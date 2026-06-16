REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Masz 70 punktów od WZON? ZUS wypłaci Ci nowe świadczenie wspierające. Pilnuj terminów, bo pieniądze przepadną

Masz 70 punktów od WZON? ZUS wypłaci Ci nowe świadczenie wspierające. Pilnuj terminów, bo pieniądze przepadną

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 czerwca 2026, 15:00
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
pieniądze, banknoty, emerytura, dłonie
Masz 70 punktów od WZON? ZUS wypłaci Ci nowe świadczenie wspierające. Pilnuj terminów, bo pieniądze przepadną
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

System wdrażania reformy wszedł w decydującą fazę. Od teraz osoby, które w decyzji WZON uzyskały od 70 do 77 punktów, mogą oficjalnie składać wnioski o przyznanie świadczenia wspierającego. To kluczowa zmiana, ponieważ do tej pory tak niska punktacja nie dawała prawa do wypłat, chyba że spełnione były wyjątkowe warunki dotyczące dawnych zasiłków opiekuńczych. Ile pieniędzy wpłynie na konto?

Przelicznik punktów na złotówki. Ile zapłaci ZUS?

Wysokość świadczenia wspierającego nie jest stała, ponieważ przepisy powiązały ją bezpośrednio z kwotą renty socjalnej. ZUS wypłaca określony procent tej bazy, zależnie od progu punktowego wskazanego w oficjalnej decyzji. Co ważne, świadczenie to jest całkowicie zwolnione z podatku dochodowego oraz nie podlega pod kryterium dochodowe, więc przysługuje bez względu na inne zarobki.

REKLAMA

REKLAMA

  • Osoby, które otrzymały najwyższą punktację od 95 do 100 punktów, mają prawo do 220 proc. renty socjalnej, co przekłada się na miesięczną wypłatę w kwocie 4353 zł.
  • Dla przedziału od 90 do 94 punktów przypisano 180 proc. renty socjalnej, co oznacza przelew w wysokości 3562 zł.
  • Seniorzy i osoby dorosłe z wynikiem od 85 do 89 punktów otrzymają 120 proc. tej bazy, czyli 2375 zł co miesiąc.
  • W przypadku niższych progów punktowych stawki również proporcjonalnie maleją. Pułap od 80 do 84 punktów gwarantuje wypłatę na poziomie 80 proc. renty socjalnej, czyli 1583 zł.
  • Z kolei osoby z grupy od 75 do 79 punktów mogą liczyć na 60 proc. stawki bazowej, co daje 1188 zł.
  • Najniższy próg, czyli nowo otwarty przedział od 70 do 74 punktów, uprawnia do pobierania 40 proc. renty socjalnej, co zapewnia comiesięczny zastrzyk gotówki w kwocie 792 zł.

Uwaga na pułapkę terminów. Pieniądze mogą bezpowrotnie przepaść

Samo uzyskanie decyzji z WZON z wynikiem minimum 70 punktów to dopiero połowa sukcesu. Drugim, obowiązkowym krokiem jest złożenie wniosku bezpośrednio do ZUS. To tutaj czyha największa pułapka formalna, na której wielu ubiegających się traci tysiące złotych. Od dnia, w którym decyzja WZON stanie się ostateczna, masz dokładnie 3 miesiące na wysłanie wniosku do ZUS. Jeśli zmieścisz się w tym okienku, ZUS wypłaci pieniądze z wyrównaniem od momentu ustalenia punktów przez komisję. Jeśli jednak złożysz dokumenty choćby jeden dzień po upływie tego terminu, prawo do wyrównania bezpowrotnie przepada, a ZUS przyzna świadczenie wyłącznie od miesiąca, w którym wpłynął spóźniony formularz. Wnioski do ZUS można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez platformę PUE ZUS, rządowy portal Emp@tia lub systemy wybranych banków komercyjnych.

Dwa etapy procedury - od czego zacząć?

Świadczenie wspierające wymaga przejścia sformalizowanej ścieżki składającej się z dwóch odrębnych kroków. Najpierw należy złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, gdzie specjalna komisja ocenia trudności w codziennym funkcjonowaniu i przyznaje punkty. Dopiero po otrzymaniu ostatecznej decyzji punktowej z WZON (minimum 70 pkt), składa się wniosek do ZUS o wypłatę gotówki. Złożenie dokumentów do ZUS bez wcześniejszej decyzji WZON skutkuje automatycznym odrzuceniem sprawy przez urzędników.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jakie są kwoty świadczenia wspierającego ZUS dla progów od 70 do 100 punktów WZON?

ZUS wypłaca: 95–100 pkt – 4353 zł, 90–94 pkt – 3562 zł, 85–89 pkt – 2375 zł, 80–84 pkt – 1583 zł, 75–79 pkt – 1188 zł, 70–74 pkt – 792 zł miesięcznie.

Czy świadczenie wspierające ZUS zależy od podatku dochodowego lub kryterium dochodowego?

Świadczenie wspierające jest całkowicie zwolnione z podatku dochodowego oraz nie podlega pod kryterium dochodowe, więc przysługuje bez względu na inne zarobki.

Ile czasu jest na złożenie wniosku do ZUS po ostatecznej decyzji WZON?

Od dnia, w którym decyzja WZON stanie się ostateczna, są dokładnie 3 miesiące na wysłanie wniosku do ZUS. Po terminie prawo do wyrównania bezpowrotnie przepada.

Gdzie można złożyć wniosek do ZUS o świadczenie wspierające?

Wnioski do ZUS można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez platformę PUE ZUS, rządowy portal Emp@tia lub systemy wybranych banków komercyjnych.

Od czego zacząć procedurę uzyskania świadczenia wspierającego z ZUS?

Najpierw należy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Dopiero po ostatecznej decyzji WZON z minimum 70 pkt składa się wniosek do ZUS.

Powiązane
Dodatkowe pieniądze z ZUS. Zmiany w świadczeniach dla milionów Polaków [RENTY, 800 PLUS, ZASIŁKI 2026]
Dodatkowe pieniądze z ZUS. Zmiany w świadczeniach dla milionów Polaków [RENTY, 800 PLUS, ZASIŁKI 2026]
Dodatkowe 2150 zł dla seniorów. Sprawdź, czy dostaniesz nowe świadczenie
Dodatkowe 2150 zł dla seniorów. Sprawdź, czy dostaniesz nowe świadczenie
Wakacyjny kalendarz świadczeń. Przesunięcia w wypłatach 800 plus i ryzyko zablokowania przelewów
Wakacyjny kalendarz świadczeń. Przesunięcia w wypłatach 800 plus i ryzyko zablokowania przelewów
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
W środę ceny benzyny i diesla wzrosną. Czy to skutek wygaszania rządowego programu Ceny Paliw Niżej?
16 cze 2026

Minister energii ogłosił maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego, które będą obowiązywać w środę. Ile kierowcy zapłacą za paliwo jutro, 17 czerwca? Czy wzrost cen to skutek wygaszania rządowego programu CPN?
Letnia Akademia Liderów RODO 2026
16 cze 2026

Ruszył nabór do Letniej Akademii Liderów RODO. Podczas wykładów i warsztatów online, prowadzonych od 26 czerwca do 7 września 2026 r., studenci i absolwenci poznają praktyczne aspekty ochrony danych osobowych. Akademia umożliwia zdobywanie wiedzy bezpośrednio od ekspertów i praktyków prawa.
W środę strajk ostrzegawczy w ZUS. Możliwe utrudnienia dla klientów
16 cze 2026

17 czerwca działające w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych organizacje związkowe planują przeprowadzenie akcji protestacyjnej. Tego dnia w części placówek możliwe jest wydłużenie czasu niezbędnego do obsługi klientów. ZUS przeprasza za utrudnienia.
Ilu cudzoziemców płaci składki na ZUS, a ilu dostaje z ZUS emerytury i renty? Najnowsze dane
16 cze 2026

Z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (za grudzień 2025 r.) wynika, że liczba pracujących i „oskładkowanych” w ZUS wynosi do 1 mln 288,8 tys. Natomiast osobom, które posiadają obywatelstwo inne niż polskie w grudniu 2025 roku wypłacono 27,4 tys. świadczeń emerytalnych i rentowych – co stanowi zaledwie 0,32% ogółu wypłacanych w tym okresie przez ZUS tego typu świadczeń.

REKLAMA

Masz 70 punktów od WZON? ZUS wypłaci Ci nowe świadczenie wspierające. Pilnuj terminów, bo pieniądze przepadną
16 cze 2026

System wdrażania reformy wszedł w decydującą fazę. Od teraz osoby, które w decyzji WZON uzyskały od 70 do 77 punktów, mogą oficjalnie składać wnioski o przyznanie świadczenia wspierającego. To kluczowa zmiana, ponieważ do tej pory tak niska punktacja nie dawała prawa do wypłat, chyba że spełnione były wyjątkowe warunki dotyczące dawnych zasiłków opiekuńczych. Ile pieniędzy wpłynie na konto?
Dla kogo dodatek dyferencyjny? Dla większości to ok. 300 złotych, ale pełnoletnich uczniów i studentów ok. 1100 złotych
16 cze 2026

Jest grupa rodziców, którzy niezależnie od świadczenia 800 plus mogą liczyć również na inne wsparcie w ponoszeniu kosztów związanych z wychowaniem dzieci. Chodzi o osoby uprawnione do dodatku dyferencyjnego, czyli wyrównania między różnic w wysokościach zasiłków.
Dlaczego liczba transakcji na rynku międzybankowym nie przesądza o wiarygodności i jakości WIBOR-u
16 cze 2026

W debacie dotyczącej WIBOR-u regularnie powraca argument, że niewielka liczba transakcji depozytowych na rynku międzybankowym podważa jakość całego wskaźnika. Rozumowanie jest następujące: skoro zawieranych jest mniej transakcji, to wskaźnik powinien być mniej wiarygodny. Problem polega na tym, że takie podejście miesza dwie różne rzeczy: aktywność rynku i cenę pieniądza.
Urząd Skarbowy wydał pilny komunikat. Masz czas tylko do jutra, później system zostanie zablokowany
16 cze 2026

Szykują się ogromne utrudnienia dla milionów Polaków. Krajowa Administracja Skarbowa wydała oficjalne ostrzeżenie dotyczące działania rządowej platformy rozliczeniowej. Jeśli planujesz załatwić sprawy podatkowe w najbliższą środę, musisz się spieszyć. Jedna z najważniejszych usług cyfrowych w kraju zostanie całkowicie odcięta od użytkowników.

REKLAMA

Pracodawca zwolni pracownika, który często choruje. Sądy są zgodne – celem stosunku pracy nie jest utrzymywanie pracownika
16 cze 2026

Częste nieobecności pracownika dezorganizują pracę. Ale czy mogą uzasadniać wypowiedzenie umowy? Sądy nie mają wątpliwości co do tego, co jest celem stosunku pracy. W wydawanych wyrokach zauważają też trudności, z którymi mierzą się pracodawcy.
Fałszywe reklamy z celebrytami, fake news i deepfake w sieci - to ich koniec? Rząd wdraża przepisy krajowe DSA
16 cze 2026

Przyjęto aż dwa projekty ustaw wdrażające unijny akt o usługach cyfrowych (DSA) w Polsce. Nowe przepisy mają zmusić platformy internetowe do większej przejrzystości – masz wiedzieć, kto płaci za reklamę, którą widzisz, platformy muszą uzasadniać usunięcie treści, a naukowcy dostaną dostęp do danych o dezinformacji. W 2025 r. platformy zignorowały 88% zgłoszeń dezinformacyjnych. Czy DSA to zmieni?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA