Jest podwyżka zasiłku od 1 czerwca 2026. Osoby po 50. roku życia zyskają najwięcej

Od 1 czerwca 2026 roku wzrośnie podstawowy zasiłek dla bezrobotnych. To ważna informacja dla wszystkich osób zarejestrowanych w urzędzie pracy, ale szczególnie dla jednej grupy. Osoby po 50. roku życia, które mają co najmniej 20-letni staż pracy, mogą otrzymywać nie tylko wyższe świadczenie, lecz także pobierać je dłużej. Nie każdy jednak dostanie pieniądze automatycznie. Urząd pracy sprawdzi zarówno staż, jak i okres zatrudnienia oraz opłacane składki.

Od czerwca 2026 wyższy zasiłek dla bezrobotnych

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 2 marca 2026, od 1 czerwca 2026 roku wzrośnie podstawowa kwota zasiłku dla bezrobotnych. Dla osób ze stażem od 5 do 20 lat wyniesie 1783,90 zł brutto przez pierwsze 90 dni i 1400,90 zł brutto w kolejnych miesiącach.

Dopiero od tej podstawy liczy się wyższe świadczenie dla osób z odpowiednim stażem. Bezrobotni, którzy udokumentują co najmniej 20-letni staż pracy mogą otrzymać 120% zasiłku podstawowego. Daje to 2140,68 zł brutto przez pierwsze 90 dni i 1681,08 zł brutto w kolejnych miesiącach.

Wyższy i dłuższy zasiłek dla osób po 50. roku życia z minimum 20-letnim stażem

Zgodnie z powyższym, osobom po 50. roku życia z 20-letnim stażem od czerwca będzie przysługiwać:

2140,68 zł brutto miesięcznie przez pierwsze 90 dni pobierania zasiłku,

brutto miesięcznie przez pierwsze 90 dni pobierania zasiłku, 1681,08 zł brutto po upływie pierwszych trzech miesięcy.

Aby otrzymać podwyższony zasiłek, trzeba spełnić kilka warunków jednocześnie. Najważniejsze z nich to:

co najmniej 20 lat stażu pracy,

minimum 365 dni zatrudnienia w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją,

odprowadzanie składek na Fundusz Pracy,

rejestracja w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.

Urząd pracy może zażądać świadectw pracy, dokumentów potwierdzających zatrudnienie oraz informacji o składkach. Problemy pojawiają się najczęściej wtedy, gdy dokumentacja jest niepełna albo bezrobotny nie spełnia wymogu minimalnego okresu zatrudnienia.

W przypadku osób po 50. roku życia kluczowa jest jeszcze jedna zasada. Jeżeli mają co najmniej 20-letni staż pracy, zasiłek może przysługiwać im przez 365 dni, a nie standardowo przez 180. Oznacza to, że część osób po 50. roku życia może pobierać wyższy zasiłek nawet przez cały rok, choć najwyższa kwota obowiązuje tylko przez pierwsze 90 dni.

Dodajmy, że dłuższy, 365-dniowy okres pobierania świadczenia dotyczy nie tylko osób po 50. roku życia. Dostaną go także osoby mieszkające w powiatach o wysokim bezrobociu, samotnie wychowujące dzieci, posiadające dzieci z niepełnosprawnością, należących do rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, jeśli drugi rodzic utracił prawo do zasiłku.

Nie każdy dostanie zasiłek dla bezrobotnych. Urząd pracy może odmówić świadczenia

Prawo do zasiłku nie przysługuje automatycznie każdej osobie po utracie pracy. Problemy mogą mieć między innymi osoby:

zwolnione dyscyplinarnie,

które same wypowiedziały umowę krótko przed rejestracją,

odrzucające propozycje pracy, stażu lub szkolenia,

niestawiające się na obowiązkowe wizyty w urzędzie,

ukrywające dochody lub tracące status bezrobotnego.

W takich sytuacjach urząd pracy może odmówić przyznania świadczenia albo wstrzymać jego wypłatę.

Gdzie złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych 2026?

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, trzeba zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zamieszkania. Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie pracy lub online, przez portal praca.gov.pl korzystając z profilu zaufanego lub e dowodu. Do rejestracji potrzebne są m.in. dowód osobisty, świadectwa pracy, dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje, numer rachunku bankowego, czasem dokumenty ZUS lub dotyczące działalności gospodarczej.