REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Skończyłeś 65 lat? 8 dodatków do emerytury, które przysługują seniorom w 2026 i 2027 roku [LISTA]

Skończyłeś 65 lat? 8 dodatków do emerytury, które przysługują seniorom w 2026 i 2027 roku [LISTA]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 maja 2026, 14:49
Justyna Klupa
Justyna Klupa
Z wykształcenia prawniczka, z zamiłowania redaktorka. Zaczynała w „Pulsie Biznesu”, a dziś współtworzy redakcję serwisu GazetaPrawna.pl, gdzie pisze głównie o prawie, społeczeństwie i biznesie. Lubi opowiadać o ludziach stojących za sukcesem firm i o tym, jak pasja spotyka się z profesjonalizmem. Z zainteresowaniem śledzi rozwój polskich marek modowych oraz to, jak prawo i gospodarka wpływają na branże kreatywne. Fanka dobrej kawy i pudelków. W wolnym czasie podróżuje, słucha muzyki i sięga po reportaże.
Uśmiechnięty senior, obok w ramce banknoty 100 zł
Seniorzy po 65. roku życia mogą liczyć nie tylko na 13. i 14. emerytury, ale także na szereg przywilejów i dodatków
Shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Skończone 65 lat otwiera drzwi do dodatków i przywilejów, które w latach 2026–2027 mogą realnie wzmocnić domowy budżet. Niektórzy seniorzy nie zdają sobie sprawy, że wsparcie nie zawsze uzależnione jest od dochodu lub zdrowia. Przygotowaliśmy zestawienie 8 rozwiązań, które pomagają obniżyć codzienne wydatki. Sprawdź aktualne dodatki i zobacz, co przysługuje Ci w tym roku.

rozwiń >

Masz skończone 65 lat? Zobacz, na co możesz liczyć oprócz emerytury

Seniorzy po 65. roku życia mogą korzystać z szeregu świadczeń oraz przywilejów, które realnie wpływają na domowe budżety. Sprawdziliśmy, jakie formy wsparcia są dostępne w 2026 i 2027 roku oraz kto może z nich skorzystać.

REKLAMA

REKLAMA

Trzynasta emerytura w 2026 roku. Sprawdź kwotę i kluczowy termin

Dodatkowe roczne świadczenie, czyli tzw. trzynastka, trafia do wszystkich osób uprawnionych do świadczeń emerytalno-rentowych. Kluczowy jest jeden warunek – prawo do świadczenia musi przysługiwać na dzień 31 marca danego roku.

13. emerytura trafia więc m.in. emerytów, rencistów, osób pobierających świadczenia przedemerytalne czy nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. W 2026 roku wysokość świadczenia odpowiada minimalnej emeryturze i wynosi 1978,49 zł brutto. Kwota ta zostanie zwaloryzowana w przyszłym roku.

Czternastka z zasadą „złotówka za złotówkę”. Kiedy przelew będzie niższy?

Emeryci w Polsce mogą liczyć również na wypłatę tzw. czternastki. To dodatkowe świadczenie w przeciwieństwie do trzynastki, nie jest wypłacane każdemu w pełnej wysokości. Wysokość czternastej emerytury uzależniona jest od dochodu. Jeśli podstawowa emerytura przekracza określony próg, czternastka jest stopniowo pomniejszana. Rozwiązanie to sprawia, że świadczenie maleje proporcjonalnie po przekroczeniu limitu. W praktyce oznacza to, że wyższa emerytura wpływa na odpowiednio niższy dodatek.

REKLAMA

2900 zł brutto – przekroczyłeś ten próg? Twoja czternastka będzie mniejsza

Darmowe leki dla seniorów 65+. Na liście aż 3800 produktów

System wsparcia obejmuje również dostęp do bezpłatnych leków. Seniorzy, którzy ukończyli 65 lat, mogą nabyć lek w 100 proc. refundowany, jeśli równocześnie:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • preparat znajduje się w aktualnym wykazie leków refundowanych oznaczonych jako „D1” lub „D2”,
  • choroba mieści się w zakresie wskazań objętych refundacją dla danego leku.

Aktualny wykaz obejmuje około 3800 produktów – od leków na choroby przewlekłe po preparaty stosowane sezonowo. Wśród nich znajdują się m.in. środki na nadciśnienie, cukrzycę, infekcje czy problemy układu oddechowego.

Dodatek pielęgnacyjny 2026. Ponad 360 zł co miesiąc

Osoby powyżej 75. roku życia lub całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą otrzymać dodatek pielęgnacyjny. W 2026 roku jego wysokość wynosi 365,91 zł miesięcznie. Świadczenie nie przysługuje jednak osobom przebywającym przez dłuższy czas w placówkach opiekuńczych finansowanych ze środków publicznych.

Dopłata do czynszu i rachunków. Zobacz aktualne normy metrażu

Seniorzy z niższymi dochodami mogą ubiegać się o dopłatę do kosztów utrzymania mieszkania, czyli dodatek mieszkaniowy. Przyznanie świadczenia zależy od kilku czynników:

  • dochodu,
  • powierzchni zajmowanego lokalu,
  • tytułu prawnego do nieruchomości.

Obowiązują konkretne limity dochodowe - co do zasady średni miesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia nie może przekroczyć 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku przekroczenia limitu dodatek jest odpowiednio pomniejszany. Istotne są także normy dotyczące metrażu mieszkania - maksymalna powierzchnia użytkowa uzależniona jest od liczby lokatorów i wynosi:

  • 1 osoba: do 35 m²
  • 2 osoby: do 40 m²
  • 3 osoby: do 45 m²
  • 4 osoby: do 55 m²
  • 5 osób: do 65 m²
  • 6 osób: do 70 m² (każda kolejna osoba to +5 m²).

Uwaga! Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub wymagająca osobnego pokoju, limit powierzchni powiększa się o dodatkowe 15 m².

Ogólnopolska Karta Seniora obok dodatków. Jak płacić mniej za lekarzy i kulturę?

Osoby po 60. roku życia mogą wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora uprawniającą do licznych rabatów w całej Polsce. Program obejmuje tysiące punktów – od placówek medycznych po instytucje kultury. Dzięki temu seniorzy mogą taniej korzystać m.in. z rehabilitacji, wizyt lekarskich, wyjazdów uzdrowiskowych czy oferty teatrów i kin.

Legitymacja emeryta: Nowoczesny sposób na tańsze usługi

Na jakie jeszcze dodatki mogą liczyć seniorzy po 65. roku życia? Kolejnym rozwiązaniem, które uprawnia do zniżek i zwolnień z niektórych opłat jest legitymacja emeryta-rencisty. Dokument wydawany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) osobom, którym przyznano emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Ryczałt energetyczny. Dodatkowe pieniądze na prąd i gaz

Wybrane grupy seniorów mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w pokryciu kosztów energii. Ryczałt energetyczny przysługuje m.in. kombatantom, osobom represjonowanym oraz ich rodzinom. Świadczenie to ma pomóc w opłaceniu rachunków za prąd, gaz czy ogrzewanie, co wydaje się szczególnie ważne w okresie rosnących kosztów energii.

O czym pamiętać po 65. roku życia?

System wsparcia dla seniorów w Polsce obejmuje nie tylko bezpośrednie dodatki pieniężne, ale także szeroki wachlarz ulg i dopłat. W praktyce oznacza to, że osoby starsze mogą korzystać nawet z kilku form pomocy jednocześnie – od dodatkowych emerytur, przez tańsze leczenie, po wsparcie w codziennych wydatkach.

Powiązane
Renta wdowia 2026. Zagraniczne świadczenia mogą pokrzyżować plany. Sprawdź nowe limity i zasady
Renta wdowia 2026. Zagraniczne świadczenia mogą pokrzyżować plany. Sprawdź nowe limity i zasady
Bezzwrotne świadczenie pieniężne dla rodziny 2026. Można dostać nawet 3292 zł bez względu na dochód
Bezzwrotne świadczenie pieniężne dla rodziny 2026. Można dostać nawet 3292 zł bez względu na dochód
400 zł z Bonu Wyspiarza Seniora dla tej grupy emerytów tylko do 29 maja. Wystarczy spełnić te 3 warunki
400 zł z Bonu Wyspiarza Seniora dla tej grupy emerytów tylko do 29 maja. Wystarczy spełnić te 3 warunki
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Matura 2026 r. Arkusz z języka angielskiego. Karta odpowiedzi [6 maja 2026 r.]
06 maja 2026

Zakończyły się obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne z języków obcych. Egzamin pisemny na tym poziomie z wybranego języka obcego jest obowiązkowy dla wszystkich maturzystów.Egzaminy pisemne z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym rozpoczęły się o godz. 9. Trwały 120 minut. Arkusze egzaminacyjne rozwiązywane przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w środę po południu.
NFZ jednak płaci więcej, niż zapowiadał, ale to nadal za mało. Którzy pacjenci odczują ograniczenia w dostępie do badań?
06 maja 2026

Zmiany w zakresie finansowania przez NFZ świadczeń realizowanych ponad limit kontraktu nie są tak drastyczne, jak pierwotnie zapowiadano. To jednak nie oznacza, że pacjenci ich nie odczują. Choć celem jest wyeliminowanie nieprawidłowości, to jednak jednocześnie pogarsza się dostęp pacjentów do badań diagnostycznych.
Skończyłeś 65 lat? 8 dodatków do emerytury, które przysługują seniorom w 2026 i 2027 roku [LISTA]
06 maja 2026

Skończone 65 lat otwiera drzwi do dodatków i przywilejów, które w latach 2026–2027 mogą realnie wzmocnić domowy budżet. Niektórzy seniorzy nie zdają sobie sprawy, że wsparcie nie zawsze uzależnione jest od dochodu lub zdrowia. Przygotowaliśmy zestawienie 8 rozwiązań, które pomagają obniżyć codzienne wydatki. Sprawdź aktualne dodatki i zobacz, co przysługuje Ci w tym roku.
Pracownicy balansują na granicy wypalenia zawodowego. Profilaktyka zdrowia psychicznego się opłaca
06 maja 2026

Dziś pracownicy balansują na granicy wypalenia zawodowego. Dlaczego profilaktyka zdrowotna i psychiczna pracownika to już nie jest tylko problem pracownika? Z badań wynika, że zainwestowanie 1 euro w rozwiązania dobrostanowe zwraca się aż pięciokrotnie.

REKLAMA

W 2027 roku praktykant jak pracownik. Umowa i ok. 2500 zł netto miesięcznie [Projekt]
06 maja 2026

Aktualnie przepisy są rozproszone i brakuje jednolitych praktyk. Rząd chce zatem uporządkować sytuację stażystów w firmach. Zyskają oni nowe prawa, a pracodawcy - obowiązki. Nowe przepisy, zgodnie z założeniami, mają wejść w życie 1 stycznia 2027 roku.
Grzywna od 2 tys. zł do 60 tys. zł dla pracodawców za brak działań po wejściu w życie nowych przepisów dot. jawności wynagrodzeń
06 maja 2026

Nowe przepisy dotyczące jawności wynagrodzeń, które muszą wejść w życie to także grzywna od 2 tys. zł do 60 tys. zł dla pracodawców za brak działań przy zbyt dużej rozbieżności wynagrodzeń za tę samą pracę lub pracę o jednakowej wartości.
Matura 2026 trwa, a wielu zdających nie zna tych praw przysługujących na sali egzaminacyjnej maturzystom
06 maja 2026

Matury 2026 już trwają – ponad 344 tysięcy maturzystów przystępuje do egzaminów, które potrwają do końca maja. W ferworze nauki i stresu łatwo zapomnieć, że zdający mają konkretne prawa – i że ich naruszenie przez szkołę lub komisję można zakwestionować. Oto kompletny przewodnik oparty wyłącznie na oficjalnych dokumentach CKE.
Bezzwrotne świadczenie pieniężne dla rodziny 2026. Można dostać nawet 3292 zł bez względu na dochód
06 maja 2026

W jakich sytuacjach rodzina może otrzymać specjalną pomoc finansową z pomocy społecznej, nawet jeśli przekracza standardowe limity dochodowe? Gdzie złożyć wniosek o specjalny, bezzwrotny zasiłek? W 2026 maksymalna kwota dla czteroosobowej rodziny może wynieść nawet 3292 zł.

REKLAMA

Po rekrutacji zaczyna się prawdziwa wartość AI. Nowe HR to mniej dział wsparcia, a bardziej sterowania [WYWIAD]
06 maja 2026

Po rekrutacji zaczyna się prawdziwa wartość AI. Rekrutacja daje szybki i medialny efekt, ale to po zatrudnieniu AI zaczyna pracować codziennie. Nowe HR to mniej dział wsparcia, a bardziej sterowania tym, jak firma zarządza talentami, podejmuje decyzje i buduje zaufanie do AI. Jak wdrażać AI i jakich błędów nie popełniać? Na nasze pytania odpowiada przedsiębiorca, entuzjasta AI, ekspert e-learningu, Michał Lidzbarski.
Renta wdowia 2026. Zagraniczne świadczenia mogą pokrzyżować plany. Sprawdź nowe limity i zasady
06 maja 2026

Wprowadzenie renty wdowiej to przełom w polskim systemie emerytalnym, ale diabeł tkwi w szczegółach. Od 2025 roku seniorzy mogą łączyć własne świadczenia z rentą po zmarłym małżonku, jednak nie każdy otrzyma przelew w oczekiwanej wysokości. Okazuje się, że na ostateczną kwotę wpływają nie tylko krajowe dochody, ale także emerytury pobierane z zagranicy.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA