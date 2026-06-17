Czy do skorzystania z bonu senioralnego niezbędna jest aplikacja na telefon?

Sejm uchwalił przepisy o bonie senioralnym, ale czy skorzystasz z niego bez aplikacji?
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Sejm już uchwalił ustawę o Bonie Senioralnym – nowym świadczeniu dla osób po 65. roku życia z dochodem do 3410 zł miesięcznie. To niepieniężne wsparcie na usługi opiekuńcze w domu: pomoc w myciu, ubieraniu, zakupach, wizytach u lekarza czy sprzątaniu. Ustawa czeka teraz na Senat i podpis prezydenta. Ale już jest dedykowana aplikacja do obsługi Bonu Senioralnego - dla kogo i czy jest obowiązkowa?
- Dla kogo Bon Senioralny?
- Na co można przeznaczyć Bon Senioralny?
- Które gminy jako pierwsze uruchomią Bon?
- Kiedy Bon Senioralny wreszcie wejdzie w życie?
- Dedykowana aplikacja do obsługi bonu senioralnego – gminy nie muszą budować systemu od zera
- Podsumowanie artykułu w 1 minutę:
- Najczęściej zadawane pytania o Bon Senioralny i dedykowaną aplikację
Dla kogo Bon Senioralny?
Bon Senioralny przysługuje osobom, które spełniają dwa warunki:
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- Warunek pierwszy: wiek minimum 65 lat;
- Warunek drugi: dochód średni miesięczny za ostatnie 3 miesiące nieprzekraczający 3410 zł.
Kryterium dochodowe to trzykrotność progu z pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej. Kwota będzie waloryzowana wraz ze wzrostem rent i emerytur.
A: Pani Maria ma 68 lat, jej emeryturа to 2800 zł. Spełnia warunki – może ubiegać się o Bon Senioralny.
B: Pan Jan ma 70 lat, emerytura 3600 zł. Nie spełnia warunku dochodowego – nie dostanie bonu.
Na co można przeznaczyć Bon Senioralny?
Bon to niepieniężne świadczenie – pieniądze nie trafiają do seniora, ale do gminy, która organizuje konkretne usługi. Katalog usług objętych Bonem:
- Pomoc w codziennym funkcjonowaniu – ubieranie, mycie, jedzenie;
- Opieka higieniczna i pielęgnacyjna – zmiana opatrunków, podawanie leków;
- Pomoc w poruszaniu się – wyjście na spacer, dojazd do lekarza;
- Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych – towarzyszenie na wizyty, fizjoterapia w domu;
- Utrzymanie porządku w domu – sprzątanie, zmiana pościeli;
- Przygotowywanie posiłków – gotowanie, zakupy;
- Utrzymanie kontaktu z otoczeniem – rozmowy, wsparcie psychiczne.
Wszystkie usługi realizowane są w miejscu zamieszkania seniora.
Które gminy jako pierwsze uruchomią Bon?
„Zgodnie z zapisami ustawy, wsparcie w pierwszej kolejności ma trafić do gmin, które stanowią swoistą białą plamę na mapie usług opiekuńczych w Polsce. Oznacza to te gminy, w których tą pomocą objęte jest nie więcej niż 10 osób" – wyjaśnia Przemysław Mroczek, prezes Fundacji SeniorApp.
Skala problemu poraża:
- Średnio co 10. gmina w Polsce w ogóle nie świadczy usług opiekuńczych;
- Około 1/3 pozostałych zapewnia wsparcie tylko pojedynczym osobom.
„Od wejścia w życie ustawy ok. 40% gmin w Polsce będzie mogło rozpocząć realizację Bonu Senioralnego" – wylicza Przemysław Mroczek.
Kiedy Bon Senioralny wreszcie wejdzie w życie?
Harmonogram dla Bonu Senioralnego może wyglądać następująco:
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- 11 czerwca 2026 – Sejm wtedy uchwalił ustawę;
- Czerwiec lub lipiec 2026 – głosowanie w Senacie;
- Lipiec lub sierpień 2026 – podpis prezydenta;
- IV kwartał 2026 – pierwsze gminy uruchamiają Bon Senioralny
Realny start: pierwsi seniorzy będą mogli skorzystać z bonu najprawdopodobniej jesienią 2026 r.
Dedykowana aplikacja do obsługi bonu senioralnego – gminy nie muszą budować systemu od zera
„Ustawa przewiduje, że usługi objęte Bonem Senioralnym mają być realizowane w miejscu zamieszkania seniora. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom osób starszych" – mówi Przemysław Mroczek.
Dane z badań: aż 94% seniorów w Polsce preferuje pozostanie we własnym domu tak długo, jak to możliwe (badanie Uczelni Korczaka „Ogólnopolska diagnoza w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych").
„Wiele gmin nie jest jednak gotowych, by samodzielnie to wsparcie zapewnić. Z pomocą przychodzi możliwość realizacji tych usług przez podmioty trzecie" – dodaje ekspert.
Przykład gotowego rozwiązania to SeniorApp
„To nowoczesna platforma cyfrowa, która umożliwia dostęp do elastycznej i spersonalizowanej opieki, obejmującej m.in. opiekę godzinową, usługi domowe, jak sprzątanie czy gotowanie, a także usługi specjalistyczne, w tym związane ze zdrowiem czy czynnościami higienicznymi i pielęgnacyjnymi" – tłumaczy Przemysław Mroczek.
Zalety systemu cyfrowego w dedykowanej aplikacji SeniorApp dla gmin są następujące:
„W SeniorApp opracowaliśmy i wdrożyliśmy gotowy system do zarządzania pracą socjalną. Oprogramowanie jest bardzo proste do wdrożenia oraz funkcjonalne w codziennym użytkowaniu. Przykładowo, osoby świadczące dane usługi w terenie, dzięki systemowi mogą np. w awaryjnych sytuacjach błyskawicznie wezwać pomoc. Aplikacja działa w trybie online i zawiera przycisk SOS" – wyjaśnia prezes Fundacji SeniorApp.
„Z kolei dzięki wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi, jednostki samorządu terytorialnego mają bieżący dostęp do danych dotyczących liczby, rodzaju i czasu trwania poszczególnych usług, a także mogą monitorować jakość ich realizacji. Rozbudowane możliwości generowania raportów i analiz pozwalają efektywnie zarządzać usługami opiekuńczymi oraz pracą socjalną na poziomie gminy" – dodaje.
Podsumowanie artykułu w 1 minutę:
Jeśli jesteś seniorem lub opiekujesz się osobą starszą:
- Sprawdź, czy spełniasz kryterium wieku (65+) i dochodu (do 3410 zł);
- Śledź informacje na stronie swojej gminy – tam pojawią się szczegóły o nabór wniosków;
- Przygotuj dokumenty potwierdzające dochód (decyzja emerytalna, zaświadczenie z ZUS).
Jeśli pracujesz w gminie:
- Rozważ współpracę z gotowymi platformami (np. SeniorApp) zamiast budować system od zera;
- Przygotuj procedury oceny potrzeb seniorów;
- Zaplanuj budżet na realizację Bonu (środki pochodzą z budżetu państwa).
„Przy okazji wdrażania przepisów dotyczących Bonu Senioralnego, gminy mogą, a wręcz powinny skorzystać z dopracowanych rozwiązań oraz dużego doświadczenia trzeciego sektora i podmiotów zewnętrznych w koordynacji, monitorowaniu i świadczeniu usług społecznych" – podsumowuje Przemysław Mroczek.
Najczęściej zadawane pytania o Bon Senioralny i dedykowaną aplikację
Czy do korzystania z Bonu Senioralnego konieczna jest dedykowana aplikacja?
Senior nie musi mieć żadnej aplikacji - ale są gotowe rozwiązania w postaci aplikacji dla gmin, z których mogą one korzystać przy obsłudze Bonu Senioralnego (np. SeniorApp). Aplikacja ma ułatwić obsługę całego procesu.
Czy Bon Senioralny to pieniądze na rękę?
Nie. To świadczenie niepieniężne – dostaniesz konkretne usługi opiekuńcze w domu, a nie gotówkę.
Kto decyduje, jakie usługi dostanę?
Gmina – na podstawie oceny Twoich potrzeb. Podpisujesz umowę, w której określony jest zakres wsparcia.
Czy mogę wybrać, kto będzie mnie wspierał?
To zależy od gminy. Niektóre mogą pozwolić na wybór z listy akredytowanych podmiotów.
Czy Bon Senioralny wlicza się do dochodu?
Nie – to świadczenie niepieniężne, nie wpływa na inne świadczenia (np. dodatek mieszkaniowy).
Co jeśli mój dochód to 3450 zł – przekracza limit o 40 zł?
Niestety nie dostaniesz Bonu. Limit jest sztywny (choć będzie waloryzowany).
Czy mogę dostać Bon Senioralny i korzystać z innych form pomocy społecznej?
Tak – Bon to dodatkowe wsparcie, nie wyklucza innych świadczeń.
Źródło: SeniorApp Sp. z o. o.; Fundacja SeniorApp
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