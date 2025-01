Od 1 stycznia 2025 r. pracodawcy mogą liczyć na wyższe miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Nowe limity 2025 r. już obowiązują

Od 1 stycznia br. obowiązują nowe kwoty dofinansowania z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Obecnie dofinansowanie może wynieść od 575 zł do 4140 zł miesięcznie. Dofinansowania mają zastosowanie do wynagrodzeń za okres od lipca 2024 r.