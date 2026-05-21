Można powiedzieć, że na zbliżający się Dzień Dziecka Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje rodzicom istotne informacje dotyczące świadczenia wychowawczego „800 plus". Kluczowa jest data 30 czerwca 2026 roku – to ostatni dzień, kiedy można złożyć wniosek, aby nie stracić pieniędzy za czerwiec. Co więcej, kluczowe jest też to, że 1 czerwca 2026 r. obowiązują nowe zasady w zakresie wypłaty 800 plus dla pewnych grup społeczeństwa - część osób może utracić prawo do świadczeń, czy też ich nawet nie uzyskać, jeżeli nie spełnią prawnych warunków.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje rodzicom istotne informacje dotyczące świadczenia wychowawczego „800 plus". Kluczowa jest data 30 czerwca 2026 roku – to ostatni dzień, kiedy można złożyć wniosek, aby nie stracić pieniędzy za czerwiec. Po tym terminie prawo do świadczenia przysługiwać będzie wyłącznie od miesiąca złożenia dokumentacji, bez możliwości wyrównania za pierwszy miesiąc nowego okresu świadczeniowego.

Od 1 lutego do 29 kwietnia 2026 roku ZUS przyjął 3 589 299 elektronicznych wniosków, które obejmują prawie 5 milionów dzieci – dokładnie 4 965 806. Oznacza to, że ponad 3,5 miliona rodziców i opiekunów prawnych już zadbało o środki na nowy okres wypłat.

800 plus: kalendarz wnioskowania – co się zmienia?

Nowy okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca 2026 roku do 31 maja 2027 roku. W zależności od momentu złożenia aplikacji, wypłata przebiega różnie:

Do 30 kwietnia 2026: ci, którzy złożyli wniosek w tym terminie, zachowują ciągłość świadczenia. Pierwsza transza na nowy okres trafi na ich konta najpóźniej pod koniec czerwca.

Maj – 30 czerwca 2026: wnioski złożone w tym oknie czasowym również gwarantują wypłatę za czerwiec, nawet jeśli pojawi się przerwa w przelewach. ZUS wyrówna wtedy zaległości za wcześniejsze miesiące.

Po 30 czerwca 2026: wnioski złożone po tym dniu uprawniają do pieniędzy dopiero od miesiąca złożenia wniosku. W tej sytuacji dzieci tracą prawo do świadczenia za czerwiec 2026 roku – nie będzie wyrównania.

800 plus: jak składać wniosek?

Składanie wniosku w sprawie 800 plus odbywa się to wyłącznie drogą elektroniczną. Rodzice mogą skorzystać z: platformy eZUS, aplikacji mobilnej mZUS, portalu Emp@tia, lub swojego banku (przez usługi bankowości elektronicznej).

Co z 800 plus od 1 czerwca 2026 r.? Kto straci lub nie nabędzie prawa do świadczenia? [Prawne warunki w mocy]. Nowe zasady dla obcokrajowców

Od początku 2026 roku zmieniły się warunki przyznawania „800 plus" dla cudzoziemców:

Obywatele Ukrainy ze statusem UKR (od 1 lutego 2026): Aby otrzymać świadczenie, opiekun musi wykazywać aktywność zawodową na terytorium Polski, a dziecko (w zależności od wieku) musi realizować obowiązek szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne w polskiej placówce. Wyjątek dotyczy dzieci poniżej 6. roku życia.

Ważne Ważne: Osoby ze statusem UKR, które złożyły wniosek i spełniły nowe warunki, otrzymają świadczenie do 4 marca 2026 roku. Po tej dacie, gdy uchodźcy przejdą na ochronę czasową, ZUS automatycznie przedłuży wypłaty do 31 maja 2026 roku bez konieczności składania nowej aplikacji. Na okres 2026/2027 trzeba będzie jednak złożyć nowy wniosek.

Inni cudzoziemcy spoza UE i EFTA (od 1 czerwca 2026): podobne wymogi co Ukraińcy ze statusem UKR (aktywność zawodowa opiekuna, nauka dziecka) zaczną obowiązywać pozostałych obywateli państw trzecich, którzy legalnie przebywają w Polsce i mają dostęp do rynku pracy. Mogli oni składać wnioski na nowy okres od 1 lutego 2026 roku.

Ważne Co istotne, prawo do świadczenia wychowawczego dla wszystkich ww. grup cudzoziemców jest dodatkowo uzależnione od realizowania przez dzieci obowiązku nauki w polskim systemie oświaty (obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, obowiązku nauki), z wyjątkiem dzieci, które ze względu na wiek lub odroczenie nie realizują tych obowiązków albo realizują naukę w inny sposób, np. na uczelni, w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego albo praktyk absolwenckich.

Zasady te nie dotyczą obywateli Polski oraz państw członkowskich UE, EFTA i Wielkiej Brytanii objętych umową wystąpienia.

Co z 800 plus od 1 czerwca 2026 r.? Kto straci lub nie nabędzie prawa do świadczenia? [Prawne warunki w mocy]. PODSUMOWANIE

W przypadku cudzoziemców z tzw. państw trzecich (spoza UE/EFTA i Wielkiej Brytanii [osób objętych umową wystąpienia]), którzy przebywają na terenie Polski legalnie i mają dostęp do rynku pracy, ZUS będzie weryfikować, czy spełniają warunek aktywności zawodowej, od nowego okresu świadczeniowego, czyli od 1 czerwca 2026 r. Jakie są warunki wstrzymania wypłaty świadczenia

ZUS może wstrzymać wypłatę świadczenia wychowawczego 800+, jeżeli pojawią się wątpliwości, czy wnioskodawca i dziecko spełniają warunki do jego otrzymywania, w szczególności:

czy mieszkają na terytorium Polski,

czy wnioskodawca jest aktywny zawodowo,

czy dziecko realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego lub nauki.

ZUS będzie cyklicznie, co miesiąc badać, czy wnioskodawca i dziecko spełniają wszystkie konieczne warunki.