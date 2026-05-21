REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Polska starzeje się najszybciej w UE. Seniorów przybywa w rekordowym tempie

Polska starzeje się najszybciej w UE. Seniorów przybywa w rekordowym tempie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 maja 2026, 13:07
Polska starzeje się najszybciej w UE. Seniorów przybywa w rekordowym tempie
Polska starzeje się najszybciej w UE. Seniorów przybywa w rekordowym tempie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Z danych demograficznych Eurostatu wynika, ze Polska starzeje się najszybciej ze wszystkich krajów UE. W ciągu 10 lat seniorów przybyło lawinowo

Ubywa dzieci i osób pracujących

Populacja UE na dzień 1 stycznia 2025 roku szacowana była na 450,6 miliona osób.

REKLAMA

Dzieci w wieku od 0 do 14 lat stanowiły 14,4 proc. populacji UE, natomiast osoby uznawane za osoby w wieku produkcyjnym (15–64 lata) stanowiły 63,6 proc. populacji. Osoby starsze (w wieku 65 lat i więcej) miały udział 22,0 proc.

Dla porównania, w 2024 roku trzy grupy populacji: dzieci (0–14 lat), osoby w wieku produkcyjnym (15–64 lata) oraz osoby starsze (w wieku 65 lat i więcej) stanowiły odpowiednio 14,6 proc., 63,8 proc. i 21,6 proc. populacji UE.

W ciągu ostatniej dekady (2015-2025) w całej UE zaobserwowano wzrost udziału populacji w wieku 65 lat i więcej o 2,9 punktu procentowego.

REKLAMA

Najwyższe wzrosty odnotowano w Polsce (5,6 pkt. proc.), na Słowacji (4,8 pkt. proc.) i w Chorwacji (4,3 pkt. proc.), w przeciwieństwie do najmniejszych wzrostów na Malcie (0,4 pkt. proc.), w Luksemburgu (1,0 pkt. proc. ) i w Szwecji (1,2 pkt. proc.).

Powiązane
800 plus dla seniorów, opiekujących się wnukami. Przełomowy wyrok NSA, na podstawie którego świadczenie wychowawcze należy się również babci i dziadkowi
800 plus dla seniorów, opiekujących się wnukami. Przełomowy wyrok NSA, na podstawie którego świadczenie wychowawcze należy się również babci i dziadkowi
Emeryci dostaną prezent z ZUS w 2026. Termin wypłaty dodatku do emerytury po 60. i 65. roku życia coraz bliżej
Emeryci dostaną prezent z ZUS w 2026. Termin wypłaty dodatku do emerytury po 60. i 65. roku życia coraz bliżej
Co z 800 plus od 1 czerwca 2026 r.? Kto straci lub nie nabędzie prawa do świadczenia? [Prawne warunki w mocy]
Co z 800 plus od 1 czerwca 2026 r.? Kto straci lub nie nabędzie prawa do świadczenia? [Prawne warunki w mocy]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
Po urodzeniu dziecka mają mniejsza szanse na nową pracę i awans. Kobiety zauważają też spadek zarobków
21 maja 2026

Rodzicielstwo okazuje się jednym z największych wyzwań wpływających na rozwój kariery zawodowej. Po urodzeniu dziecka mają mniejsza szanse na nową pracę i awans. Kobiety zauważają nawet spadek zarobków po narodzinach.
Każdy rolnik z gospodarstwem powyżej 1 ha musi mieć OC. Jakie kary za jego brak?
21 maja 2026

Wystarczy posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 1 ha, aby mieć obowiązek wykupienia OC rolnika – nawet wtedy, gdy ziemia nie jest uprawiana i nie prowadzisz żadnej produkcji. Wielu właścicieli gruntów nadal o tym nie wie, a brak ważnej polisy może skończyć się karą finansową i koniecznością pokrycia ogromnych odszkodowań z własnej kieszeni. W 2026 roku przepisy nadal obowiązują, a kontrole mogą prowadzić nie tylko urzędnicy UFG, ale również gminy i starostwa.
Co z 800 plus od 1 czerwca 2026 r.? Kto straci lub nie nabędzie prawa do świadczenia? [Prawne warunki w mocy]
21 maja 2026

Można powiedzieć, że na zbliżający się Dzień Dziecka Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje rodzicom istotne informacje dotyczące świadczenia wychowawczego „800 plus". Kluczowa jest data 30 czerwca 2026 roku – to ostatni dzień, kiedy można złożyć wniosek, aby nie stracić pieniędzy za czerwiec. Co więcej, kluczowe jest też to, że 1 czerwca 2026 r. obowiązują nowe zasady w zakresie wypłaty 800 plus dla pewnych grup społeczeństwa - część osób może utracić prawo do świadczeń, czy też ich nawet nie uzyskać, jeżeli nie spełnią prawnych warunków.
Kto najbardziej obawia się utraty pracy?
21 maja 2026

Polacy coraz bardziej obawiają się o swoje miejsca pracy. Co trzeci aktywny zawodowo przyznaje, że nie ma dziś pewności zatrudnienia, a firmy coraz ostrożniej planują rekrutacje. Największy niepokój dotyczy kobiet, młodszych pracowników oraz branż transportowej i handlowej.

REKLAMA

Cenowe kontrasty na rynku spożywczym. Co drożeje, a co tanieje w Polsce?
21 maja 2026

W kwietniu największe podwyżki dotyczyły używek, które podrożały średnio o 8,1 proc. w ujęciu rocznym - wynika z raportu UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito. Spadki cen zanotowały natomiast produkty tłuszczowe - o 9,5 proc., do czego przyczyniły się m.in. wojny cenowe.
Likwidacja podatku od aut spalinowych, a zamiast tego - środki na inwestycje w ciepłownictwo i satelity
21 maja 2026

A jednak żadnych nowych podatków od samochodów spalinowych. Polska zrezygnowała z kontrowersyjnych reform i przekonała Brukselę do marchewki zamiast kija. W zamian: 3 mld zł na tańsze ogrzewanie i dekarbonizację ciepłowni oraz 656 mln euro na bezpieczny internet satelitarny IRIS 2. To skutki zatwierdzenia przez KE piątej rewizji KPO. Sprawdź, co to oznacza dla Twojego portfela.
Rząd chce podatku od nadzwyczajnych zysków. Firmy paliwowe mogą zapłacić miliardy
21 maja 2026

Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy dotyczącej podatku od nadzwyczajnych zysków osiąganych przez firmy paliwowe w 2026 roku. Nowa danina ma pomóc sfinansować działania osłonowe związane z obniżkami cen paliw i zmniejszyć obciążenie budżetu państwa. Według zapowiedzi wpływy z podatku mogą przekroczyć 4 mld zł, a jednym z podmiotów objętych nowymi regulacjami może być Orlen.
20 tys. zł za metr w Warszawie. Eksperci tłumaczą, co naprawdę stoi za rekordem
21 maja 2026

W maju br. średnia cena ofertowa na warszawskim rynku deweloperskim po raz pierwszy w historii przekroczyła barierę 20 tys. zł za metr kw. - wynika z danych Otodom. Eksperci wskazują jednak, że jest to efekt zmiany w strukturze podaży, a średnia cena transakcyjna jest blisko 14 proc. niższa.

REKLAMA

Co z podatkiem od aut spalinowych? KE zatwierdziła zmiany w KPO - zamiast nowych opłat za auta rząd stawia na inwestycje i zachęty
21 maja 2026

Komisja Europejska zaakceptowała V rewizję Krajowego Planu Odbudowy. Rząd wycofał się z planów dotyczących opłat dla właścicieli samochodów spalinowych i zamiast tego stawia na wielomiliardowe inwestycje w ciepłownictwo oraz rozwój europejskiego internetu satelitarnego. Polska zwiększy także udział w strategicznym programie IRISS, który ma wzmocnić bezpieczeństwo cyfrowe i dostęp do szybkiego internetu.
Pierwszy dzień lata 2026. Kiedy wypada astronomiczne lato, a kiedy kalendarzowe, meteorologiczne, klimatyczne?
21 maja 2026

Pierwszy dzień lata 2026. Jaka to data w kalendarzu? Czy astronomiczne jest tego samego dnia co kalendarzowe? Czym jest przesilenie letnie?

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA