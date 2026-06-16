Masz 70 punktów od WZON? ZUS wypłaci Ci nowe świadczenie wspierające. Pilnuj terminów, bo pieniądze przepadną

System wdrażania reformy wszedł w decydującą fazę. Od teraz osoby, które w decyzji WZON uzyskały od 70 do 77 punktów, mogą oficjalnie składać wnioski o przyznanie świadczenia wspierającego. To kluczowa zmiana, ponieważ do tej pory tak niska punktacja nie dawała prawa do wypłat, chyba że spełnione były wyjątkowe warunki dotyczące dawnych zasiłków opiekuńczych. Ile pieniędzy wpłynie na konto?

Przelicznik punktów na złotówki. Ile zapłaci ZUS?

Wysokość świadczenia wspierającego nie jest stała, ponieważ przepisy powiązały ją bezpośrednio z kwotą renty socjalnej. ZUS wypłaca określony procent tej bazy, zależnie od progu punktowego wskazanego w oficjalnej decyzji. Co ważne, świadczenie to jest całkowicie zwolnione z podatku dochodowego oraz nie podlega pod kryterium dochodowe, więc przysługuje bez względu na inne zarobki.

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Osoby, które otrzymały najwyższą punktację od 95 do 100 punktów, mają prawo do 220 proc. renty socjalnej, co przekłada się na miesięczną wypłatę w kwocie 4353 zł.

Dla przedziału od 90 do 94 punktów przypisano 180 proc. renty socjalnej, co oznacza przelew w wysokości 3562 zł.

Seniorzy i osoby dorosłe z wynikiem od 85 do 89 punktów otrzymają 120 proc. tej bazy, czyli 2375 zł co miesiąc.

W przypadku niższych progów punktowych stawki również proporcjonalnie maleją. Pułap od 80 do 84 punktów gwarantuje wypłatę na poziomie 80 proc. renty socjalnej, czyli 1583 zł.

Z kolei osoby z grupy od 75 do 79 punktów mogą liczyć na 60 proc. stawki bazowej, co daje 1188 zł.

Najniższy próg, czyli nowo otwarty przedział od 70 do 74 punktów, uprawnia do pobierania 40 proc. renty socjalnej, co zapewnia comiesięczny zastrzyk gotówki w kwocie 792 zł.

Uwaga na pułapkę terminów. Pieniądze mogą bezpowrotnie przepaść

Samo uzyskanie decyzji z WZON z wynikiem minimum 70 punktów to dopiero połowa sukcesu. Drugim, obowiązkowym krokiem jest złożenie wniosku bezpośrednio do ZUS. To tutaj czyha największa pułapka formalna, na której wielu ubiegających się traci tysiące złotych. Od dnia, w którym decyzja WZON stanie się ostateczna, masz dokładnie 3 miesiące na wysłanie wniosku do ZUS. Jeśli zmieścisz się w tym okienku, ZUS wypłaci pieniądze z wyrównaniem od momentu ustalenia punktów przez komisję. Jeśli jednak złożysz dokumenty choćby jeden dzień po upływie tego terminu, prawo do wyrównania bezpowrotnie przepada, a ZUS przyzna świadczenie wyłącznie od miesiąca, w którym wpłynął spóźniony formularz. Wnioski do ZUS można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez platformę PUE ZUS, rządowy portal Emp@tia lub systemy wybranych banków komercyjnych.

Dwa etapy procedury - od czego zacząć?

Świadczenie wspierające wymaga przejścia sformalizowanej ścieżki składającej się z dwóch odrębnych kroków. Najpierw należy złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, gdzie specjalna komisja ocenia trudności w codziennym funkcjonowaniu i przyznaje punkty. Dopiero po otrzymaniu ostatecznej decyzji punktowej z WZON (minimum 70 pkt), składa się wniosek do ZUS o wypłatę gotówki. Złożenie dokumentów do ZUS bez wcześniejszej decyzji WZON skutkuje automatycznym odrzuceniem sprawy przez urzędników.

FAQ - najczęściej zadawane pytania