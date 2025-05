Jedzenie z dostawą do domu ma coraz więcej zwolenników. Co hitem tegorocznych zamówień

Sushi na romantyczną kolację, pączki do kawy. Tak zamawiali Polacy z dowozem na początku 2025 roku. Popyt na jedzenie z dostawą do domu rośnie także dlatego, że zmieniają się obyczaje - teraz wyjątkowe okazje celebrujemy właśnie w domu.

Sezonowe trendy związane z nawykami zakupowymi Polaków odczuwają już nie tylko stacjonarne sklepy czy restauracje, ale też platformy z dowozem. Wolt w tym roku po raz pierwszy zanotował znaczące wzrosty zamówień przy takich okazjach jak Walentynki czy Tłusty Czwartek.

Eksperci firmy w I kwartale tego roku zaobserwowali także, że godziny zamówień posiłków z dowozem nie mają już wyraźnych szczytów w ciągu dnia, a rozkładają się bardziej równomiernie. Wiąże się to m.in. z rosnącą popularnością śniadań z dowozem.

REKLAMA

Jedzenie z dowozem do domu bo Polacy wyjątkowe okazje tam celebrują

REKLAMA

Wolt podsumowuje dane z zamówień posiłków i zakupów z dowozem w I kwartale 2025 r. Najpopularniejszym dniem okazał się Tłusty Czwartek. To trend zaobserwowany przez ekspertów Wolt po raz pierwszy.

- W ostatnich miesiącach obserwujemy, że sezonowe wzrosty w tradycyjnych punktach, np. większa sprzedaż kwiatów w Dzień Kobiet czy właśnie pączków w Tłusty Czwartek znajduje także odzwierciedlenia na Wolt. Ten trend jasno pokazuje, że zamówienia posiłków czy innych produktów z dowozem stają się dla Polaków coraz bardziej popularną formą zakupów – mówi Agata Polityło, dyrektorka generalna w Wolt Polska.

- W Tłusty Czwartek najwięcej pączków zamawialiśmy między 10 a 11. Zdecydowanie coraz bardziej doceniamy tę wygodę, że nie musimy stać w kolejkach, żeby dostać ulubione pączki do porannej kawy, gdy mamy szeroki wybór możliwości i dostawę do 30 minut z Wolt – dodaje Agata Polityło.

Dane Wolt pokazują także, że wyjątkowe okazje Polacy coraz chętniej celebrują w domu. W trakcie tegorocznych Walentynek liczba zamówień z restauracji z dowozem znacząco wzrosła w porównaniu do pozostałych dni lutego. Wśród najchętniej wybieranych dań dominowały te z segmentu premium, jak sushi czy owoce morza.

- W pierwszym kwartale tego roku obserwowaliśmy ponaddwukrotne wzrosty kategorii związanych zwyczajowo z prezentami, jak kwiaty i słodycze. W lutym miała także miejsce premierę nowej funkcji gifting na Wolt. Dzięki niej możemy za pomocą kilku kliknięć wysłać prezenty bliskim z szybkim dowozem, nawet jeśli mieszkają w innym mieście. Co ważne, obdarowani nie muszą być użytkownikiem Wolt – dodaje Agata Polityło, dyrektorka generalna w Wolt Polska.

Jedzenie z dowozem do domu: trendują kuchania koreańska i grecka

REKLAMA

Polacy otwierają się także na nowe smaki. Wśród dań zamawianych z dowozem w pierwszym kwartale kuchnie koreańska i grecka zanotowały największe wzrosty popularności względem poprzedniego kwartału.

- W pierwszych miesiącach nowego roku widzimy także wyraźne umocnienie popularności posiłków z dowozem w różnych porach w ciągu dnia. Do tej pory obserwowaliśmy wyraźne wzrosty zamówień w porach lunchowych i wieczornych, z widocznymi spadkami w pozostałych godzinach. Obecnie te liczby rozkładają się bardziej równomiernie w ciągu dnia. To efekt stałego poszerzania oferty Wolt i rosnącej popularności usługi dowozów. Widzimy coraz to nowe trendy pokazujące, że posiłki i zakupy z szybką dostawą towarzyszą Polakom przy coraz większej liczbie okazji, zarówno tym w życiu codziennym, jak i przy okazji świąt. Przykładowo w zeszłym roku zanotowaliśmy istotny wzrost zamówień śniadań z dowozem – dodaje Kamil Czarnecki, szef ds. rozwoju restauracji w Wolt Polska.

Celem Wolt jest, aby platforma pełniła funkcję centrum handlowego w zasięgu ręki, odpowiadając na jak najwięcej potrzeb użytkowników. Firma stale poszerza swoją ofertę, a w zeszłym roku jako pierwsza na rynku polskim wprowadziła możliwość zamawiania z dwóch różnych miejsc za jedną opłatą.

W ostatnich miesiącach nawiązała także współpracę z Revolut, dzięki której płatni subskrybenci tej usługi mogą korzystać z abonamentu Wolt+ bez dodatkowych opłat.

Dalszy ciąg materiału pod wideo