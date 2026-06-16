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Urząd Skarbowy wydał pilny komunikat. Masz czas tylko do jutra, później system zostanie zablokowany

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16 czerwca 2026, 10:00
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
urząd skarbowy, podatek
Urząd Skarbowy wydał pilny komunikat. Masz czas tylko do jutra, później system zostanie zablokowany
Shutterstock

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Szykują się ogromne utrudnienia dla milionów Polaków. Krajowa Administracja Skarbowa wydała oficjalne ostrzeżenie dotyczące działania rządowej platformy rozliczeniowej. Jeśli planujesz załatwić sprawy podatkowe w najbliższą środę, musisz się spieszyć. Jedna z najważniejszych usług cyfrowych w kraju zostanie całkowicie odcięta od użytkowników.

Chodzi o szalenie popularną platformę Twój e-PIT, bez której większość z nas nie wyobraża sobie już kontaktu z fiskusem. Urzędnicy podali konkretne godziny, w których system całkowicie odmówi posłuszeństwa. Warto zapisać sobie tę datę w kalendarzu, aby uniknąć nerwów i zablokowania ważnych formalności.

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Nagłe wyłączenie systemu Twój e-PIT. Znamy powód

Jak wynika z oficjalnego komunikatu, powodem paraliżu sieciowego są pilne i z góry zaplanowane prace konserwacyjne. Choć dla wielu osób informacja o niedostępności portalu w środku tygodnia może być irytująca, Ministerstwo Finansów tłumaczy, że operacja jest absolutnie konieczna. Wszystko rozbija się o bezpieczeństwo naszych danych. Cyfrowa infrastruktura skarbowa wymaga natychmiastowego wdrożenia nowych zabezpieczeń, które uchronią profile obywateli przed potencjalnymi cyberatakami. Dodatkowo informatycy zamierzają podkręcić stabilność całego e-Urzędu Skarbowego, by ten działał płynniej w momentach największego obciążenia.

Kiedy dokładnie Twój e-PIT przestanie działać?

Blokada platformy nastąpi już 17 czerwca (środa) od godziny 19:00 i potrwa równo do 22:00. W tym trzygodzinnym oknie czasowym wejście na stronę i zatwierdzenie jakichkolwiek dokumentów będzie niemożliwe. Urzędnicy zapewniają, że po godzinie 22:00 wszystko wróci do normy.

Dlaczego Polacy pokochali tę usługę?

Przerwa techniczna dotyka narzędzia, które zrewolucjonizowało polską skarbowość. System Twój e-PIT pozwala na błyskawiczne zweryfikowanie zeznania rocznego, dorzucenie ulg i wysłanie dokumentów w zaledwie kilka kliknięć. Co najważniejsze dla naszych portfeli - rozliczenie online gwarantuje ekspresowy zwrot nadpłaconego podatku. W e-Urzędzie Skarbowym można też jednym kliknięciem odpalić tzw. e-Korespondencję. Dzięki temu listy z urzędu trafiają prosto na nasze konto internetowe, a papierowe awizo w skrzynce i kolejki na poczcie odchodzą w zapomnienie.

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Jak bezpiecznie wejść do e-Urzędu Skarbowego po przerwie?

Gdy informatycy zakończą wdrażanie poprawek, portal znów będzie dostępny non stop na każdym urządzeniu. Przypomnijmy, że do swojego konta podatkowego można się bezproblemowo zalogować na kilka sposobów:

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  • Przez Login gov.pl - czyli za pomocą bezpiecznego Profilu Zaufanego, e-dowodu lub po prostu poprzez bankowość elektroniczną większości polskich banków.
  • Aplikacją mObywatel - skanując telefonem kod QR na ekranie komputera.
  • Tradycyjnymi danymi podatkowymi - wpisując swoje dokładne kwoty przychodów z ubiegłych lat.

Dzięki integracji ze smartfonami, w e-Urzędzie Skarbowym bez problemu złożysz dowolny wniosek bez drogiego podpisu kwalifikowanego, sprawdzisz historię pism, a nawet natychmiastowo opłacisz podatek.

Rada na środę: Jeśli masz do wysłania ważną deklarację lub chcesz sprawdzić swoje konto, zrób to jutro przed godziną 19:00 albo odłóż logowanie na późny wieczór.

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Źródło: INFOR
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