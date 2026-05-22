ZUS wysyła dodatkowe 689,17 zł co miesiąc. Mało osób wie o tym specjalnym przelewie. Do kogo trafia ten dodatek?
REKLAMA
REKLAMA
ZUS uruchomił wyższe wypłaty dla konkretnej grupy beneficjentów. Od 1 marca 2026 roku na konta uprawnionych osób trafia dodatkowe 689,17 zł miesięcznie. Choć pieniądze te przysługują automatycznie wielu osobom, tysiące Polaków wciąż nie złożyło odpowiedniego wniosku. Sprawdź, komu przysługują te środki, jak je odebrać i czy musisz zapłacić od nich podatek.
- Nowa stawka dodatku dla sierot zupełnych od 1 marca 2026 roku. Ile wynosi przelew z ZUS?
- Kto może otrzymać dodatkowe pieniądze? Kryteria są jasne
- Do jakiego wieku ZUS wypłaca dodatek dla sierot zupełnych?
- Dodatek dla sieroty zupełnej 2026. Pieniądze "na rękę" - bez podatku i komornika
- Jak dopełnić formalności? Instrukcja krok po kroku
- Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Po stracie najbliższych podstawowym wsparciem finansowym jest renta rodzinna. Mało osób zdaje sobie jednak sprawę, że w najtrudniejszych sytuacjach życiowych ZUS przyznaje specjalny bonus. Jest to dodatek dla sieroty zupełnej. Co najważniejsze - to świadczenie nie zależy od Twoich dochodów.
REKLAMA
REKLAMA
Nowa stawka dodatku dla sierot zupełnych od 1 marca 2026 roku. Ile wynosi przelew z ZUS?
W wyniku corocznej, marcowej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2026 roku, kwota tego wyjątkowego wsparcia mocno wzrosła.
Rok
Kwota dodatku dla sierot zupełnych miesięcznie
Zmiana rok po roku
2025
654,48 zł
-
2026
689,17 zł
+ 34,69 zł
Co niezwykle ważne: kwota ta nie podlega podziałowi. Jeśli do jednej renty rodzinnej uprawnione jest na przykład dwoje studiujących rodzeństwa, każde z nich otrzyma pełne 689,17 zł. Pieniądze te trafiają bezpośrednio na konto każdego beneficjenta jako dodatek do jego części renty.
Kto może otrzymać dodatkowe pieniądze? Kryteria są jasne
Zasady przyznawania dodatkowych środków przez ZUS są bardzo przejrzyste. Aby pieniądze trafiły na Twoje konto, musisz spełnić trzy kluczowe warunki:
REKLAMA
- Pobieranie renty rodzinnej z ZUS - to warunek absolutnie konieczny. Bez przyznanej renty po zmarłym rodzicu, ZUS nie wypłaci dodatku.
- Status sieroty zupełnej - oznacza to, że oboje rodzice biologiczni lub adopcyjni nie żyją.
- Ojciec nieznany od urodzenia - w sytuacji, gdy matka nie żyje, a tożsamość ojca nigdy nie została prawnie ustalona, prawo traktuje taką osobę na równi z sierotą zupełną.
Do jakiego wieku ZUS wypłaca dodatek dla sierot zupełnych?
W przepisach nie ma sztywnej granicy wieku. Dodatek dla sieroty zupełnej jest wypłacany dokładnie tak długo, jak długo masz prawo do renty rodzinnej. Oznacza to, że pieniądze otrzymasz:
- Do ukończenia 16. roku życia.
- Do ukończenia 25. roku życia - pod warunkiem, że kontynuujesz naukę w szkole lub na uczelni wyższej.
- Bezterminowo - jeśli staniesz się całkowicie niezdolny do pracy przed przekroczeniem wyżej wymienionych terminów.
Dodatek dla sieroty zupełnej 2026. Pieniądze "na rękę" - bez podatku i komornika
Świadczenie ma charakter czysto socjalny, co niesie za sobą ogromne korzyści finansowe. Kwota 689,17 zł jest wypłacana w całości jako czysty zysk:
- 0 proc. PIT - od dodatku nie odprowadza się podatku dochodowego.
- Brak składki zdrowotnej - kwota nie jest pomniejszana o żadne składki.
- Ochrona przed komornikiem - środki te są całkowicie wolne od potrąceń i egzekucji komorniczych.
Jak dopełnić formalności? Instrukcja krok po kroku
Jeżeli pobierałeś to świadczenie przed marcem 2026 roku, nie musisz robić zupełnie nic. ZUS przeliczył wszystko automatycznie, a wyższa kwota została już uwzględniona w Twoim stałym przelewie. Jeśli jednak dopiero teraz zyskałeś prawo do tego wsparcia (np. w wyniku niedawnej śmierci drugiego z rodziców), musisz złożyć odpowiednie dokumenty.
- Krok 1: Wypełnij wniosek. Pobierz z oficjalnej strony ZUS lub dowolnej placówki formularz o symbolu ERRD (Wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej).
- Krok 2: Przygotuj załączniki. Do wniosku musisz dołączyć dokumenty potwierdzające stan prawny: Akty zgonu obojga rodziców, LUB Akt zgonu matki oraz akt urodzenia, z którego wynika, że ojciec jest nieznany.
- Krok 3: Wyślij dokumenty do ZUS. Komplet dokumentów możesz dostarczyć na trzy sposoby: osobiście w najbliższym oddziale ZUS, tradycyjną pocztą lub całkowicie przez internet za pomocą platformy PUE ZUS (eZUS). Decyzja o przyznaniu pieniędzy wydawana jest zazwyczaj w ciągu 30 dni.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Czy mogę stracić dodatek, jeśli podejmę pracę na studiach? Nie, sam fakt podjęcia pracy nie odbiera Ci prawa do dodatku. Pamiętaj jednak o ogólnych limitach dorabiania do renty rodzinnej z ZUS. Jeśli Twoje zarobki nie spowodują zawieszenia samej renty, dodatek również będzie wypłacany.
Czy dodatek przysługuje, jeśli jeden z rodziców nie żyje, a drugi ma odebrane prawa rodzicielskie? Niestety nie. Odebranie praw rodzicielskich lub brak kontaktu z rodzicem nie jest w świetle prawa równoznaczne z jego śmiercią. W takiej sytuacji status sieroty zupełnej nie przysługuje.
Co zrobić, gdy kończę 25 lat na ostatnim roku studiów? Jeżeli Twoje 25. urodziny przypadają na czas trwania ostatniego roku studiów w szkole wyższej, ZUS przedłuży prawo do pobierania renty oraz dodatku do momentu zakończenia tego roku akademickiego.
Czy dodatek wypłaca tylko ZUS? Nie. Identyczne kwoty po waloryzacji wypłacają również KRUS (dla ubezpieczonych rolników) oraz Wojskowe lub Policyjne Biura Emerytalne, jeżeli to tam zmarli rodzice odprowadzali swoje składki.
Ile wynosi dodatek dla sieroty zupełnej z ZUS od 1 marca 2026 roku?
Od 1 marca 2026 roku dodatek dla sieroty zupełnej wynosi 689,17 zł miesięcznie. W 2025 roku kwota wynosiła 654,48 zł, a zmiana rok po roku to + 34,69 zł.
Kto może otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej wypłacany przez ZUS?
Warunki to pobieranie renty rodzinnej z ZUS oraz status sieroty zupełnej, czyli śmierć obojga rodziców biologicznych lub adopcyjnych. Prawo obejmuje też sytuację, gdy matka nie żyje, a ojciec jest nieznany od urodzenia.
Jak długo ZUS wypłaca dodatek dla sieroty zupełnej?
Dodatek dla sieroty zupełnej jest wypłacany tak długo, jak długo istnieje prawo do renty rodzinnej: do 16. roku życia, do 25. roku życia przy kontynuowaniu nauki albo bezterminowo przy całkowitej niezdolności do pracy powstałej przed tymi terminami.
Czy dodatek dla sieroty zupełnej z ZUS podlega PIT, składce zdrowotnej lub egzekucji komorniczej?
Dodatek dla sieroty zupełnej z ZUS ma 0 proc. PIT, nie jest pomniejszany o składkę zdrowotną i jest całkowicie wolny od potrąceń oraz egzekucji komorniczych.
Jak złożyć wniosek ERRD o dodatek dla sieroty zupełnej w ZUS?
Należy wypełnić formularz ERRD, dołączyć akty zgonu obojga rodziców albo akt zgonu matki i akt urodzenia wskazujący, że ojciec jest nieznany. Dokumenty można złożyć w oddziale ZUS, pocztą lub przez PUE ZUS (eZUS).
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA