REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Niedziela handlowa 12.10.2025. Czy to jest niedziela handlowa na zakupy -Lidl, galerie handlowe: jakie sklepy otwarte

Niedziela handlowa 12.10.2025. Czy to jest niedziela handlowa na zakupy -Lidl, galerie handlowe: jakie sklepy otwarte

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 października 2025, 15:32
Ewa Kranz
Ewa Kranz
Autorka specjalizująca się w tworzeniu i redagowaniu treści dotyczących zdrowia
Czy najbliższa niedziela 05 października będzie niedzielą handlową?
Czy najbliższa niedziela 05 października będzie niedzielą handlową?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Początek października, pogoda coraz mniej sprzyja spędzaniu wolnego czasu na świeżym powietrzu, a coraz chętniej wybieramy galerie handlowe i sklepy jako cel weekendowych planów. Wiele osób zastanawia się więc, czy najbliższa niedziela 12 października 2025 roku będzie niedzielą handlową i czy na ten dzień będziemy mogli zaplanować zakupy.

Jeśli w niedzielę 12.10.2025 r. potrzebne zakupy, to nie ma co liczyć na galerie handlowe ani sklepy z niskimi cenami typu Biedronka czy Lidl. Pozostają jedynie niezawodne Żabki oraz małe sklepy osiedlowe. No i oczywiście dla zmotoryzowanych - sklepy na stacjach benzynowych. Tak jest po prostu w każdą niedzielę, która nie jest handlowa lecz z zakazem handlu, a taką jest najbliższa niedziela 12.10.2025 r.

REKLAMA

REKLAMA

Czy 12 października 2025 r. będzie niedzielą handlową?

Niestety nie. Niedziela 12.10.2025 nie należy do tzw. niedziel handlowych i podlega zakazowi handlu. Oznacza to, że większość dużych sklepów, dyskontów i galerii handlowych będzie zamknięta. Zakupów nie zrobimy w Lidlu, Biedronce, Kauflandzie, Auchan, Dino czy Stokrotce.

Gdzie zatem będzie można zrobić zakupy w niedzielę 12 października?

Mimo że przepisy o zakazie handlu w niedziele są restrykcyjne, ustawa przewiduje wyjątki. Zakupy można zrobić w miejscach, w których za ladą nie stoją pracownicy etatowi, a obsługą zajmuje się właściciel lub franczyzobiorca.
Dlatego czynne będą m.in.: Żabka i Carrefour Express – większość placówek franczyzowych działa w każdą niedzielę, choć godziny otwarcia mogą być krótsze niż w tygodniu.

Część otwiera się już o 6:00 rano, inne dopiero około 9:00. Małe sklepy osiedlowe, prowadzone przez właścicieli. Stacje benzynowe, gdzie poza paliwem można kupić podstawowe produkty spożywcze i przemysłowe. Piekarnie, cukiernie, kwiaciarnie, a także lokale gastronomiczne. Sklepy internetowe – coraz więcej sieci oferuje dostawy także w niedziele, szczególnie w dużych miastach.
Warto dodać, że w ostatnich miesiącach część sieci zaczęła testować sklepy samoobsługowe, w których nie pracuje tradycyjna obsługa. Dzięki temu mogą one funkcjonować również w niedziele objęte zakazem handlu.

REKLAMA

Dlaczego sklepy będą zamknięte w niedzielę 12.10.2025 r.?

Obowiązuje nadal ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, uchwalona w 2018 roku. Zgodnie z jej zapisami, handel w pełnym zakresie możliwy jest tylko w wyznaczone niedziele w roku. Co prawda w Sejmie pojawiły się projekty nowelizacji ustawy, które zakładają większą liberalizację przepisów – m.in. wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu – jednak prace nad nią nie zostały zakończone. Na razie więc obowiązuje stary porządek prawny.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Niedziele handlowe w 2025 roku – pełna lista

W 2025 roku wypada osiem niedziel handlowych. Dzięki zmianom wprowadzonym wraz z uznaniem Wigilii za dzień wolny od pracy, w grudniu zyskaliśmy dodatkową – trzecią – niedzielę handlową. Kalendarz wygląda następująco: 26 stycznia 13 kwietnia 27 kwietnia 29 czerwca 31 sierpnia 7 grudnia 14 grudnia 21 grudnia W październiku, jak łatwo zauważyć, nie ma ani jednej niedzieli handlowej. Ostatnia miała miejsce 31 sierpnia, a następna dopiero 7 grudnia – na trzy tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia.

Co z planowaną nowelizacją ustawy?

Politycy od kilku lat rozważają złagodzenie przepisów. Najdalej idący projekt zakłada, że zakaz obowiązywałby jedynie w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca, a w pozostałe handel byłby dozwolony. W zamian pracownicy sklepów mieliby zagwarantowane podwójne wynagrodzenie za pracę w niedzielę oraz dodatkowy dzień wolny. Na razie jednak los nowelizacji pozostaje niepewny. Wybór Karola Nawrockiego na prezydenta, reprezentującego Prawo i Sprawiedliwość, najpewniej oznacza brak większych zmian w najbliższym czasie. W 2026 liczba niedziel handlowych będzie również wynosić osiem, dokładnie tak jak w roku 2025. Sklepy będą otwarte w wyznaczone dni: 25 stycznia, 29 marca, 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, 6 grudnia, 13 grudnia oraz 20 grudnia.

05.10. 2025 r. będzie niedzielą z zakazem handlu. Duże sklepy, galerie handlowe i dyskonty (Lidl, Biedronka, Kaufland, Dino) będą zamknięte. Zakupy można zrobić w Żabce, małych sklepach, na stacjach benzynowych oraz online. Na najbliższą niedzielę handlową musimy poczekać do 7 grudnia 2025 r.

Zobacz również:
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ustawa o jawności nie wpłynęła na obniżenie cen mieszkań [Raport]
10 paź 2025

W III kwartale br. nastąpiło ożywienie popytu na rynku mieszkaniowym - wynika z raportu JLL. Wejście w życie ustawy o jawności cen wywołało falę korekt w cennikach deweloperów, ale ich wpływ na poziom cen był znikomy, ponieważ podwyżki i obniżki się zrównoważyły.
TBS-y na marginesie. Najtańszy najem w Polsce wciąż bez wsparcia państwa
10 paź 2025

Mimo kryzysu mieszkaniowego i galopujących cen, Towarzystwa Budownictwa Społecznego nadal działają w cieniu polityki państwa. Choć oferują najtańszy i najbezpieczniejszy najem w kraju, ich potencjał pozostaje niewykorzystany – procedury są zbyt skomplikowane, a finansowanie znikome. Jeśli to się nie zmieni, za kilka lat czeka nas jeszcze głębszy kryzys.
Byłeś prześladowany przez władze? Możesz dostać zadośćuczynienie – nawet po latach
10 paź 2025

Byłeś represjonowany za działalność polityczną, internowany w stanie wojennym albo niesłusznie aresztowany przez władze PRL? Polskie prawo pozwala dziś dochodzić sprawiedliwości, także po wielu latach. Możesz ubiegać się o zadośćuczynienie za krzywdy moralne i odszkodowanie za straty materialne. Sprawdź, komu przysługuje rekompensata i jak złożyć skuteczny wniosek.
Proszą premiera D. Tuska o ustawę. O przepisy dla dodatku. Inni nie tylko mają. Ale łączą go ze świadczeniem wspierającym, zasiłkiem pielęgnacyjnym czy rentą rodzinną. [List otwarty]
10 paź 2025

Osoby niepełnosprawne jako społecznicy) skierowali list otwarty do m.in. premiera D. Tuska w sprawie niedotrzymania obietnicy uchwalenia przepisów dającym wszystkim osobom z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do samodzielności świadczenia takiego jak dodatek dopełniający do renty socjalnej.

REKLAMA

Miało nie być podatku katastralnego, a jednak po cichu trwają prace – rewolucja w podatku od nieruchomości coraz bliżej?
10 paź 2025

Od kilku lat w debacie publicznej pojawia się temat istotnych zmian w podatku od nieruchomości i już kilkukrotnie opinia publiczna była sondowana przez władze potencjalnym wprowadzeniem podatku katastralnego. Okazuje się, że jednak z sejmowych komisji właśnie obraduje nad taką propozycją. Co znamienne, dzieje się to w okresie, gdy planowany deficyt w budżecie państwa sięgnie blisko 300 mld zł, zatem dodatkowe pieniądze z nowego i droższego sposobu opodatkowania nieruchomości mogłyby stanowić istotny zastrzyk dla budżetu kosztem właścicieli nieruchomości.
Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura
10 paź 2025

Orzeczenie o niepełnosprawności na stałe to dla wielu osób i ich rodzin ulga. Oznacza koniec z cyklicznym stawaniem przed komisją i koniecznością odnawiania dokumentacji. Sprawdzamy, kto może liczyć na orzeczenie bezterminowe, jakie choroby je uzasadniają i jak wygląda procedura. Od 2025 roku częściej wydawane są także orzeczenia czasowe z dłuższym okresem ważności, jednak możliwość uzyskania decyzji bezterminowej wciąż pozostaje. Dla wielu rodzin to nie tylko formalność, ale przede wszystkim gwarancja stabilności, pewności świadczeń i spokoju na lata.
Bezpłatny ebook: Wydanie specjalne personel & zarządzanie - kiedy życie boli...
10 paź 2025

10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego – to dobry moment, by przypomnieć, że dobrostan psychiczny pracowników nie jest już tematem pobocznym, lecz jednym z kluczowych filarów strategii odpowiedzialnego przywództwa i zrównoważonego rozwoju organizacji.
Czy polscy twórcy w końcu zarabiają na swoich dziełach? Dyrektywa DSM a godziwe wynagrodzenie! [Gość Infor.pl]
10 paź 2025

Po niemal roku od implementacji unijnej dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym (tzw. Dyrektywy DSM) do polskiego prawa, rynek twórców internetowych wciąż szuka odpowiedzi na kluczowe pytania. Czy nowe przepisy faktycznie rozwiązały spory z gigantami technologicznymi i zapewniły twórcom godziwe wynagrodzenie? O to pytamy adwokata Mikołaja Chałasa z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

REKLAMA

Chcesz sprzedać złoto, monety lub dzieła sztuki w spadku? Skarbówka właśnie wyjaśniła, kiedy nie zapłacisz podatku
10 paź 2025

Sprzedaż odziedziczonego majątku – zwłaszcza, jeśli chodzi o złote monety, sztabki, obrazy czy inne dzieła sztuki – od lat wywołuje gorące spory z fiskusem. Czy taka transakcja jest zwykłym rozporządzaniem prywatnym majątkiem, czy już działalnością gospodarczą? Czy trzeba płacić VAT i PIT, czy też można sprzedać wszystko bez podatku?
ZUS przypomina: 300 plus tylko do końca listopada. Coraz mniej czasu na złożenie wniosku o wyprawkę szkolną z programu „Dobry Start”
10 paź 2025

Do 30 listopada rodzice i opiekunowie mają czas na złożenie wniosku o świadczenie z programu „Dobry Start”, czyli tzw. 300 plus. Po tym terminie pieniądze na wyprawkę szkolną będą przysługiwać jedynie w wyjątkowych przypadkach – gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. Komu dokładnie przysługuje wsparcie i jak złożyć wniosek online?

REKLAMA