ZUS wysyła dodatkowe 689,17 zł co miesiąc. Mało osób wie o tym specjalnym przelewie. Do kogo trafia ten dodatek?

ZUS uruchomił wyższe wypłaty dla konkretnej grupy beneficjentów. Od 1 marca 2026 roku na konta uprawnionych osób trafia dodatkowe 689,17 zł miesięcznie. Choć pieniądze te przysługują automatycznie wielu osobom, tysiące Polaków wciąż nie złożyło odpowiedniego wniosku. Sprawdź, komu przysługują te środki, jak je odebrać i czy musisz zapłacić od nich podatek.

Po stracie najbliższych podstawowym wsparciem finansowym jest renta rodzinna. Mało osób zdaje sobie jednak sprawę, że w najtrudniejszych sytuacjach życiowych ZUS przyznaje specjalny bonus. Jest to dodatek dla sieroty zupełnej. Co najważniejsze - to świadczenie nie zależy od Twoich dochodów.

Nowa stawka dodatku dla sierot zupełnych od 1 marca 2026 roku. Ile wynosi przelew z ZUS?

W wyniku corocznej, marcowej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2026 roku, kwota tego wyjątkowego wsparcia mocno wzrosła.

Rok Kwota dodatku dla sierot zupełnych miesięcznie Zmiana rok po roku 2025 654,48 zł - 2026 689,17 zł + 34,69 zł

Co niezwykle ważne: kwota ta nie podlega podziałowi. Jeśli do jednej renty rodzinnej uprawnione jest na przykład dwoje studiujących rodzeństwa, każde z nich otrzyma pełne 689,17 zł. Pieniądze te trafiają bezpośrednio na konto każdego beneficjenta jako dodatek do jego części renty.

Kto może otrzymać dodatkowe pieniądze? Kryteria są jasne

Zasady przyznawania dodatkowych środków przez ZUS są bardzo przejrzyste. Aby pieniądze trafiły na Twoje konto, musisz spełnić trzy kluczowe warunki:

Pobieranie renty rodzinnej z ZUS - to warunek absolutnie konieczny. Bez przyznanej renty po zmarłym rodzicu, ZUS nie wypłaci dodatku.

- to warunek absolutnie konieczny. Bez przyznanej renty po zmarłym rodzicu, ZUS nie wypłaci dodatku. Status sieroty zupełnej - oznacza to, że oboje rodzice biologiczni lub adopcyjni nie żyją.

- oznacza to, że oboje rodzice biologiczni lub adopcyjni nie żyją. Ojciec nieznany od urodzenia - w sytuacji, gdy matka nie żyje, a tożsamość ojca nigdy nie została prawnie ustalona, prawo traktuje taką osobę na równi z sierotą zupełną.

W przepisach nie ma sztywnej granicy wieku. Dodatek dla sieroty zupełnej jest wypłacany dokładnie tak długo, jak długo masz prawo do renty rodzinnej. Oznacza to, że pieniądze otrzymasz:

Do ukończenia 16. roku życia.

Do ukończenia 25. roku życia - pod warunkiem, że kontynuujesz naukę w szkole lub na uczelni wyższej.

Bezterminowo - jeśli staniesz się całkowicie niezdolny do pracy przed przekroczeniem wyżej wymienionych terminów.

Świadczenie ma charakter czysto socjalny, co niesie za sobą ogromne korzyści finansowe. Kwota 689,17 zł jest wypłacana w całości jako czysty zysk:

0 proc. PIT - od dodatku nie odprowadza się podatku dochodowego.

Brak składki zdrowotnej - kwota nie jest pomniejszana o żadne składki.

Ochrona przed komornikiem - środki te są całkowicie wolne od potrąceń i egzekucji komorniczych.

Jak dopełnić formalności? Instrukcja krok po kroku

Jeżeli pobierałeś to świadczenie przed marcem 2026 roku, nie musisz robić zupełnie nic. ZUS przeliczył wszystko automatycznie, a wyższa kwota została już uwzględniona w Twoim stałym przelewie. Jeśli jednak dopiero teraz zyskałeś prawo do tego wsparcia (np. w wyniku niedawnej śmierci drugiego z rodziców), musisz złożyć odpowiednie dokumenty.

Krok 1: Wypełnij wniosek. Pobierz z oficjalnej strony ZUS lub dowolnej placówki formularz o symbolu ERRD (Wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej).

Pobierz z oficjalnej strony ZUS lub dowolnej placówki formularz o symbolu ERRD (Wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej). Krok 2: Przygotuj załączniki. Do wniosku musisz dołączyć dokumenty potwierdzające stan prawny: Akty zgonu obojga rodziców, LUB Akt zgonu matki oraz akt urodzenia, z którego wynika, że ojciec jest nieznany.

Do wniosku musisz dołączyć dokumenty potwierdzające stan prawny: Akty zgonu obojga rodziców, LUB Akt zgonu matki oraz akt urodzenia, z którego wynika, że ojciec jest nieznany. Krok 3: Wyślij dokumenty do ZUS. Komplet dokumentów możesz dostarczyć na trzy sposoby: osobiście w najbliższym oddziale ZUS, tradycyjną pocztą lub całkowicie przez internet za pomocą platformy PUE ZUS (eZUS). Decyzja o przyznaniu pieniędzy wydawana jest zazwyczaj w ciągu 30 dni.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy mogę stracić dodatek, jeśli podejmę pracę na studiach? Nie, sam fakt podjęcia pracy nie odbiera Ci prawa do dodatku. Pamiętaj jednak o ogólnych limitach dorabiania do renty rodzinnej z ZUS. Jeśli Twoje zarobki nie spowodują zawieszenia samej renty, dodatek również będzie wypłacany.

Czy dodatek przysługuje, jeśli jeden z rodziców nie żyje, a drugi ma odebrane prawa rodzicielskie? Niestety nie. Odebranie praw rodzicielskich lub brak kontaktu z rodzicem nie jest w świetle prawa równoznaczne z jego śmiercią. W takiej sytuacji status sieroty zupełnej nie przysługuje.

Co zrobić, gdy kończę 25 lat na ostatnim roku studiów? Jeżeli Twoje 25. urodziny przypadają na czas trwania ostatniego roku studiów w szkole wyższej, ZUS przedłuży prawo do pobierania renty oraz dodatku do momentu zakończenia tego roku akademickiego.

Czy dodatek wypłaca tylko ZUS? Nie. Identyczne kwoty po waloryzacji wypłacają również KRUS (dla ubezpieczonych rolników) oraz Wojskowe lub Policyjne Biura Emerytalne, jeżeli to tam zmarli rodzice odprowadzali swoje składki.