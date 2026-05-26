Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Jest podwyżka zasiłku od 1 czerwca 2026. Osoby po 50. roku życia zyskają najwięcej

Jest podwyżka zasiłku od 1 czerwca 2026. Osoby po 50. roku życia zyskają najwięcej

26 maja 2026, 09:45
Marzena Sarniewicz
pieniądze, portfel, wynagrodzenie
Od 1 czerwca 2026 roku wzrośnie podstawowy zasiłek dla bezrobotnych. To ważna informacja dla wszystkich osób zarejestrowanych w urzędzie pracy, ale szczególnie dla jednej grupy. Osoby po 50. roku życia, które mają co najmniej 20-letni staż pracy, mogą otrzymywać nie tylko wyższe świadczenie, lecz także pobierać je dłużej. Nie każdy jednak dostanie pieniądze automatycznie. Urząd pracy sprawdzi zarówno staż, jak i okres zatrudnienia oraz opłacane składki.

Od czerwca 2026 wyższy zasiłek dla bezrobotnych

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 2 marca 2026, od 1 czerwca 2026 roku wzrośnie podstawowa kwota zasiłku dla bezrobotnych. Dla osób ze stażem od 5 do 20 lat wyniesie 1783,90 zł brutto przez pierwsze 90 dni i 1400,90 zł brutto w kolejnych miesiącach.

Dopiero od tej podstawy liczy się wyższe świadczenie dla osób z odpowiednim stażem. Bezrobotni, którzy udokumentują co najmniej 20-letni staż pracy mogą otrzymać 120% zasiłku podstawowego. Daje to 2140,68 zł brutto przez pierwsze 90 dni i 1681,08 zł brutto w kolejnych miesiącach.

Wyższy i dłuższy zasiłek dla osób po 50. roku życia z minimum 20-letnim stażem

Zgodnie z powyższym, osobom po 50. roku życia z 20-letnim stażem od czerwca będzie przysługiwać:

  • 2140,68 zł brutto miesięcznie przez pierwsze 90 dni pobierania zasiłku,
  • 1681,08 zł brutto po upływie pierwszych trzech miesięcy.

Aby otrzymać podwyższony zasiłek, trzeba spełnić kilka warunków jednocześnie. Najważniejsze z nich to:

  • co najmniej 20 lat stażu pracy,
  • minimum 365 dni zatrudnienia w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją,
  • odprowadzanie składek na Fundusz Pracy,
  • rejestracja w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.

Urząd pracy może zażądać świadectw pracy, dokumentów potwierdzających zatrudnienie oraz informacji o składkach. Problemy pojawiają się najczęściej wtedy, gdy dokumentacja jest niepełna albo bezrobotny nie spełnia wymogu minimalnego okresu zatrudnienia.

W przypadku osób po 50. roku życia kluczowa jest jeszcze jedna zasada. Jeżeli mają co najmniej 20-letni staż pracy, zasiłek może przysługiwać im przez 365 dni, a nie standardowo przez 180. Oznacza to, że część osób po 50. roku życia może pobierać wyższy zasiłek nawet przez cały rok, choć najwyższa kwota obowiązuje tylko przez pierwsze 90 dni.

Dodajmy, że dłuższy, 365-dniowy okres pobierania świadczenia dotyczy nie tylko osób po 50. roku życia. Dostaną go także osoby mieszkające w powiatach o wysokim bezrobociu, samotnie wychowujące dzieci, posiadające dzieci z niepełnosprawnością, należących do rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, jeśli drugi rodzic utracił prawo do zasiłku.

Nie każdy dostanie zasiłek dla bezrobotnych. Urząd pracy może odmówić świadczenia

Prawo do zasiłku nie przysługuje automatycznie każdej osobie po utracie pracy. Problemy mogą mieć między innymi osoby:

  • zwolnione dyscyplinarnie,
  • które same wypowiedziały umowę krótko przed rejestracją,
  • odrzucające propozycje pracy, stażu lub szkolenia,
  • niestawiające się na obowiązkowe wizyty w urzędzie,
  • ukrywające dochody lub tracące status bezrobotnego.

W takich sytuacjach urząd pracy może odmówić przyznania świadczenia albo wstrzymać jego wypłatę.

Gdzie złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych 2026?

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, trzeba zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zamieszkania. Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie pracy lub online, przez portal praca.gov.pl korzystając z profilu zaufanego lub e dowodu. Do rejestracji potrzebne są m.in. dowód osobisty, świadectwa pracy, dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje, numer rachunku bankowego, czasem dokumenty ZUS lub dotyczące działalności gospodarczej.

Źródło: INFOR
Infor.pl
Rynek pracy I kwartał 2026 – mniej pracujących, więcej biernych zawodowo. Najnowsze dane GUS
26 maja 2026

W I kwartale 2026 r. liczba pracujących spadła o 109 tys. osób w porównaniu z końcem 2025 r. Jednocześnie wzrosła liczba osób biernych zawodowo. Najwyższe bezrobocie wciąż dotyka młodych – stopa bezrobocia w grupie 15-24 lata wyniosła aż 12,5%. Sprawdź najważniejsze dane z najnowszego badania GUS.
12 sposobów na oszustwo w systemie kaucyjnym. Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy" ostrzega przed fraudami – sprawdź, czego się wystrzegać
26 maja 2026

Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy" opublikowała raport o zagrożeniach w systemie kaucyjnym. Eksperci wskazują aż 12 rodzajów oszustw, które mogą wystąpić na różnych etapach zwrotu kaucji za opakowania. Nielegalna produkcja, fałszywe dokumenty, kradzież opakowań – to tylko część problemów. Sprawdź, jakie fraudy mogą zagrozić systemowi kaucyjnemu w Polsce.
Wniosek po tym terminie spowoduje utratę prawa do 800 plus za wcześniejsze miesiące
26 maja 2026

Zbliża się termin składania do ZUS wniosków o świadczenie wychowawcze, tzw. 800 plus. Do 30 czerwca rodzice i opiekunowie mogą złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy. Wniosek można składać wyłącznie elektronicznie.
Branża motoryzacyjna w kryzysie. Tysiące pracowników może stracić zatrudnienie
26 maja 2026

Z badania Exact x Forestall wynika, że 37 proc. firm z sektora motoryzacyjnego w Polsce planuje redukcję zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jednocześnie 30 proc. przedsiębiorstw przewiduje wzrost liczby pracowników, a 28 proc. spodziewa się utrzymania obecnego poziomu zatrudnienia.

REKLAMA

Czy banki celowo dawały kredytobiorcom wadliwe umowy do podpisu? Anatomia systemowego błędu
26 maja 2026

W debacie publicznej na temat wadliwych umów o kredyt konsumencki coraz częściej pojawia się narracja o celowym działaniu banków na szkodę klientów. Jej zwolennicy twierdzą, że instytucje finansowe świadomie wpisywały do umów klauzule niezgodne z prawem, licząc na niewiedzę konsumentów i nikłe prawdopodobieństwo zakwestionowania zapisów. Tezę tę chętnie podchwytują prawnicy reprezentujący kredytobiorców w sporach sądowych. Tymczasem rzeczywistość jest bardziej złożona - i właśnie dlatego bardziej niepokojąca. Jeśli błędy wynikały z chciwości, remedium jest proste: lepsza regulacja i dotkliwe sankcje. Jeśli jednak u ich podstaw leży splot strukturalnych dysfunkcji organizacyjnych, luk kompetencyjnych i nieprecyzyjnych przepisów - problem jest znacznie trudniejszy do wyeliminowania. I znacznie trudniejszy do zapobieżenia w przyszłości. Dlatego rozumiem zarówno stronę kredytobiorców przez których najczęściej przemawiają emocje oraz bankowców, którzy rozliczani są za swoje błędy po wielu latach bez względu na to ile w tych bledach było celowego działania.
Nowy dodatek emerytalny? 600 zł za dziecko i pensja dla matek. Wyjaśniamy przepisy
26 maja 2026

W sieci wybuchła burza wokół rzekomego nowego programu wsparcia dla rodziców. Propozycja zakłada rewolucyjne zmiany: podwyżkę emerytury o 600 zł za każde wychowane dziecko oraz regularną, comiesięczną "pensję" dla matek sięgającą nawet kilku tysięcy złotych. Czy nowe przepisy weszły w życie w 2026 roku? Sprawdziliśmy aktualny stan prawny.
Polska coraz bardziej zależna od cudzoziemców na rynku pracy. Nowe dane
26 maja 2026

W 2025 r. pracujący i mieszkający w Polsce cudzoziemcy zwiększyli nasz PKB od 200 do 416 mld zł, czyli od 5,1 proc. do 10,7 proc. - wynika z raportu „Migracja w Polsce”, którego wyniki publikuje „Rz”.
Czy pobieranie 800 plus zobowiązuje do pracy w Polsce? List czytelnika wywołuje burzę
26 maja 2026

Program Rodzina 800 plus od lat budzi ogromne emocje i jest przedmiotem publicznej dyskusji. Do naszej redakcji napisał poruszony czytelnik, który zwraca uwagę na ważny aspekt sprawiedliwości społecznej oraz przyszłości młodego pokolenia. Pyta wprost: czy rodzice pobierający świadczenie gwarantują, że ich dzieci zostaną w kraju i tu będą płacić podatki? Jak przepisy regulują tę kwestię?

REKLAMA

Pracodawcy żądają rachunków potwierdzających zakup wakacyjnych wyjazdów. Bez tego nie chcą wypłacać pieniędzy. Czy to jest zgodne z prawem?
26 maja 2026

Prawo do świadczeń z ZFŚS budzi wiele emocji. Uprawnieni błędnie zakładają, że należą się one każdemu po równo, a pracodawcy często próbują w uchwalanych regulaminach niezgodnie z prawem ograniczać dostęp do świadczeń. Są też kwestie, których od lat nie udaje się ostatecznie wyjaśnić. Tymczasem każdemu zależy na przysługujących mu pieniądzach.
Polskie firmy stoją nad finansową przepaścią. Wystarczy minimalne pogorszenie, by ruszyła fala upadłości
26 maja 2026

Polskie firmy znalazły się w wyjątkowo niebezpiecznym momencie. Najnowszy raport pokazuje, że przedsiębiorstwom został już tylko symboliczny margines bezpieczeństwa finansowego. Eksperci ostrzegają: wystarczy niewielki wzrost opóźnień w płatnościach, by problemy z płynnością zaczęły rozlewać się po całej gospodarce.
