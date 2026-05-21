Wyższe przelewy dla bezrobotnych od 1 czerwca. Nawet 2140 zł miesięcznie [NOWE STAWKI]

Wyższe przelewy dla bezrobotnych od 1 czerwca. Nawet 2140 zł miesięcznie [NOWE STAWKI]

21 maja 2026, 15:00
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
pieniądze, zasiłek
Wyższe przelewy dla bezrobotnych od 1 czerwca. Nawet 2140 zł miesięcznie [NOWE STAWKI]
Ministerstwo Rodziny podnosi zasiłek dla bezrobotnych. Od 1 czerwca 2026 roku na konta osób poszukujących pracy trafią większe pieniądze. Zmiana stawek to efekt corocznej waloryzacji inflacyjnej. Sprawdź, ile dokładnie wyniesie nowe świadczenie i jakie warunki musisz spełnić, aby urzędy pracy wypłaciły Ci wyższe wsparcie.

Nowe stawki zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca 2026 roku

Wysokość wsparcia z urzędu pracy zależy od stażu zawodowego. Pieniądze są wypłacane w dwóch kwotach: wyższej przez pierwsze 3 miesiące oraz niższej w kolejnych dniach.

Staż pracy powyżej 20 lat (Zasiłek 120 proc.)

  • Pierwsze 90 dni: 2140,68 zł brutto (wzrost z 2066,30 zł),
  • Kolejne miesiące: 1681,06 zł brutto (wzrost z 1622,60 zł).

Staż pracy poniżej 20 lat (Zasiłek 100 proc.)

  • Pierwsze 90 dni: 1783,90 zł brutto (wzrost z 1721,90 zł),
  • Kolejne miesiące: 1400,90 zł brutto (wzrost z 1352,20 zł).

Warto pamiętać, że dzięki wcześniejszym zmianom w przepisach, osoby z krótkim stażem pracy (poniżej 5 lat) nie otrzymują już obniżonego świadczenia (80 proc.). Przysługuje im pełna stawka 100 proc.

Kto ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Kluczowe warunki w 2026 roku

Wyższa wypłata z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) nie jest przyznawana automatycznie wszystkim rejestrującym się. Aby nabyć prawo do świadczenia, musisz spełnić tzw. warunek stażowy:

  • 365 dni pracy w okresie ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją.
  • Odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
  • Brak odpowiednich ofert zatrudnienia lub stażu ze strony urzędu.

Standardowo zasiłek dla bezrobotnych można pobierać przez 180 dni. W szczególnych przypadkach (np. trudna sytuacja na lokalnym rynku pracy lub wiek) okres ten wydłuża się do 365 dni.

Rewolucja w urzędach pracy. Łatwiejsza rejestracja i mniej formalności

Wygodniejsze pobieranie zasiłku to także efekt wdrożonych reform. Bezrobotni nie muszą już mierzyć się z dawną biurokracją. Najważniejsze ułatwienia to:

  • Koniec z rejonizacją: Możesz zarejestrować się w dowolnym urzędzie, a nie tylko w miejscu zameldowania.
  • Koniec z wizytami co miesiąc: Zniesiono sztywny obowiązek stawiania się w urzędzie równo co 30 dni.
  • Indywidualne podejście: Urzędnik tworzy z Tobą elastyczny Indywidualny Plan Działania (IPD).

Jak wygląda rynek pracy? Najnowsze dane ministerstwa

Zasiłek rośnie w momencie stabilnej sytuacji gospodarczej. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec kwietnia 2026 roku wyniosła 6,0 proc. (wobec 6,1 proc. w marcu).W urzędach zarejestrowanych było 935,8 tys. osób. To o ponad 14 tysięcy mniej niż miesiąc wcześniej, ale o 133,1 tysiąca więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Zasiłek dla bezrobotnych 2026 - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2026 roku? Wysokość zasiłku zależy od stażu pracy. Osoby ze stażem powyżej 20 lat otrzymują 2140,68 zł brutto przez pierwsze 3 miesiące, a potem 1681,06 zł brutto. Osoby ze stażem poniżej 20 lat dostają 1783,90 zł brutto na start, a następnie 1400,90 zł brutto.

Przez jaki okres można pobierać zasiłek dla bezrobotnych? Standardowo zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest przez 180 dni (6 miesięcy). Okres ten może zostać wydłużony do 365 dni (12 miesięcy) m.in. dla osób w starszym wieku, mających na utrzymaniu dzieci lub mieszkających w powiecie o szczególnie wysokim stopniu bezrobocia.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych? Aby otrzymać świadczenie, należy zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz wykazać, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy poprzedzających rejestrację przepracowało się łącznie co najmniej 365 dni, osiągając minimalne wynagrodzenie, od którego odprowadzano składki na Fundusz Pracy.

Czy muszę zarejestrować się w urzędzie pracy w miejscu zameldowania? Nie. Nowe przepisy zlikwidowały obowiązek rejestracji według miejsca zameldowania. Możesz zarejestrować się w dowolnym Powiatowym Urzędzie Pracy, który jest dla Ciebie najbardziej dogodny ze względu na miejsce zamieszkania.

Czy w 2026 roku trzeba co miesiąc chodzić do urzędu pracy? Nie. Przepisy zniosły sztywny obowiązek obowiązkowych wizyt kontrolnych co 30 dni. Współpraca z urzędem opiera się teraz na realizacji Indywidualnego Planu Działania (IPD), ustalanego wspólnie z doradcą klienta.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych z krótkim stażem pracy (poniżej 5 lat)? Osoby z krótkim stażem pracy (poniżej 5 lat) otrzymują obecnie pełną stawkę 100 proc. zasiłku (czyli 1783,90 zł przez pierwsze 3 miesiące). Przepisy zniosły wcześniejsze ograniczenie, które obniżało to świadczenie do 80 proc.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2026 roku przy stażu pracy powyżej 20 lat?

Przy stażu pracy powyżej 20 lat zasiłek 120 proc. wynosi 2140,68 zł brutto przez pierwsze 90 dni i 1681,06 zł brutto w kolejnych miesiącach.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2026 roku przy stażu pracy poniżej 20 lat?

Przy stażu pracy poniżej 20 lat zasiłek 100 proc. wynosi 1783,90 zł brutto przez pierwsze 90 dni i 1400,90 zł brutto w kolejnych miesiącach.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w 2026 roku?

Trzeba spełnić warunek stażowy: 365 dni pracy w okresie ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją, odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz nie mieć odpowiednich ofert zatrudnienia lub stażu ze strony urzędu.

Przez jaki okres można pobierać zasiłek dla bezrobotnych w 2026 roku?

Standardowo zasiłek dla bezrobotnych można pobierać przez 180 dni. W szczególnych przypadkach, np. przy trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy lub wieku, okres wydłuża się do 365 dni.

Jakie ułatwienia w urzędach pracy dotyczą rejestracji i współpracy z osobą bezrobotną?

Można zarejestrować się w dowolnym urzędzie, a nie tylko w miejscu zameldowania. Zniesiono sztywny obowiązek stawiania się w urzędzie równo co 30 dni, a urzędnik tworzy elastyczny Indywidualny Plan Działania (IPD).

