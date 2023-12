Czy to jest możliwe, skoro inflacja jest wciąż wysoka a ubiegłoroczny grudzień był miesiącem szczególnie drogim? Możliwe, bo rynek to nie tylko inflacja i rosnące ceny towarów, ale także na przykład gra kursów walut. Czasu do układania prezentów pod choinkę jest jeszcze sporo, ale na tyle mało, by decydując się np. na zakup prezentów w zagranicznych sklepach internetowych nie składać zamówienia już teraz.

Jak więc oszukać inflację i na prezenty nie mniej atrakcyjne niż przed rokiem wydać nie więcej, a może nawet i mniej złotówek niż na Gwiazdkę 2022?

Tanie prezenty pod choinkę 2023: po pierwsze użyj tańszego o 10 procent dolara

Inflacja sprawia, że za te same produkty z roku na rok płacimy coraz więcej. W kontekście zwiększonych wydatków związanych z przygotowaniami do Świąt, może to nas skłaniać do szukania oszczędności, np. poprzez ograniczenie budżetu na prezenty dla najbliższych. A gdyby tak spróbować oszukać inflację?

– Dynamika cen konsumenckich w Polsce w minionych miesiącach przybrała już trend spadkowy. W listopadzie odnotowano inflację na poziomie 6,5 proc. rok do roku. Wcześniejsze odczyty i bardziej dynamiczne podwyżki cen sprawiły jednak, że tegoroczne Święta mogą okazać się droższe niż ubiegłoroczne – wyjaśnia Robert Błaszczyk, dyrektor departamentu klienta strategicznego w Cinkciarz.pl.

Koniecznych oszczędności można szukać w świątecznym menu, ograniczeniu wyjazdów lub przy zakupie prezentów. W tej ostatniej kwestii warto jednak spróbować oszukać inflację za pomocą kursu złotego.

W porównaniu z sytuacją sprzed roku jest on mocno na plus względem kilku głównych walut świata. Uwzględniając październik i listopad, czyli dwa miesiące ostatniego kwartału br., PLN zyskiwał najwięcej w całej globalnej walutowej stawce.

Najbardziej wyraźna i odczuwalna zmiana nastąpiła w relacji z dolarem amerykańskim. O ile na początku grudnia 2022 r. średni kurs USD wynosił blisko 4,50 zł, o tyle dziś waha się wokół 3,97.

Dolar w rok potaniał zatem o ponad 10 proc., czyli przebił w tym względzie poziom inflacji. Warto dodać, że 6,5-proc. odczyt dynamiki cen dotyczy wyłącznie Polski. W Stanach Zjednoczonych wzrost cen konsumenckich wyhamował w listopadzie do poziomu 3,2 proc.

– O ile udałoby się znaleźć ofertę z darmową lub tanią do-stawą do Polski, zakup świątecznych prezentów online w sklepach czy na też na platformach handlowych, które wyceniają swoje produkty w dolarach amerykańskich, może się okazać korzystnym rozwiązaniem, szczególnie dla klientów zarabiających w złotych. Na początku grudnia 2022 r. produkt za 200 USD kosztował w przeliczeniu ok 900 zł, podczas gdy dziś, jeśli pominąć inflację, pochłonie niespełna 800 zł – dodaje Robert Błaszczyk.

Tanie prezenty na Gwiazdkę 2023: po drugie – kup na Wyspach lub u Czechów

Nie trzeba jednak sięgać aż za Ocean, żeby wykorzystać jesienny rajd złotego. Wystarczy poszukać prezentów u sprzedawców ze strefy euro.

Dynamika CPI (cen konsumenckich) w wy-hamowała tu w listopadzie z 2,9 do 2,4 proc. Wynika z tego, że towary drożeją w tempie o ponad połowę niższym niż w Polsce. Co więcej, wspólna europejska waluta przez rok potaniała w relacji do polskiej o niemal 7,5 proc. Np. na kosztującą 200 eurp konsolę do gier z niemieckiego sklepu online na początku grudnia trzeba było przeznaczyć nieco ponad 940 zł, podczas gdy dziś wystarczy niespełna 870 zł.

– Bardzo podobna zależność kursowa dotyczy pary walutowej GBP/PLN, co mogłoby skłaniać do szukania gwiazdkowych prezentów także na brytyjskich platformach aukcyjnych czy tamtej-szych sklepach internetowych. Średni kurs funta przed rokiem przebijał poziom 5,45, tymczasem dziś ledwie nieznacznie wybija się ponad 5,0. Pewien kłopot w tym, że inflacji na Wyspach bliżej do poziomów obserwowanych w Polsce niż np. w strefie euro czy w USA –ekspert Cinkciarz.pl.

O ponad 7 proc. przez minione 12 miesięcy w zestawieniu ze złotym potaniała również korona czeska. Przy czym kurs waluty naszych południowych sąsiadów istotniejszą rolę może ode-grać w kontekście zimowych wyjazdów na narty. Gdyby jednak ktoś uparł się na zakupu świąteczne w czeskich witrynach www, też może liczyć na to, że uda mu się oszukać inflację.

Sposób na tańsze prezenty pod choinkę 2023: wykorzystaj kartę z korzystnym kursem

– Płacenie w obcej walucie wiąże się wszakże z ryzykiem niekorzystnych z perspektywy konsumenta kursów wymiany, a także dotkliwymi prowizjami za przewalutowanie. Na szczęście i na to jest metoda. Jest to karta wielowalutowa, która bywa równie opłacalna zarówno w trakcie zagranicznych wojaży, jak i zakupów w sieci – zauważa Robert Błaszczyk.

Taki produkt, dostępny np. w fintechu w wersji tradycyjnego plastiku oraz karty wirtualnej, „wyposażony” w 20 darmowych rachunków umożliwia korzystne transakcje w ponad 160 walutach całego świata. Kartę można przy tym doładować tylko taką kwotą, jaką zamierzamy przeznaczyć na prezenty dla najbliższych, co pozwoli trzymać świąteczny budżet w ryzach.

I jeszcze dodatkowa rada. Zakupy online w porównaniu z tradycyjnymi sklepami zyskują atut, który w sferze robienia prezentów zyskuje bonusowe znaczenie. Otóż każdy towar zakupiony w sieci, pomijając świeże produkty spożywcze, można zwrócić bez tłumaczenia się z przyczyn takiej decyzji.

Gdyby okazało się, że obdarowanemu nie pasuje wybrana rzecz, ma już taką samą lub podobną itp., internetowy zakup można odesłać do sprzedawcy, żądając zwrotu zapłaty. Konsument ma na to 14 dni, licząc od dnia otrzymania przesyłki.

Wiele sklepów dobrowolnie oferuje jednak dłuższy okres do zastanowienia, np. 30-dniowy. Informacje o tym powinniśmy bez problemu znaleźć na stronie sklepu.