Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. Lista praw i świadczeń na 2026 rok
Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka to ważny dokument, który uprawnia do wielu ulg, świadczeń i przywilejów. Jakich? Oto najważniejsze formy wsparcia i kwoty na 2026 rok.
- Czym jest orzeczenie o niepełnosprawności i kto może je uzyskać?
- Jakie prawa ma rodzic dziecka z niepełnosprawnością?
- Karta parkingowa dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności w 2026 r.
- Dofinansowanie z PFRON do turnusu rehabilitacyjnego również w 2026 r.
- Świadczenie pielęgnacyjne dla dziecka z niepełnosprawnością [kwota w 2026 r.]
- Zasiłek pielęgnacyjny na dziecko z orzeczeniem w 2026 r.
- Dodatek na rehabilitację niepełnosprawnego dziecka w 2026 r.
- Aktywny rodzic na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności w 2026 r.
Czym jest orzeczenie o niepełnosprawności i kto może je uzyskać?
W przypadku dzieci do 16. roku życia niepełnosprawność potwierdza się orzeczeniem o niepełnosprawności. Orzeczenie wydaje powiatowy (miejski) zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Dziecko, które nie ukończyło 16 roku życia zaliczane jest do osób niepełnosprawnych, jeżeli ma naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia mu całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.
Orzeczenie o niepełnosprawności zawiera:
• oznaczenie zespołu, który wydał orzeczenie;
• datę wydania orzeczenia;
• datę złożenia wniosku;
• podstawę prawną wydania orzeczenia;
• imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu oraz numer PESEL;
• numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka;
• ustalenie lub odmowę ustalenia niepełnosprawności;
• symbol przyczyny niepełnosprawności;
• datę lub okres powstania niepełnosprawności;
• okres, na jaki orzeczono niepełnosprawność;
• wskazania określone przez skład orzekający;
• uzasadnienie;
• pouczenie o przysługującym odwołaniu;
• podpis z podaniem imienia i nazwiska przewodniczącego składu orzekającego oraz pozostałych członków tego składu.
Po ostatnich zmianach przepisów orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia. W przypadku potwierdzenia u dziecka rzadkiej choroby genetycznej o jednorodnym i niezmiennym przebiegu lub zespołu Downa orzeczenie wydaje się od razu na maksymalny czas, czyli do ukończenia przez dziecko 16 roku życia.
Katalog rzadkich chorób genetycznych o jednorodnym i niezmiennym przebiegu określa załącznik do rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
Jakie prawa ma rodzic dziecka z niepełnosprawnością?
Rodzic dziecka z orzeczeniem może korzystać z szeregu przywilejów takich jak m.in.
- elastycznego czasu pracy;
- pracy zdalnej;
- dodatkowego urlopu wychowawczego.
Szczegółowe zasady i wyjątki od tych uprawnień zawiera Kodeks pracy.
Jakie jeszcze prawa i świadczenia wiążą się z orzeczeniem dziecka? Oto ważne przykłady:
Karta parkingowa dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności w 2026 r.
Czy dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności może otrzymać kartę parkingową? Tak, jeśli ma stwierdzone znaczne ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz odpowiednie wskazanie w orzeczeniu (punkt 9). Karta umożliwia parkowanie na tzw. kopertach, które z reguły znajdują się blisko wejść do urzędów czy innych instytucji.
Dofinansowanie z PFRON do turnusu rehabilitacyjnego również w 2026 r.
Celem turnusów rehabilitacyjnych jest pomoc w kontaktach z otoczeniem i w samodzielnym działaniu. Turnus trwa co najmniej 14 dni i – co ważne – może być dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności dopłata wynosi 30% przeciętnego wynagrodzenia. Trzeba jednak spełnić kryterium dochodu odpowiadające kwocie 50% przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli dochód zostanie pomniejszony, to dofinansowanie ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. W uzasadnionych przypadkach z dofinansowania może skorzystać również opiekun. O szczegóły warto dopytywać się powiatowych centrach pomocy rodzinie (PCPR).
Świadczenie pielęgnacyjne dla dziecka z niepełnosprawnością [kwota w 2026 r.]
To ważna forma wsparcia rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Od 1 stycznia 2026 r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego wzrośnie o 99 zł w stosunku do obecnej i będzie wynosiła 3386 zł na dziecko. Aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne ważne jest, aby dziecko legitymowało się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Orzeczenie powinno zatem zawierać informację w punktach 7 i 8 o treści: „wymaga”.
Świadczenie pielęgnacyjne gminy wypłacają bez kryterium dochodowego.
Zasiłek pielęgnacyjny na dziecko z orzeczeniem w 2026 r.
Orzeczenie o niepełnosprawności jest również jedynym z dokumentów, które uprawniają do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego. Podobnie jak świadczenie pielęgnacyjne zasiłki wypłacają gminy (najczęściej ośrodki pomocy społecznej). Miesięczna wartość takiego zasiłku wynosi 215,84 zł. Zasiłek przysługuje bez względu na dochód.
Dodatek na rehabilitację niepełnosprawnego dziecka w 2026 r.
W przeciwieństwie do zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego dodatek z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka przyznawany jest tylko przy dość niskich dochodach. Wynika to z faktu, iż dodatek nie funkcjonuje samodzielnie, a jedynie osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego. Gdy w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, to kryterium dochodu wynosi 764 zł (dochód na osobę w rodzinie). W przypadku przekroczenia tego progu stosuje się mechanizm „złotówka za złotówkę”. Aktualnie dodatek – w zależności od wieku dziecka – wynosi 90 lub 110 zł miesięcznie.
Aktywny rodzic na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności w 2026 r.
Rodzic może uzyskać świadczenie „aktywni rodzice w pracy” w podwyższonej wysokości 1900 zł miesięcznie albo świadczenie „aktywnie w żłobku” w maksymalnej wysokości 1900 zł miesięcznie (nie więcej niż kwota opłaty za żłobek czy klub dziecięcy). Aby otrzymać wyższe dofinansowanie, dziecko powinno posiadać orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. W pozostałych przypadkach świadczenia te przysługują w maksymalnej wysokości 1500 zł. Warto pamiętać, iż świadczenie „aktywnie w domu” przysługuje w kwocie 500 zł miesięcznie na każde dziecko, również na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Ustawa z 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy (j t, Dz. U. z 2025 r., poz. 277; ost. zm. Dz. U.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 2023 r., poz. 1234);
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1208);
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 857; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1033);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2024 r., poz. 1238);
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2025 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2026 (Dz. U. z 2025 r., poz. 1127).
