świadczeń oraz przywilejów, które realnie wpływają na domowe budżety. Sprawdziliśmy, jakie formy wsparcia są dostępne w 2026 i 2027 roku oraz kto może z nich skorzystać.

Trzynasta emerytura w 2026 roku. Sprawdź kwotę i kluczowy termin

Dodatkowe roczne świadczenie, czyli tzw. trzynastka, trafia do wszystkich osób uprawnionych do świadczeń emerytalno-rentowych. Kluczowy jest jeden warunek – prawo do świadczenia musi przysługiwać na dzień 31 marca danego roku.

13. emerytura trafia więc m.in. emerytów, rencistów, osób pobierających świadczenia przedemerytalne czy nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. W 2026 roku wysokość świadczenia odpowiada minimalnej emeryturze i wynosi 1978,49 zł brutto. Kwota ta zostanie zwaloryzowana w przyszłym roku.

Czternastka z zasadą „złotówka za złotówkę”. Kiedy przelew będzie niższy?

Emeryci w Polsce mogą liczyć również na wypłatę tzw. czternastki. To dodatkowe świadczenie w przeciwieństwie do trzynastki, nie jest wypłacane każdemu w pełnej wysokości. Wysokość czternastej emerytury uzależniona jest od dochodu. Jeśli podstawowa emerytura przekracza określony próg, czternastka jest stopniowo pomniejszana. Rozwiązanie to sprawia, że świadczenie maleje proporcjonalnie po przekroczeniu limitu. W praktyce oznacza to, że wyższa emerytura wpływa na odpowiednio niższy dodatek.

2900 zł brutto – przekroczyłeś ten próg? Twoja czternastka będzie mniejsza

Darmowe leki dla seniorów 65+. Na liście aż 3800 produktów

System wsparcia obejmuje również dostęp do bezpłatnych leków. Seniorzy, którzy ukończyli 65 lat, mogą nabyć lek w 100 proc. refundowany, jeśli równocześnie:

preparat znajduje się w aktualnym wykazie leków refundowanych oznaczonych jako „D1” lub „D2” ,

lub , choroba mieści się w zakresie wskazań objętych refundacją dla danego leku.

Aktualny wykaz obejmuje około 3800 produktów – od leków na choroby przewlekłe po preparaty stosowane sezonowo. Wśród nich znajdują się m.in. środki na nadciśnienie, cukrzycę, infekcje czy problemy układu oddechowego.

Osoby powyżej 75. roku życia lub całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą otrzymać dodatek pielęgnacyjny. W 2026 roku jego wysokość wynosi 365,91 zł miesięcznie. Świadczenie nie przysługuje jednak osobom przebywającym przez dłuższy czas w placówkach opiekuńczych finansowanych ze środków publicznych.

Dopłata do czynszu i rachunków. Zobacz aktualne normy metrażu

Seniorzy z niższymi dochodami mogą ubiegać się o dopłatę do kosztów utrzymania mieszkania, czyli dodatek mieszkaniowy. Przyznanie świadczenia zależy od kilku czynników:

dochodu,

powierzchni zajmowanego lokalu,

tytułu prawnego do nieruchomości.

Obowiązują konkretne limity dochodowe - co do zasady średni miesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia nie może przekroczyć 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku przekroczenia limitu dodatek jest odpowiednio pomniejszany. Istotne są także normy dotyczące metrażu mieszkania - maksymalna powierzchnia użytkowa uzależniona jest od liczby lokatorów i wynosi:

1 osoba: do 35 m²

2 osoby: do 40 m²

3 osoby: do 45 m²

4 osoby: do 55 m²

5 osób: do 65 m²

6 osób: do 70 m² (każda kolejna osoba to +5 m²).

Uwaga! Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub wymagająca osobnego pokoju, limit powierzchni powiększa się o dodatkowe 15 m².

Ogólnopolska Karta Seniora obok dodatków. Jak płacić mniej za lekarzy i kulturę?

Osoby po 60. roku życia mogą wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora uprawniającą do licznych rabatów w całej Polsce. Program obejmuje tysiące punktów – od placówek medycznych po instytucje kultury. Dzięki temu seniorzy mogą taniej korzystać m.in. z rehabilitacji, wizyt lekarskich, wyjazdów uzdrowiskowych czy oferty teatrów i kin.

Legitymacja emeryta: Nowoczesny sposób na tańsze usługi

Na jakie jeszcze dodatki mogą liczyć seniorzy po 65. roku życia? Kolejnym rozwiązaniem, które uprawnia do zniżek i zwolnień z niektórych opłat jest legitymacja emeryta-rencisty. Dokument wydawany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) osobom, którym przyznano emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Ryczałt energetyczny. Dodatkowe pieniądze na prąd i gaz

Wybrane grupy seniorów mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w pokryciu kosztów energii. Ryczałt energetyczny przysługuje m.in. kombatantom, osobom represjonowanym oraz ich rodzinom. Świadczenie to ma pomóc w opłaceniu rachunków za prąd, gaz czy ogrzewanie, co wydaje się szczególnie ważne w okresie rosnących kosztów energii.

O czym pamiętać po 65. roku życia?

System wsparcia dla seniorów w Polsce obejmuje nie tylko bezpośrednie dodatki pieniężne, ale także szeroki wachlarz ulg i dopłat. W praktyce oznacza to, że osoby starsze mogą korzystać nawet z kilku form pomocy jednocześnie – od dodatkowych emerytur, przez tańsze leczenie, po wsparcie w codziennych wydatkach.