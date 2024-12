Czy 29.12.2024 r. to niedziela handlowa, handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte czy tylko Żabka

Koniec roku 2024 coraz bliżej. Została nam też jeszcze jedna niedziela. Poprzedza ona Sylwestra i pewnie wiele osób, które zaplanowały spędzenie nocy z 31 grudnia 2024 na 1 stycznia 2025 pewnie ma w planach większe zakupy, by odpowiednio się na zabawę przygotować. Dlatego pytanie czy niedziela 29 grudnia jest handlowa - a w konsekwencji z otwartymi sklepami - jest tak aktualne. Niestety, nie.

Na zakupy zostają piątek i sobota 27-28 grudnia oraz poniedziałek i wtorek 30-31 grudnia. Z tym, że pewnie we wtorek, sylwestrowym zwyczajem, podobnie jak w wigilię, sklepy będą krócej czynne niż w każdy inny dzień powszedni.

Owszem, ostatecznie w grudniu mają być trzy niedziele handlowe, ale dopiero od 2025 roku i na dodatek wszystkie mają poprzedzać Boże Narodzenie. Zapewne więc także w przyszłym roku ostatnia niedziela grudnia nie będzie niedzielą handlową, z otwartymi wszystkimi sklepami - w tym Lidla, Biedronki oraz znajdującymi się w galeriach i centrach handlowych.

Tak więc - co do tego nie może być wątpliwości - niedziela 29.12.2024 r. nie jest niedzielą handlową ponieważ nie znajduje się na liście niedziel aktualnie wyjętych spod zakazu handlu. Oznacza to, że Lidl, Biedronka, Stokrotka czy inna sieć z dużym wyborem towarów, regularnymi promocjami i dogodnymi godzinami handlu dziś muszą pozostać zamknięte. Zakupy można zrobić jedynie w małych sklepach osiedlowych, a z sieciowych głównie w tych spod znaku Żabki.

Handlowa czy z zakazem handlu: gdzie pewne są zakupy w niedzielę 29.12.2024 roku

Niedzielne dylematy: dziś niedziela handlowa czy niedziela z zakazem handlu, odżyły wiosną tego roku gdy Sejm zaczął pracować nad nowelizacją ustawy o zakazie handlu w niedziele i ożyły nadzieje, że sklepy będą znów otwarte we wszystkie niedziele, a nie tylko siedem w roku - jak w ostatnich latach, do czego już praktycznie przywykliśmy.

Ta niedziela 29.12.2024 jest dla konsumentów o tyle ważna, że poprzedza Sylwestra, który - jak pokazują badania - większość Polaków zamierza spędzać w domach. Choć więc pewnie po świętach zostały jeszcze spore zapasy jedzenia, to zarówno trzeba uzupełnić napoje jak i ewentualnie przygotować się na przyjęcie gości, którzy razem z domownikami spędzać będą tę wyjątkową noc w roku na wspólnej zabawie.

Jak więc będzie z zakupami w niedzielę 29 grudnia 2024 roku?

Niedziela 29.12.2024: czy otwarte będą wszystkie sklepy i galerie handlowe?

Niestety, mimo obietnic Sejm nie dokończył przed wakacjami pracy nad nowelizacją ustawy o zakazie handlu w niedziele, nie zajął się nią także teraz, po powrocie do pracy. Jedynie ustanawiając wigilię dniem ustawowo wolnym od pracy w tej samej ustawie dopisał do niedziel handlowych trzecią niedzielę w grudniu. Nowa ustawa ma jednak wejść w życie 1 lutego 2025 r. dlatego nadal w grudniu 2024 r. były tylko dwie niedziele handlowe, a żadna z nich nie miała mieć daty 29.12.2024 r.

Zmiany w ustawie nowelizującej bezpośrednio samą ustawę o zakazie handlu wciąż są w toku prac komisji. Oznacza to, że wciąż obowiązują przepisy o zakazie handlu w niedziele, ustanawiające tryb pełnej pracy sklepów tylko w siedem niedziel w roku.

Zakaz handlu w niedzielę 29.12.2024 r.: gdzie zakupy zrobimy w najbliższą niedzielę na 100 procent, bo sklepy czynne

Teraz więc wciąż obowiązuje ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2023 r. poz. 158 i 2626), zgodnie z którą w niedzielę 29.12.2024 roku handel jest zabroniony – nie jest to niedziela handlowa bo nie ma jej na liście niedziel, w które handel jest dozwolony.

Nie oznacza to oczywiście, że zakupów nie zrobimy w ogóle – przepisy pozwalają na handel w sklepach, w których nie są zatrudniani pracownicy. W związku z tym bez trudu znajdziemy mały sklep osiedlowy czy nawet sieciowy – Żabka, Carrefour Express itd., które są 29.12.2024 r. czynne.

Jak to możliwe, że nawet sklepy dyskontowe? Sieci dyskontowe często zawierają umowy franczyzowe z kupcami – udostępniają im markę oraz know-how, a kupcy prowadzą biznes sami lub ze wsparciem członków rodziny. W takim przypadku nie obowiązuje ich zakaz handlu w niedziele i mogą mieć otwarte sklepy kiedy tyko zechcą.

Mało tego, jeśli chcą handlować w każdą niedzielę w placówce o średnim formacie, mogą prowadzić biznes jako wspólnicy spółki cywilnej; jeśli jest ich np. trzech i do tego otrzymają wsparcie członków rodziny, to zgodnie z przepisami mogą dziś zapraszać klientów do sklepu o nawet sporym formacie.

Ponadto jak zwykle czynne są sklepy na stacjach benzynowych. Zakaz handlu w niedziele nie obejmuje też m.in. cukierni, kwiaciarni i oczywiście punktów gastronomicznych. Zamówienia mogą ponadto realizować sklepy internetowe, a są takie, które zakupy spożywcze dostarczą nawet tego samego dnia czyli można w praktyce zrobić w nich zakupy także w niedzielę 29.12.2024 r.

Niedziele handlowe w 2024 roku: ile ich jest, które [wykaz]

Jak już się rzekło niedziel bez zakazu handlu wciąż jest tylko siedem w roku. Choć politycy obiecali zliberalizowanie przepisów dopuszczających do handlu bądź we wszystkie niedziele, bądź czyniących więcej niedziel handlowych, to na razie takie zmiany jeszcze nie są powszechnie obowiązującym prawem.

Sięgając po przepisy prawne i oceniając obecny stan prawny musimy stwierdzić, że kolejny rok z rzędu bez zakazu handlu w kalendarzu jest siedem niedziel:

28 stycznia,

24 marca,

28 kwietnia,

30 czerwca,

25 sierpnia,

15 grudnia,

22 grudnia.

Na próżno więc na tej liście szukać jutrzejszej niedzieli 29.12.2024 r.

Jak już się rzekło, na kolejną trzeba będzie znów poczekać, tym razem jednak już niespecjalnie długo – do 26 stycznia 2025 r.

Niedziele handlowe w 2025 roku: osiem zamiast siedmiu

Podobnie będzie w całym 2025 roku, o ile nie dojdzie do zmian w ustawie o zakazie handlu w niedziele. Tyle, że w grudniu będą nie dwie, ale trzy niedziele handlowe:

26 stycznia

13 kwietnia

27 kwietnia

29 czerwca

31 sierpnia

7 grudnia

14 grudnia

21 grudnia.

Niedziela handlowa czy z zakazem handlu 29.12.2024: czy kiedyś będą handlowe wszystkie niedziele, a jeśli - to od kiedy

Odpowiedz jest prosta: gdy Sejm uchwali ustawę radykalnie zmieniającą aktualnie obowiązującą ustawę o zakazie handlu w niedziele i zostanie ona opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wtedy, zgodnie z projektem, który posłowie po pierwszym czytaniu skierowali do komisji sejmowych, od kolejnego miesiąca zakaz obejmował będzie tylko pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. W pozostałe handel będzie dozwolony na dowolnych zasadach.

Ponadto więcej niedziel handlowych będzie tradycyjnie w miesiące świąteczne: marzec lub kwiecień (Wielkanoc) i grudzień (Boże Narodzenie).

Pracownicy Lidla, Biedronki, Stokrotki, Auchan, Kaufland, Aldi, Dino – czy innych sieci, którzy teraz korzystają z prawie wszystkich wolnych niedziel w związku z obowiązywaniem przepisów o zakazie handlu w niedziele w obecnym kształcie, zyskają ochronę – za pracę w niedziele dostaną podwójne wynagrodzenie oraz inny dzień wolny, a poza wszystkim gwarancję co najmniej dwóch niedziel w miesiącu bez pracy.

Takie są zapisy w krótkiej i treściowej ustawie nowelizacyjnej, która z komisji sejmowych trafić ma lada moment do pierwszego czytania na forum całego Sejmu.