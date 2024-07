Urlop 2024 w kraju: Polacy coraz chętniej korzystają z hoteli, ale poza noclegiem liczą na atrakcje i nowe doznania

Sezon turystyczny 2024 będzie dla polskich hoteli okresem adaptacji do nowych realiów rynkowych. Wyzwaniami będą rosnące koszty i niedobory kadrowe, ale jednocześnie pojawią się możliwości w zakresie zaspokajania zmieniających się oczekiwań spędzających urlopy w kraju klientów.

Sezon wakacyjny to dla wielu hoteli kluczowy okres w roku stanowiący o “być albo nie być” danego obiektu. Biorąc pod uwagę postępującą reaktywację branży hotelarskiej po pandemii i rosnącą z roku na rok liczbę turystów z Polski oraz z zagranicy, hotelarze podchodzą do trwającego właśnie sezonu turystycznego dość optymistycznie. Wskazują jednak, z drugiej strony, mnożące się wyzwania, z jakimi muszą mierzyć się, by budować swoją przewagę konkurencyjną.

REKLAMA

Urlopy 2024: Polacy coraz częściej wybierają pobyt w hotelu

REKLAMA

Zgodnie z opracowanym przez GUS najnowszym raportem “Turystyka w 2023 roku” w ubiegłym roku z obiektów noclegowych skorzystało 37,9 mln turystów (o ponad 7 proc. więcej niż w 2022 roku).

W porównaniu z 2022 rokiem turystów krajowych przybyło o 4 proc., natomiast zagranicznych aż o 22 proc. Niemal wszyscy turyści zagraniczni nocowali w obiektach posiadających 10 lub więcej miejsc.

Najczęstszym wyborem, jeśli chodzi o miejsca noclegowe pozostają hotele. Zgodnie z wynikami badania Polskiej Organizacji Turystycznej aż 50 proc. turystów planujących wyjazdy krajowe najczęściej zamierza skorzystać z płatnych noclegów w hotelu, pensjonacie lub innym obiekcie noclegowym w wersji bez wyżywienia, a 20 proc. w ramach wykupionego pakietu pobytowego (20 procent).

Choć statystyki i badania mogą napawać przedstawicieli branży hotelarskiej optymizmem, nadchodzący sezon turystyczny może przynieść hotelom także sporo wyzwań. Czego mogą spodziewać się w nadchodzących, letnich miesiącach, hotelarze?

Urlop w polskim hotelu: hotelarze muszą podołać nowym wyzwaniom

REKLAMA

Nie jest tajemnicą, że branża hotelarska skupiała się w ostatnich latach przede wszystkim na odbudowie kondycji sprzed pandemii i wojny w Ukrainie. Choć ostatnie sezony pokazują, że sytuacja hotelarzy powoli się stabilizuje, a wyniki są z roku na rok coraz lepsze, hotele mierzą się z kolejnym, ogromnym wyzwaniem, czyli rosnącymi kosztami działalności.

Wzrost cen energii, surowców oraz usług dodatkowych stawia hotele w trudnej sytuacji finansowej, zmuszając je często do podwyżek cen, co może wpłynąć na decyzje klientów dotyczące rezerwacji. A te, w obliczu malejącej siły nabywczej i szalejącej w ostatnich sezonach inflacji, są coraz bardziej ostrożne.

Ogromnym wyzwaniem, o którym dyskutuje się w branży od dłuższego czasu jest także niedobór wykwalifikowanych pracowników. W dobie niskiego bezrobocia i rosnących oczekiwań pracowników, hotele muszą oferować konkurencyjne warunki zatrudnienia, co dodatkowo podnosi koszty operacyjne.

Z drugiej strony, wiadomym jest, że praca w branży hotelarskiej jest specyficzna - często wiąże się z nieregularnymi godzinami pracy, intensywnymi okresami i sezonowością. W takich warunkach trudno o pozyskanie i utrzymanie cennych pracowników.

Wprowadzenie nowych technologii, takich jak systemy zarządzania rezerwacjami i automatyzacja procesów, może pomóc w zminimalizowaniu problemów kadrowych, jednak wymaga to od hotelu znacznych inwestycji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak podkreśla Katarzyna Szajnwald, Dyrektor Hotelu 500 Premium Zegrze, nie można też zapominać, iż końcem dnia, w branży liczy się przede wszystkim człowiek i siła relacji międzyludzkich.

Nowe technologie nie są w stanie zastąpić człowieka w naturalnych umiejętnościach, takich jak empatia i rozpoznawanie emocji rozmówcy, które są kluczowe w sztuce obsługi klienta. A to właśnie bezpośrednia interakcja z gośćmi hotelowymi i budowanie z nimi pozytywnej relacji przekłada się w dużej mierze na dobre opinie gości i ich potencjalny powrót do danego hotelu.

Dlatego tak ważna jest w tym kontekście dobrze przeszkolona kadra, wyróżniająca się wysoce rozwiniętymi kompetencjami miękkimi – dodaje Katarzyna Szajnwald.

Urlop w polskim hotelu: nowe oczekiwania klientów

Eksperci z branży hotelarskiej podkreślają też, że aby budować przewagę konkurencją należy obserwować aktualne trendy i odpowiadać na rynkowe potrzeby. A te z każdym kolejnym sezonem ewoluują.

Klienci coraz częściej poszukują wyjątkowych doświadczeń, co skłania hotele do inwestowania w unikalne usługi i atrakcje, takie jak spa, wellness czy ekoturystyka.

Rośnie także znaczenie zrównoważonego rozwoju. Goście, zwłaszcza ci z młodszych pokoleń, coraz częściej i coraz bardziej świadomie wybierają obiekty, które stosują ekologiczne praktyki.

Od hoteli oczekuje się także cyfryzacji i zaawansowanych technologii. Goście oczekują łatwego dostępu do rezerwacji online, aplikacji mobilnych umożliwiających zameldowanie i wymeldowanie, a także szybkiego i stabilnego dostępu do Internetu podczas pobytu.

Rosnącym zainteresowaniem cieszy się turystyka lokalna i odkrywanie rodzimych, regionalnych perełek. W końcu, istotne jest zapewnienie atrakcji oraz szeregu animacji dla rodzin z dziećmi.

Urlop w polskim hotelu: goście szukają nowych doznań, częściej zmieniają hotele

Przedstawiciele branży hotelarskiej podchodzą do trwającego właśnie sezonu turystycznego z umiarkowanym optymizmem, mając na względzie konieczność mierzenia się z wyszczególnionymi już wyzwaniami, dostrzegają też kilka innych nowych trendów.

Jak wskazuje Jerzy Sobczak, General Manager, w Hotelu Czarny Potok Resort SPA & Conference. sezon wakacyjny zaczął się nieźle, choć oczywiście wiele zależy od tego, jaka czeka nas w wakacje pogoda.

– To, co widzimy od jakiegoś czasu, to tendencję skracania się okresu pobytu gości. Wolą oni krótsze wyjazdy, ale z konkretnymi udogodnieniami, na które są w stanie wydać nieco więcej – mówi hotelarz.

– Obserwujemy także, że okno rezerwacyjne w ostatnich miesiącach wydłużyło się o kilka dni, chociaż nadal część rezerwacji wpada na 2-3 dni przed pobytem. Widać ponadto, że goście coraz częściej korzystają z opcji B&B, tak by optymalizować koszty pobytu. Dlatego, staramy się, w tym kontekście, być elastyczni i dopasowywać naszą ofertę do aktualnego zapotrzebowania naszych gości – dodaje Jerzy Sobczak.

Wakacje w Polsce: w hotelach więcej gości z zagranicy

Branża hotelarska sporo nadziei pokłada także w zwiększającej się liczbie turystów zagranicznych, co jest m.in. pokłosiem kampanii marketingowych i promocyjnych dotyczących Polski i jej potencjału turystycznego.

Polskę chętnie odwiedzają mieszkańcy krajów ościennych, jak Niemcy i Czesi, ale rośnie także zainteresowanie polską turystyką ze strony mieszkańców krajów arabskich.

– W przypadku naszego hotelu zagraniczni turyści są już standardem, co wynika z położenia Szczecina w bliskiej odległości Niemiec oraz dobrego połączenia z krajami skandynawskimi. Niemniej, obserwując cały rynek i rozmawiając z przedstawicielami innych hoteli, widzimy coraz większe zainteresowanie gości z zagranicy pobytem także w innych częściach Polski – mówi Marzena Bednarczyk, Dyrektor Hotelu Dana w Szczecinie.

Jak wyjaśnia, wynika to z wielu czynników. Przede wszystkim możemy poszczycić się przyjaznym, umiarkowanym klimatem, chociażby w porównaniu do krajów południa, gdzie w okresie letnim panują ogromne upały, a w ostatnim czasie dochodzą do tego pożary.

Polska jest atrakcyjna cenowo dla zagranicznych turystów. Ma ponadto bardzo bogatą historię, kulturę, malownicze i bardzo różnorodne krajobrazy.

– Przykładowo, nasi goście z zagranicy są zachwyceni zwiedzaniem samego Szczecina, ale jednocześnie możliwościami szybkiego dojazdu nad morze, a nawet na sam Hel, gdzie czekają ich zupełnie inne widoki i atrakcje – dodaje Marzena Bednarczyk.