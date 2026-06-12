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Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Gaz na światowych rynkach zdrożał o 40%, ale Ty nie zapłacisz więcej. URE zatwierdził taryfę – oszczędzisz nawet 1074 zł rocznie

Gaz na światowych rynkach zdrożał o 40%, ale Ty nie zapłacisz więcej. URE zatwierdził taryfę – oszczędzisz nawet 1074 zł rocznie

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12 czerwca 2026, 10:03
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
palnik gazowy, na niego nałożony wykres spadających cen
Gaz na światowych rynkach zdrożał o 40%, ale Ty nie zapłacisz więcej. URE zatwierdził taryfę – oszczędzisz nawet 1074 zł rocznie
Shutterstock

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8 czerwca 2026 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził przedłużenie taryfy na gaz dla gospodarstw domowych bez podwyżek do 31 grudnia 2026 r. Oznacza to, że polskie rodziny nie odczują wzrostu cen gazu – mimo że na europejskich giełdach surowiec zdrożał o ponad 40%. Czteroosobowa rodzina zaoszczędzi ok. 1074 zł rocznie - wylicza Ministerstwo Energii.

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Ile zapłacisz za gaz do końca roku?

Cena gazu dla gospodarstw domowych to:

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  • 197,29 zł/MWh – dla grup taryfowych W.1-W.4, S.1-S.4 oraz Z.1-Z.4
  • 196,91 zł/MWh – dla grup taryfowych W.5, S.5 oraz Z.5

To najniższa taryfa od czasu kryzysu energetycznego wywołanego agresją Rosji na Ukrainę. Dla porównania – w szczytowym momencie kryzysu w 2023 r. taryfowa cena gazu przekroczyła 600 zł/MWh.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE. PODATEK LEŚNY, PODATEK ROLNY

Ile dokładnie zaoszczędzisz?

Według wyliczeń Grupy ORLEN stabilne ceny oznaczają konkretne oszczędności:

  1. Rodzina 4-osobowa w domu 140 m² (gaz do ogrzewania, gotowania i wody): Oszczędność: ok. 1074 zł brutto rocznie w porównaniu do cen z pierwszej połowy 2025 r.
  2. Gospodarstwo 2-osobowe (gaz do gotowania i podgrzewania wody): Oszczędność: ok. 425 zł brutto rocznie.
  3. Gospodarstwo używające gazu tylko do gotowania: Oszczędność: ok. 52 zł brutto rocznie.

To efekt trzech obniżek wprowadzonych przez Grupę ORLEN w ciągu ostatnich 12 miesięcy – dwóch dotyczących paliwa gazowego i jednej związanej z opłatami dystrybucyjnymi.

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KALKULATOR ILOŚCI DNI

Dlaczego nie płacisz więcej, skoro gaz na świecie drożeje?

Od wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie:

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  • Ceny gazu na głównym europejskim rynku TTF wzrosły o ponad 43%,
  • Na Towarowej Giełdzie Energii w Polsce wzrost wyniósł blisko 30%.

A Ty nie zapłacisz ani złotówki więcej. Dlaczego? „Taki ruch był możliwy dzięki profesjonalnemu zarządzaniu kontraktami i skutecznemu prowadzeniu biznesu. Inwestujemy we własne wydobycie oraz efektywnie wykorzystujemy własną flotę gazowców" – wyjaśnił Prezes ORLENU Ireneusz Fąfara.

Skąd mamy gaz? Niezależność energetyczna wzrasta i przekłada się na ceny

Grupa ORLEN zapewnia dziś blisko połowę krajowego zapotrzebowania na gaz ziemny. Skąd? Własne wydobycie:

  • 3,7 mld m³ gazu w Polsce w 2025 r. (Wielkopolska, Lubelszczyzna, Zachodniopomorskie);
  • 4,41 mld m³ z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego (21 złóż, ok. 100 koncesji);
  • Łącznie: od 2025 do I kwartału 2026 ORLEN zwiększył zasoby gazu o ponad 10 mld m³.

Dalsza strategia państwowego giganta to wzrost wydobycia do 12 mld m³ rocznie do 2030 r. (4 mld m³ z Polski + 6 mld m³ z Norwegii).

Ważne

Infrastruktura, która zapewnia dostawy gazu:

  • Baltic Pipe – 10 mld m³ rocznie z Norwegii,
  • Terminal LNG w Świnoujściu – 8,3 mld m³ rocznie,
  • Terminal FSRU w Zatoce Gdańskiej (w budowie),
  • Ponad 100 dostaw LNG od początku 2025 r.

Łączne zdolności importowe Polski: ok. 37 mld m³ rocznie – prawie dwukrotnie więcej niż krajowe zużycie.

Jak wyglądały ceny gazu w ostatnich latach? Porównanie

  • 2024 r.: 318,14 zł/MWh
  • Połowa 2024 r.: 239,65 zł/MWh
  • Koniec 2024 r.: 204,26 zł/MWh
  • Luty 2026 r.: 197,29 zł/MWh

Trend jest jasny – ceny spadają.

Najważniejsze pytania i odpowiedzi o ceny gazu 2026 - FAQ

Do kiedy obowiązuje obecna taryfa?

Do 31 grudnia 2026 roku.

Czy muszę coś zrobić, żeby skorzystać z niższych cen?

Jeśli jesteś klientem myORLEN, nowa taryfa obowiązuje automatycznie.

Czy to dotyczy wszystkich gospodarstw domowych w Polsce?

Dotyczy ponad 7 milionów gospodarstw domowych korzystających z gazu ziemnego w taryfie dla odbiorców indywidualnych.

Co jeśli mam innego dostawcę gazu?

Sprawdź warunki swojej umowy. Grupa ORLEN to największy dostawca, ale inni operatorzy mają własne taryfy.

Czy to oznacza, że ceny gazu już nie wzrosną?

Gwarancja ceny obowiązuje do końca 2026 roku. Co będzie potem – zależy od sytuacji na rynkach światowych i polityki energetycznej rządu.

Źródło: Ministerstwo Energii

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Źródło: INFOR
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Gaz na światowych rynkach zdrożał o 40%, ale Ty nie zapłacisz więcej. URE zatwierdził taryfę – oszczędzisz nawet 1074 zł rocznie
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