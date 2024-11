Nieruchomość w Hiszpanii: co i gdzie kupują Polacy, czy są zadowoleni z inwestycji

Już ponad 3 tysiące nieruchomości w Hiszpanii kupili Polacy w 2024. Bijemy kolejny rekord na Półwyspie Iberyjskim. Transakcje na rynku pierwotnym i wtórnym, inwestycje szybko zyskują na wartości. To sprawia, że polska społeczność nad Morzem Śródziemnym jest coraz liczniejsza.

Tylko od lipca do września 2024 r. nasi rodacy nabyli 1 296 domów i apartamentów w Hiszpanii, czyli o 30% więcej niż w poprzednim kwartale 2024 r. i aż o 62% więcej niż w tym samym okresie 2023 r.

Jak wynika z danych Registradores de España, w III kwartale 2024 r. Polacy uplasowali się tuż za podium zagranicznych inwestorów, na czwartym miejscu, z udziałem w rynku wynoszącym 5,32%

To jednak nie koniec rekordów. W 2024 r. Polacy kupili bowiem już 3 101 nieruchomości w Hiszpanii, o 26% więcej niż w tym samym okresie 2023 r. oraz niemal tyle, co w całym ubiegłym roku, który zakończył się rekordowym wówczas wynikiem 3 118 nieruchomości.

W prowincji Malaga, która obejmuje również Costa del Sol, zagraniczni nabywcy zakupili co trzecią nieruchomość. Oznacza to zbliżoną popularność do Balearów i poziom dwukrotnie wyższy niż średnia hiszpańska.

Na podium znajdują się tradycyjnie: Wielka Brytania, Niemcy oraz Maroko, a Polacy, zajmując czwarte miejsce, wyprzedzili Włochy i Francję.

Costa del Sol przyciąga kupujących na rynek nieruchomości słońcem i wysoką rentownością inwestycji

Jak tłumaczy Agnieszka Marciniak-Kostrzewa, założycielka Agnes Inversiones, Marbella i Costa del Sol to wymarzone miejsca do życia, co potwierdzają nie tylko dane rynkowe, ale i coraz większe zainteresowanie ze strony naszych rodaków.

Powakacyjne miesiące są drugim, poza styczniem, okresem w roku, kiedy na rynku pojawia się więcej ofert domów i apartamentów z rynku wtórnego. Dużą popularnością cieszy się także rynek pierwotny, gdyż inwestycje w najlepszych lokalizacjach szybko zyskują na wartości - dodaje Agnieszka Marciniak-Kostrzewa,

Ceny nieruchomości w Hiszpanii rosną dwa razy wolniej niż w Polsce

Z danych Agnes Inversiones wynika, iż w III kwartale 2024 r. dominował rynek pierwotny. Wśród najczęściej kupowanych znalazły się apartamenty o powierzchni od 100 m2 do 300 m2 w cenach od 450 tys. do 4,5 mln euro oraz domy wolnostojące o powierzchni od 250 m2 do 600 m2, kosztujące od 1,5 mln do 5 mln euro.

Na Costa del Sol nie brakuje jednak transakcji zakupu rezydencji za 10 czy nawet 15 mln euro.

Specyfiką hiszpańskiego rynku jest wysoka stabilność, co potwierdzają m.in. dane Eurostat. W II kwartale 2024 r., w porównaniu z tym samym okresem 2023 r., ceny nieruchomości na Półwyspie Iberyjskim wzrosły o 7,9%. W tym samym czasie w Polsce ten wzrost wyniósł aż 17,7%.

Koszty życia w Hiszpanii także są niższe niż w innych europejskich krajach. Równocześnie lokalizacje takie jak Marbella zapewniają bardzo wysoki poziom edukacji czy opieki medycznej.

Praca zdalna i agresja Rosji na Ukrainę zwiększyły zainteresowanie Polaków nieruchomościami w Hiszpanii

Udział Polaków w hiszpańskim rynku nieruchomości rośnie na przestrzeni lat, od 1,6% w 2019 r., po blisko 3,6% w 2023 r. W liczbach bezwzględnych oznaczało to 3 118 domów i apartamentów na Półwyspie Iberyjskim, które kupili nasi rodacy w 2023 r.

Wpłynęła na to m.in. popularyzacja pracy zdalnej po pandemii, a także chęć dywersyfikacji geograficznej majątku po agresji na Ukrainę w 2022 r.

Ubiegłoroczne wyniki zostały już niemal wyrównane w 2024 r., zatem zapowiada się kolejny polski rekord w Hiszpanii.

Polska społeczność na Półwyspie Iberyjskim liczy już około 100 tys. osób. Jak podkreśla Agnieszka Marciniak-Kostrzewa, jest to widoczne nie tylko w statystykach zakupu nieruchomości.

– Na Costa del Sol działają polskie sklepy i restauracje, jest wydawany magazyn „Hola Polacos”, a co roku w Fuengiroli odbywa się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który w 2024 r. zgromadził ponad 1200 uczestników – mówi Agnieszka Marciniak-Kostrzewa.

Andaluzja, Costa del Sol i Marbella to wyjątkowe punkty na mapie Hiszpanii, która z roku na rok bije turystyczne rekordy.

– Jednak wybrzeże słońca żyje swoim trybem i to nie tylko w sezonie. Na Costa del Sol trwa on niemal cały rok, ze względu na słońce świecące przez ponad 320 dni, wyśmienite warunki do gry w golfa czy bliskość gór Sierra Nevada, gdzie już w listopadzie rozpoczyna się sezon narciarski – rekomenduje ekspertka rynku hiszpańskich nieruchomości.