Świadczenie wspierające obniżone czterema tabelami. Zamiast 4134 zł 1128 zł. Najczęściej 0 zł

Takie sygnały (i dokumenty) przekazały do redakcji Infor.pl niewidome osoby niepełnosprawne (stopień znaczny). Prawie rok temu strona rządowa wysłała do WZON materiały w praktyce wykluczające ze świadczenia wspierającego osoby niewidome. Jak to zostało zrobione? Opracowano tabele ograniczające liczbę punktów jakie może otrzymać osoba niewidoma. W artykule przykład odgórnego ograniczenia niesamodzielności osoby niewidomej do 76 punktów. Dokumenty przedstawione w artykule wykluczają, aby osoba niewidoma mogła otrzymać 4134 zł świadczenia wspierającego (jego maksymalna wartość). Najczęściej to będzie wartość minimalna 752 zł, niekiedy 1128 zł. W praktyce wiele osób niepełnosprawnych zostanie "wyrzucona" ze świadczenia wspierającego. Tabela, która dowodzi obniżenia wartości świadczenia wspierającego dla osób niewidomych trafiła do nas nie tylko w emailach osób niepełnosprawnych. Jej istnienie (jako materiał szkoleniowy) potwierdziło oficjalnie Ministerstwo Rodziny (także zamieszczamy dokument w artykule).

Osoby niepełnosprawne przesłały nam tabelę przy pomocy której Ministerstwo Rodziny miało szkolić pracowników WZON. Niepełnosprawni twierdzą, że dane wynikające z tabeli trafiły jako wytyczne do wszystkich WZON w Polsce rok temu. Tabela zawiera kwalifikatorów "WC - wsparcie częściowe", który redukuje dla osób niewidomych punkty za niesamodzielność. Jest on użyty 24 razy na 32 czynności.

Ministerstwo Rodziny potwierdziło w poniższym piśmie, że tabela przekazana przez osoby niepełnosprawne naprawdę ma charakter urzędowy (tabela dotycząca osób niepełnosprawnych znajduje się str. 3 i kolejnych poniższego PDFa):

Cztery grupy osób niepełnosprawnych z zaniżonym świadczeniem wspierającym

Są cztery grupy osób, którym (według dokumentów opublikowanych w tym artykule obniżono od około grudnia 2024 r.) świadczenie wspierające bez odpowiedniej podstawy prawnej (tabele są niezgodne z ustawą i rozporządzeniem):

1) niewidomi - często wskazują, że tabele pozwalają na uzyskanie 76 punktów, co odpowiada 1128 zł świadczenia wspierającego (zob. tabela poniżej) 2) osoby niepełnosprawne w wieku 75+ 3) OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNA PORUSZAJĄCA SIĘ NA WÓZKU AKTYWNYM - znany jest redakcji przypadek osoby sparaliżowanej od pasa w dół, ale mającej sprawnej ręce, która otrzymała w WZON. około 41 punkty. I sposób wyliczenia tej wartości odpowiada tabeli ze szkoleń dla pracowników WZON. 4) OSOBY NIESŁYSZĄCE.

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2025 r.

95-100 pkt – świadczenie wspierającego w wysokości 220% renty socjalnej = 4134 zł miesięcznie. 90-94 pkt – 180% renty socjalnej = 3383 zł miesięcznie; 85-89 pkt – 120% renty socjalnej = 2255 zł miesięcznie; 80-84 pkt – 80% renty socjalnej = 1504 zł miesięcznie; 75-79 pkt – 60% renty socjalnej = 1128 zł miesięcznie; 70-74 – 40% renty socjalnej = 752 zł miesięcznie.

Osoby niewidome nie są w stanie spełnić ww. wymogów nawet, gdy wypełniają wymogi ustawy i rozporządzeń.

Poniższa tabela jest najprawdopodobniej źródłem prawa dla pracowników WZON, którzy przyznają świadczenie wspierające. Jeżeli tak jest, to tabela stała się ważniejsza niż ustawa o świadczeniu wspierającym i te dwa rozporządzenia:

Podstawa prawna Rozporządzenie z 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia (Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2023 poz. 2581) Rozporządzenie z 11 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru wniosku i kwestionariusza (Dz.U. 2023 poz. 2732)

Poniżej tabela dla osób niepełnosprawnych:

Jak czytać skróty w tabeli?. Istotne jest rozpoznanie, które skróty zaniżają świadczenie wspierające dla niewidomych do w praktyce kwoty 1128 zł. Mamy według prawa cztery rodzaje skrótów, którymi WZON opisuje 32 czynności wykonywane przez osoby niepełnosprawne

1) Jeżeli dominuje "WT – wsparcie towarzyszące", to praktycznie pozbawia to szans na świadczenie wspierające

2) Jeżeli dominuje "WC – wsparcie częściowe", to praktycznie także pozbawia szans na świadczenie wspierające. To właśnie ten skrót jest aż w 24 czynnościach sprawdzanych przez WZON pod kątem samodzielności u osób niepełnosprawnych. Osoba niewidoma najczęściej spadnie poniżej 70 punktów (poniżej tego poziomu nie ma świadczenia wspierającego). Ewentualne świadczenie wspierające będzie ograniczone do kwoty 1128 zł (taką kwotę podają nam czytelnicy).

"WC - wsparcie częściowe" występuje w czterech podkategoriach (WC-D, WC-C, WC-B, WC-A) Np. WC-C oznacza "często" – wsparcie potrzebne dość często, ale nie za każdym razem (współczynnik 0,75).

3) WP – wsparcie pełne - taka kwalifikacja prowadzi najczęściej do średniej wartość świadczenia wspierającego.

4) WS – wsparcie szczególne – taka kwalifikacja oznacza najwyższą wysokość świadczenia wspierającego.

Punkty w świadczeniu wspierającym - ograniczenie dotyczy 29 kategorii na 32 poddane testowi

Poniżej jest przykład zaniżenia punktacji w poziomie potrzeby wsparcia dla niewidomej osoby niepełnosprawnej. Zdaniem osoby niepełnosprawnej, która pokazała nam ten dokument jest to przykład wdrożenia ograniczeń zawartych w tabelach. 4 punkty, to maksymalna wartość punktów w każdej z 32 kategorii, które składają się na przyznanie świadczenia wspierającego. Taka wartość (4 punkty) w poniższym pliku nie występuje.

punkty w świadczeniu wspierającym dla osoby niepełnosprawnej punkty w świadczeniu wspierającym Media

