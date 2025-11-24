Seniorzy po 60. roku życia, którzy wychowali troje dzieci, mogą znacząco obniżyć koszty zakupów przed Bożym Narodzeniem 2025. Wystarczy mieć albo wyrobić te dwie karty
Przedświąteczne zakupy potrafią pochłonąć znaczną część domowego budżetu, a ceny wielu produktów rosną właśnie w grudniu. Mało kto wie, że osoby po 60. roku życia mogą realnie ograniczyć koszty, jeśli skorzystają z dwóch dostępnych w Polsce kart rabatowych. Uprawniają one do zniżek w największych sieciach handlowych, ale też w lokalnych piekarniach, kawiarniach, aptekach i punktach usługowych. Sprawdzamy, jak zdobyć te dokumenty i gdzie dokładnie dają korzyści.
Jak powiększyć zakres zniżek przed świętami?
Wielu seniorów korzysta tylko z okazjonalnych promocji, które obowiązują przez kilka dni i często wymagają instalowania aplikacji. Tymczasem połączenie Karty Dużej Rodziny (KDR) oraz Ogólnopolskiej Karty Seniora (OKS) otwiera dostęp do stałych rabatów w tysiącach miejsc w całej Polsce.
Karta Dużej Rodziny obejmuje największe markety – Auchan, Lidl, Carrefour, Kaufland, Selgros, Circle K, Orlen i wiele innych.
Ogólnopolska Karta Seniora działa z kolei w mniejszych, lokalnych przedsiębiorstwach – piekarniach, cukierniach, aptekach i punktach usługowo-medycznych.
Karta Dużej Rodziny – kto może ją otrzymać?
Choć najczęściej kojarzy się z rodzinami wychowującymi małe dzieci, to zgodnie z ustawą z 5 grudnia 2014 r. przysługuje ona rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – także jeśli są już dorosłe i samodzielne.
Co daje KDR? Zniżki w największych sieciach handlowych i usługowych, m.in.:
- Auchan
- Carrefour
- Lidl
- Kaufland
- Selgros
- Circle K
- Orlen
- sklepy odzieżowe, sportowe, apteki, księgarnie, optycy
Jak wyrobić KDR?
Wniosek można złożyć:
- w urzędzie gminy/miasta,
- online przez portal Emp@tia.
Czas oczekiwania zwykle wynosi od 3 do 14 dni. Forma elektroniczna jest bezpłatna, plastikowa najczęściej również.
Ogólnopolska Karta Seniora – komu przysługuje?
OKS mogą otrzymać wszystkie osoby od 60. roku życia. To element programu „Gmina Przyjazna Seniorom”. Z karty korzystają zarówno mieszkańcy dużych miast, jak i mniejszych miejscowości.
Jakie zniżki daje OKS?
- od 5% do 30% rabatu w lokalnych sklepach,
- tańsze pieczywo, ciasta, wyroby cukiernicze,
- zniżki na usługi medyczne i rehabilitacyjne,
- niższe ceny w kawiarniach, cukierniach i punktach usługowych,
- bilety do kina i instytucji kultury.
Program obejmuje ok. 3 tys. partnerów w całym kraju.
Jak uzyskać kartę OKS?
Formularz można pobrać na stronie glosseniora.pl i złożyć w urzędzie gminy, jeśli przystąpiła do programu lub wysłać bezpośrednio do Stowarzyszenia MANKO.
Karta w gminach partnerskich jest darmowa, a poza programem może obowiązywać niewielka opłata członkowska.
Gdzie sprawdzić listę partnerów?
Pełne bazy punktów dostępne są online:
- KDR – oficjalna wyszukiwarka na stronie gov.pl,
- OKS – wyszukiwarka „Gmina Przyjazna Seniorom”.
