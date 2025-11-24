Co to są ściany oddzielenia przeciwpożarowego?

Ściany oddzielenia przeciwpożarowego to ściany oddzielające dwie strefy pożarowe, zapobiegając w ten sposób rozprzestrzenianiu się pożaru w budynkach. Powinny być one wykonane z materiałów niepalnych.

Obowiązek oznakowania od 2026 roku. Których budynków dotyczy

Zgodnie ze znowelizowanym w ubiegłym roku rozporządzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, od 1 stycznia 2026 r. roku miejsca połączenia takich ścian ze ścianą zewnętrzną oraz z dachem - w obiektach handlowych, produkcyjnych i magazynowych - będzie musiało być oznakowane.



- To proste rozwiązanie, które skraca czas rozpoznania i zwiększa bezpieczeństwo załóg ratowniczych oraz użytkowników budynków - ocenił w rozmowie z PAP rzecznik prasowy KG PSP st. bryg. Karol Kierzkowski.



Dodał, że obowiązek ten dotyczy budynków, w których ściana oddzielenia rozdziela strefy pożarowe o powierzchni co najmniej 2 tys. m kw. każda oraz spełniony jest co najmniej jeden warunek: zewnętrzne ściany lub dach nie są z materiałów niepalnych lub gęstość obciążenia ogniowego przekracza 1000 MJ na m kw.



- Oznakowanie musi jednoznacznie wskazywać linię połączenia z zewnątrz obiektu, zgodnie z przepisami lub uzgodnieniem z właściwym komendantem powiatowym lub miejskim PSP - powiedział Kierzkowski.



Zaznaczył, że w praktyce dla obiektów, które przed 23 grudnia 2024 r. uzyskały pozwolenie na użytkowanie albo złożono dla nich wniosek na dotychczasowych przepisach, nowe oznakowanie będzie wymagane od 1 stycznia 2026 r. - W pozostałych przypadkach wymóg realizujemy już na etapie projektowania — podkreślił rzecznik.

Obowiązek stosowania autonomicznych czujek dymu

W tym samym rozporządzeniu określony został obowiązek stosowania autonomicznych czujek dymu. Zgodnie z dokumentem, stanie się to obowiązkowe od 1 stycznia 2030 r. - w przypadku lokali mieszkalnych, które były użytkowane jako takie lokale w dniu 23 grudnia 2024 r. oraz 30 czerwca 2026 r. - w przypadku pomieszczeń mieszkalnych oraz jednostek mieszkalnych, w których są świadczone usługi hotelarskie, które były użytkowane jako takie pomieszczenia lub jednostki w dniu 23 grudnia 2024 r.

Obowiązek stosowania autonomicznych czujek czadu (tlenku węgla)

Z kolei stosowanie autonomicznych czujek tlenku węgla stanie się obowiązkowe od dnia 1 stycznia 2030 r. - w przypadku pomieszczeń, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, wchodzących w skład lokali mieszkalnych, użytkowanych jako takie pomieszczenia w dniu 23 grudnia 2024 r. oraz 30 czerwca 2026 r. - w przypadku pomieszczeń mieszkalnych oraz jednostek mieszkalnych, w których są świadczone usługi hotelarskie, a także wchodzących w skład lokali użytkowych pomieszczeń, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, użytkowanych jako takie pomieszczenia lub jednostki w dniu w dniu 23 grudnia 2024 r.



Jeżeli wskazane pomieszczenia, jednostki lub mieszkania w dniu 23 grudnia 2024 r. nie były użytkowane, np. trwała jeszcze ich budowa, to w momencie rozpoczęcia ich eksploatacji powinny być wyposażone w co najmniej jedną autonomiczną czujkę dymu lub autonomiczną czujkę tlenku węgla.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 listopada 2024 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów-Dz.U. poz. 1716.