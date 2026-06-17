Nawet 3000 zł dopłaty do wczasów dla 5-osobowej rodziny w 2026? We wrześniu rusza nowy Czek Turystyczny 2026

W 2026 roku wyjazd dla dużej rodziny może kosztować znacznie mniej niż zwykle. Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło program Czek Turystyczny 2026, dzięki któremu posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz seniorzy będą mogli otrzymać od 300 do 600 zł dopłaty do noclegów. W przypadku 5-osobowej rodziny z Kartą Dużej Rodziny wsparcie mogłoby wynieść nawet 3000 zł. Wyjaśniamy kiedy taka dopłata byłaby możliwa.

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Czek Turystyczny 2026. Na czym polega nowy program?

Czek Turystyczny 2026 to nowa inicjatywa przygotowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jej celem jest zachęcenie Polaków do podróżowania po kraju, szczególnie do regionów, które w ostatnich latach odczuły spadek liczby turystów na skutek wojny w Ukrainie. Program ma wesprzeć przede wszystkim obiekty noclegowe działające w rejonach położonych blisko wschodniej granicy Polski. Chodzi m.in. o województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie. Na realizację programu przeznaczono 6 mln zł.

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Kto może otrzymać Czek Turystyczny 2026?

Aby skorzystać z programu, wystarczy spełnić jeden z dwóch warunków:

mieć ukończone 60 lat ,

, posiadać ważną Kartę Dużej Rodziny.

Nie przewidziano kryterium dochodowego. Oznacza to, że wysokość zarobków nie będzie miała znaczenia przy ubieganiu się o wsparcie.

Nawet 3000 zł dla rodziny z Kartą Dużej Rodziny

Czek Turystyczny będzie miał formę elektronicznego kodu obniżającego koszt noclegu. Jego wartość ma wynosić od 300 do 600 zł.

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Z dotychczasowych informacji wynika, że wsparcie ma być przyznawane indywidualnie osobom spełniającym warunki programu. Oznacza to, że w przypadku rodziny posiadającej Kartę Dużej Rodziny wysokość dopłat może się sumować.

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Jeżeli pięć osób w rodzinie otrzymałoby maksymalną kwotę wsparcia wynoszącą 600 zł, łączna wartość dopłaty mogłaby wynieść nawet 3000 zł.

Jednak trzeba podkreślić, że dokładna kwota dla konkretnej osoby nie jest jeszcze znana i będzie zależała od operatora programu. Ostateczne zasady przyznawania świadczenia mają zostać potwierdzone w regulaminie.

W ustawie zapisane jest, że "każdej pełnoletniej osobie posiadającej ważną i aktywną na dzień wygenerowania Czeku Turystycznego Kartę Dużej Rodziny, wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługuje uprawnienie do jednorazowego wykorzystania Czeku Turystycznego. Oferent ma obowiązek zweryfikować ważność Karty Dużej Rodziny na stronie empatia.gov.pl. Karta Dużej Rodziny podlega również weryfikacji przez obiekt hotelarski w momencie realizacji Czeku Turystycznego."

Dlatego warto już teraz sprawdzić ważność Karty Dużej Rodziny.

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Jak ma działać Czek Turystyczny?

Czek Turystyczny nie będzie wypłacany w gotówce. Uprawniona osoba otrzyma elektroniczny kod, który będzie można wykorzystać podczas rezerwacji noclegu w obiekcie uczestniczącym w programie. Kod obniży rachunek za pobyt o przyznaną kwotę. Nie będzie można wymienić go na pieniądze ani wykorzystać na inne cele. Warunkiem skorzystania z dopłaty ma być rezerwacja co najmniej dwóch noclegów. Hotel rozliczy przyznaną dopłatę podczas meldunku.

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Gdzie będzie można wykorzystać czek?

Program ma obowiązywać od września do listopada 2026 roku. Szczególnym wsparciem mają zostać objęte regiony blisko wschodniej granicy, które najmocniej odczuły spadek ruchu turystycznego:

województwo warmińsko-mazurskie,

województwo podlaskie,

województwo lubelskie,

województwo podkarpackie.

Pełna lista hoteli, pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych uczestniczących w programie zostanie opublikowana przed rozpoczęciem zapisów.

Kiedy ruszą wnioski o Czek Turystyczny 2026?

Zapisy dla uczestników programu mają rozpocząć się we wrześniu 2026 roku. Planowane są 3 tury, każda po kilka dni naboru. Na wykorzystanie czeku od dnia wygenerowania ma być 7 dni. Ostateczny termin wykorzystania czeku mija 30 listopada.

Obecnie trwa jeszcze etap organizacyjny związany z wyborem operatora programu. Szczegółowy regulamin, zasady przyznawania dopłat oraz sposób składania wniosków mają zostać opublikowane przed uruchomieniem rejestracji.

Uwaga na oszustów

Ministerstwo przypomina, że rejestracja będzie prowadzona wyłącznie za pośrednictwem oficjalnego systemu wskazanego na stronach rządowych. Wszelkie informacje o zapisach i zasadach uczestnictwa będą publikowane w oficjalnych komunikatach Ministerstwa Sportu i Turystyki, dlatego nie należy podawać danych osobowych ani danych kart płatniczych na stronach, które podszywają się pod program.