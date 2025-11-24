Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. Lista praw i świadczeń na 2026 rok

Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka to ważny dokument, który uprawnia do wielu ulg, świadczeń i przywilejów. Jakich? Oto najważniejsze formy wsparcia i kwoty na 2026 rok.

rozwiń >

Czym jest orzeczenie o niepełnosprawności i kto może je uzyskać?

W przypadku dzieci do 16. roku życia niepełnosprawność potwierdza się orzeczeniem o niepełnosprawności. Orzeczenie wydaje powiatowy (miejski) zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dziecko, które nie ukończyło 16 roku życia zaliczane jest do osób niepełnosprawnych, jeżeli ma naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia mu całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Orzeczenie o niepełnosprawności zawiera:

• oznaczenie zespołu, który wydał orzeczenie;

• datę wydania orzeczenia;

• datę złożenia wniosku;

• podstawę prawną wydania orzeczenia;

• imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu oraz numer PESEL;

• numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka;

• ustalenie lub odmowę ustalenia niepełnosprawności;

• symbol przyczyny niepełnosprawności;

• datę lub okres powstania niepełnosprawności;

• okres, na jaki orzeczono niepełnosprawność;

• wskazania określone przez skład orzekający;

• uzasadnienie;

• pouczenie o przysługującym odwołaniu;

• podpis z podaniem imienia i nazwiska przewodniczącego składu orzekającego oraz pozostałych członków tego składu.

Ważne Po ostatnich zmianach przepisów orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia. W przypadku potwierdzenia u dziecka rzadkiej choroby genetycznej o jednorodnym i niezmiennym przebiegu lub zespołu Downa orzeczenie wydaje się od razu na maksymalny czas, czyli do ukończenia przez dziecko 16 roku życia.

Katalog rzadkich chorób genetycznych o jednorodnym i niezmiennym przebiegu określa załącznik do rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Jakie prawa ma rodzic dziecka z niepełnosprawnością?

Rodzic dziecka z orzeczeniem może korzystać z szeregu przywilejów takich jak m.in.

- elastycznego czasu pracy;

- pracy zdalnej;

- dodatkowego urlopu wychowawczego.

Szczegółowe zasady i wyjątki od tych uprawnień zawiera Kodeks pracy.

Jakie jeszcze prawa i świadczenia wiążą się z orzeczeniem dziecka? Oto ważne przykłady:

Karta parkingowa dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności w 2026 r.

Czy dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności może otrzymać kartę parkingową? Tak, jeśli ma stwierdzone znaczne ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz odpowiednie wskazanie w orzeczeniu (punkt 9). Karta umożliwia parkowanie na tzw. kopertach, które z reguły znajdują się blisko wejść do urzędów czy innych instytucji.

Dofinansowanie z PFRON do turnusu rehabilitacyjnego również w 2026 r.

Celem turnusów rehabilitacyjnych jest pomoc w kontaktach z otoczeniem i w samodzielnym działaniu. Turnus trwa co najmniej 14 dni i – co ważne – może być dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności dopłata wynosi 30% przeciętnego wynagrodzenia. Trzeba jednak spełnić kryterium dochodu odpowiadające kwocie 50% przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli dochód zostanie pomniejszony, to dofinansowanie ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. W uzasadnionych przypadkach z dofinansowania może skorzystać również opiekun. O szczegóły warto dopytywać się powiatowych centrach pomocy rodzinie (PCPR).

Świadczenie pielęgnacyjne dla dziecka z niepełnosprawnością [kwota w 2026 r.]

To ważna forma wsparcia rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Od 1 stycznia 2026 r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego wzrośnie o 99 zł w stosunku do obecnej i będzie wynosiła 3386 zł na dziecko. Aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne ważne jest, aby dziecko legitymowało się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Orzeczenie powinno zatem zawierać informację w punktach 7 i 8 o treści: „wymaga”.

Świadczenie pielęgnacyjne gminy wypłacają bez kryterium dochodowego.

Zasiłek pielęgnacyjny na dziecko z orzeczeniem w 2026 r.

Orzeczenie o niepełnosprawności jest również jedynym z dokumentów, które uprawniają do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego. Podobnie jak świadczenie pielęgnacyjne zasiłki wypłacają gminy (najczęściej ośrodki pomocy społecznej). Miesięczna wartość takiego zasiłku wynosi 215,84 zł. Zasiłek przysługuje bez względu na dochód.

W przeciwieństwie do zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego dodatek z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka przyznawany jest tylko przy dość niskich dochodach. Wynika to z faktu, iż dodatek nie funkcjonuje samodzielnie, a jedynie osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego. Gdy w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, to kryterium dochodu wynosi 764 zł (dochód na osobę w rodzinie). W przypadku przekroczenia tego progu stosuje się mechanizm „złotówka za złotówkę”. Aktualnie dodatek – w zależności od wieku dziecka – wynosi 90 lub 110 zł miesięcznie.

Aktywny rodzic na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności w 2026 r.

Rodzic może uzyskać świadczenie „aktywni rodzice w pracy” w podwyższonej wysokości 1900 zł miesięcznie albo świadczenie „aktywnie w żłobku” w maksymalnej wysokości 1900 zł miesięcznie (nie więcej niż kwota opłaty za żłobek czy klub dziecięcy). Aby otrzymać wyższe dofinansowanie, dziecko powinno posiadać orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. W pozostałych przypadkach świadczenia te przysługują w maksymalnej wysokości 1500 zł. Warto pamiętać, iż świadczenie „aktywnie w domu” przysługuje w kwocie 500 zł miesięcznie na każde dziecko, również na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

