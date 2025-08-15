REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Tablety dla uczniów w roku szkolnym 2025/2026? 13 sierpnia 2025 r. Centrum Obsługi Administracji Rządowej ogłosiło wyniki przetargu

Tablety dla uczniów w roku szkolnym 2025/2026? 13 sierpnia 2025 r. Centrum Obsługi Administracji Rządowej ogłosiło wyniki przetargu

15 sierpnia 2025, 16:01

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało 13 sierpnia 2025 r., że wybrano najkorzystniejsze oferty w przetargu na dostawę aż 735 tysięcy urządzeń przenośnych — w tym laptopów, Chromebooków i tabletów — dla szkół w całej Polsce. Inwestycja ta, dofinansowana z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), ma wyrównać standardy multimedialne w placówkach edukacyjnych.

Przetarg – cele i budżet

Przetarg realizowany jest w ramach kluczowej inicjatywy KPO — „Wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne” (C2.1.2). Środki finansowe pochodzić będą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, a maksymalna wartość zamówienia wynosi 1,734 mld zł brutto (czyli około 1,41 mld zł netto).

Przetarg realizowany jest w podziale na trzy części.

  • Zakup 404 250 szt. laptopów - złożono 9 ofert, odrzucono jedną ofertę niespełniającą zapisów SWZ, do podpisania umów ramowych może przystąpić 8 firm.
  • Zakup 220 500 szt. tabletów – złożono 8 ofert, do podpisania umów ramowych może przystąpić 8 firm.
  • Zakup 110 250 szt. laptopów przeglądarkowych – złożono 7 ofert, do podpisania umów ramowych może przystąpić 7 firm.
Co dalej? Umowy ramowe i przetargi wykonawcze

Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) przeanalizowało oferty pod kątem formalnej zgodności. Firmy, które spełniły wszystkie wymogi — głównie polskie przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji — zostaną zaproszone do podpisania umów ramowych. Następny krok to zaproszenia do składania ofert w zamówieniach wykonawczych – z możliwością negocjacji ceny, która może spaść poniżej stawki maksymalnej podanej w ofertach

Źródło: INFOR
Prawo
