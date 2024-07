Dzień bez telefonu, ale czy dziś można przeżyć bez smartfona. Jak zapłacić za jedzenie i podstawowe zakupy

Obchodzony co roku Dzień bez telefonu, ma zachęcać społeczeństwo do odłączenia się choć na kilka godzin od świata online. Pojawia się jednak zasadnicze pytanie – czy w dzisiejszych czasach jest to jeszcze możliwe? Smartfon to podstawowe narzędzie do wykonywania wielu czynności życiowych, z zakupami na czele.

Dzień z telefonem: pięć godzin z każdej doby

Zakupy ze smartfonem: zdecydowana większość konsumentów uznaje za łatwiejsze

Zakupy ze smartfonem: od planowania po zapłatę BLIK-iem Dzień z telefonem: pięć godzin z każdej doby Według danych data.ai średni czas spędzany przed ekranem wynosi aktualnie pięć godzin dziennie.

Z kolei przeprowadzona w 2023 r. przez Reviews.org ankieta pokazała, że Amerykanie sprawdzają telefon 144 razy w ciągu doby. To oznacza, że odblokowują go średnio raz na 10 minut. REKLAMA A co z Polakami?

Z badania Future Mind „Żyjesz w phygitalu, choć o tym nie wiesz”, wynika, że telefon stał się niezbędnym narzędziem nawet podczas zakupów.

Ponad trzy czwarte Polaków uważa możliwość skanowania produktów smartfonem, aby sprawdzić cenę, jakość czy skład za wyjątkowo komfortowe rozwiązanie.

Jednocześnie niemal połowa badanych potwierdza, że korzysta z realizacji płatności w sklepie właśnie za pomocą swojego smartfona. Zakupy ze smartfonem: zdecydowana większość konsumentów uznaje za łatwiejsze REKLAMA Niedawne badanie firmy doradczo-technologicznej Future Mind pokazuje, że smartfon coraz silniej wpływa na wiele obszarów życia – w tym także zakupy.

Niemal każdy z respondentów wie o możliwości płacenia za jego pomocą, a 84 proc. Polaków postrzega to, jako duże ułatwienie.

Również aplikacje mobilne do skanowania produktów w celu sprawdzenia informacji – takich jak skład czy opinie – są znane wśród trzech czwartych użytkowników. Z kolei aktywnie sięga po nie 43 proc. ankietowanych. – Obecnie wykorzystanie smartfonów do różnych celów, w tym do płatności w sklepach przez osoby w każdym wieku, nie jest już zjawiskiem nadzwyczajnym – co potwierdza fakt, że blisko jedna trzecia seniorów korzysta z płatności mobilnych – podkreśla Łukasz Okoński, Head of Product Design w Future Mind.

Ekspert tłumaczy, że istotne jest jednak uwzględnienie projektowania interfejsów, które będą przyjazne w użyciu nawet w zatłoczonym sklepie. Rzadko kiedy mamy w nim wolne obie ręce, stąd niebagatelną rolę odgrywają intuicyjne gesty. – Z aplikacji często korzystamy już w kolejce do kasy, gdzie liczy się każda sekunda, a co za tym idzie, należy stawiać na maksymalną optymalizację ścieżek oraz prostotę prezentowanej treści – dodaje Łukasz Okoński. Dalszy ciąg materiału pod wideo Zakupy ze smartfonem: od planowania po zapłatę BLIK-iem REKLAMA Jednocześnie badanie Future Mind pokazuje, że blisko 60 proc. ankietowanych jest zaznajomionych z możliwością skanowania produktów smartfonem i płacenia nim bez konieczności podchodzenia do kasy.

Natomiast aktywne korzystanie z tej technologii, póki co deklaruje jedna piąta respondentów.

Równie obiecujące wydaje się być wykorzystanie aplikacji do lokalizowania sklepów i produktów na półkach, które zna 57 proc. użytkowników, a korzysta niecałe 40 proc.

Konsumenci są więc otwarci na innowacje ułatwiające orientację w przestrzeni sklepowej, a rola smartfona w ich wdrażaniu zdaje się być coraz większa. Jak przypomina Jacek Wieczorkowski, kierownik zespołu zarządzania doświadczeniem klienta w Santander Consumer Banku. jeszcze dziesięć lat temu nie mogliśmy płacić kartą w popularnym dyskoncie. Dzisiaj już 9 milionów klientów takich sklepów sprawdza w aplikacji mobilnej dostępne promocje, sporządza listę zakupów i przegląda wcześniejsze transakcje.

I to wszystko jeszcze zanim przekroczą próg swojego domu. A już na miejscu – w sklepie – zamiast gubić się w morzu etykiet na półkach, skanują kod kreskowy towaru, aby poznać jego cenę.

Chwilę później, przy kasie, ponownie skorzystają z aplikacji, aby wyświetlić swoją kartę lojalnościową, a część z nich również po to, żeby zapłacić za zakupy BLIKIEM bez konieczności podawania kodu.

Każde z tych działań spełnia definicję phygital, bo łączy świat fizyczny i cyfrowy w jedno spójne, hybrydowe doświadczenie zakupowe – podsumowuje Jacek Wieczorkowski. Zobacz również: Bankowość online 2024. Jakie operacje przez smartfona bo najwygodniej, a jakie z laptopa czy innego komputera bo najbezpieczniej

Urlop 2024 w kraju: Polacy coraz chętniej korzystają z hoteli, ale poza noclegiem liczą na atrakcje i nowe doznania

Koniec z zakazem handlu w niedzielę: właściciele małych sklepów nie obawiają się powrotu niedziel handlowych – pod jednym warunkiem