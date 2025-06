Dziś 19.06.2025 po zakupy tylko do Żabki. W jakich godzinach w Boże Ciało otwarte są sklepy sieci Żabka

Sklepy sieci Żabka obejmują te same przepisy o zakazie handlu w niedziele i święta, co wszystkie inne - z Lidlem, Biedronką czy Auchan włącznie. Mogą więc być dziś czynne tylko te, w których nie są zatrudniani pracownicy.

Jakie sklepy sieci Żabka czynne są 19.06.2025 i w jakich godzinach

Ponieważ jednak formalnie pracownikiem nie są członkowie rodziny właściciela, możliwe jest, iż w Boże Ciało 19.06.2025 otwarte będą nie tylko najmniejsze sklepy, ale i te większe - wymagające zaangażowania większej liczby osób do obsługi. Na dodatek w systemie franczyzy, w jakim funkcjonują pod wspólnym szyldem - Żabka sklepy tej sieci działają też spółki cywilne. formalnie ich udziałowcy nie są pracownikami, ale przedsiębiorcami - właścicielami i też mają rodziny.

To daje możliwość prowadzenia sprzedaży w niedziele z zakazem handlu i dni świąteczne także w całkiem dużych formatowo sklepach.

Można więc się spodziewać, że gama sklepów Żabka czynnych w Boże Ciało będzie rozległa.

Co do godzin, to z reguły w niedziele i święta sklepy Żabka, choć otwarte, prowadzą sprzedaż krócej niż w dni powszednie. Zapewne więc nie będą czynne od 6.00 do 23.00, ale na przykład:

od 8.00 do 18.00

od 10.00 do 14.00.

Wszystko zależy od punktu, w którym Żabka jest zlokalizowana, ruchu klientów oraz możliwości czasowych właścicieli.

Dlatego nim wybierzemy się na pilne zakupy, warto na stronie internetowej sieci sprawdzić nie tylko gdzie jest najbliższy sklep, ale w jakich godzinach jest otwarty w Boże Ciało 19.06.2025.

Zakupy w długi weekend: czy niedziela 22.06.2025 jest handlowa

Niestety, na duże zakupy nie ma co rfezrwować czasu na koniec weekendu i najbliższą niedzielę 22.06.2025 r. Owszem w czerwcu jest niedziela handlowa, ujeta na liście ustawy o zakazie handlu w niedzielę jako ta, w którą otwarte mogą być wszystkie sklepy, ale nie jest to najbliższa niedziela, ale ostatnia niedziela czerwca czyli ta z datą 29.06.2025.

W najbliższą niedzielę, kto nie zdąży z zakupami w piątek lub sobotę, zakupy zrobić będzie można w niezawodnych w takich sytuacjach sklepach sieci Żabka, które tak jak dziś czynne będą, ale krócej niż w dni powszednie.