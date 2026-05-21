Polska starzeje się najszybciej w UE. Seniorów przybywa w rekordowym tempie

Z danych demograficznych Eurostatu wynika, ze Polska starzeje się najszybciej ze wszystkich krajów UE. W ciągu 10 lat seniorów przybyło lawinowo

Ubywa dzieci i osób pracujących

Populacja UE na dzień 1 stycznia 2025 roku szacowana była na 450,6 miliona osób.

Dzieci w wieku od 0 do 14 lat stanowiły 14,4 proc. populacji UE, natomiast osoby uznawane za osoby w wieku produkcyjnym (15–64 lata) stanowiły 63,6 proc. populacji. Osoby starsze (w wieku 65 lat i więcej) miały udział 22,0 proc.

Dla porównania, w 2024 roku trzy grupy populacji: dzieci (0–14 lat), osoby w wieku produkcyjnym (15–64 lata) oraz osoby starsze (w wieku 65 lat i więcej) stanowiły odpowiednio 14,6 proc., 63,8 proc. i 21,6 proc. populacji UE.

W ciągu ostatniej dekady (2015-2025) w całej UE zaobserwowano wzrost udziału populacji w wieku 65 lat i więcej o 2,9 punktu procentowego.

Najwyższe wzrosty odnotowano w Polsce (5,6 pkt. proc.), na Słowacji (4,8 pkt. proc.) i w Chorwacji (4,3 pkt. proc.), w przeciwieństwie do najmniejszych wzrostów na Malcie (0,4 pkt. proc.), w Luksemburgu (1,0 pkt. proc. ) i w Szwecji (1,2 pkt. proc.).