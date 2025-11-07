REKLAMA

Czy 9.11.2025 jest niedziela handlowa? Sklepy otwarte 9 listopada?

Czy 9.11.2025 jest niedziela handlowa? Sklepy otwarte 9 listopada?

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 listopada 2025, 12:32
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
9 listopada jest niedziela handlowa?
9 listopada jest niedziela handlowa?
Czy 9 listopada 2025 roku jest niedziela handlowa? Wiele osób planuje zakupy lub wizytę w galerii handlowej w niedzielę. Zalecamy najpierw sprawdzić, czy 9.11.2025 można zrobić zakupy bez przeszkód. Ponadto, informujemy gdzie zrobić zakupy w niedzielę niehandlową.

Niedziela handlowa 9 listopada 2025 - czy sklepy są otwarte?

Niedziela 9 listopada 2025 nie jest niedzielą handlową. Tego dnia duże sklepy i galerie handlowe będą zamknięte.

Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa 2025?

Kolejna niedziela handlowa wypada 7 grudnia 2025 roku.

Kiedy są niedziele handlowe 2025?

W 2025 roku przewidziano osiem niedziel handlowych:

  • 26 stycznia
  • 13 kwietnia
  • 27 kwietnia
  • 29 czerwca
  • 31 sierpnia
  • 7 grudnia
  • 14 grudnia
  • 21 grudnia

Gdzie zrobić zakupy w niedzielę niehandlową?

W niedzielę niehandlową zakupy można zrobić w kilku miejscach, które są zwolnione z zakazu handlu. Oto najważniejsze z nich:

  • Sklepy osiedlowe i małe placówki franczyzowe tj. Żabka, Carrefour Express, Lewiatan – jeśli właściciel zdecyduje się pracować osobiście, sklep może być otwarty. Małe sklepy spożywcze – jeśli właściciel obsługuje klientów.
  • Stacje benzynowe - Orlen, BP, Shell, Circle K i inne – większość stacji oferuje podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe, w tym pieczywo, przekąski i napoje.
  • Sklepy na dworcach i lotniskach - te 23 lutego są otwarte i działają bez ograniczeń.
  • Całodobowe apteki 
  • Punkty gastronomiczne - restauracje, kawiarnie, cukiernie – lokale gastronomiczne działają normalnie, również w galeriach handlowych.
  • Sklepy w hotelach - niektóre hotele posiadają małe sklepiki, które są otwarte także w niedziele niehandlowe.

Planując zakupy w niedzielę, warto wcześniej sprawdzić godziny otwarcia, bo nie każdy sklep franczyzowy czy osiedlowy będzie czynny!

Ustawa o zakazie handlu w niedziele i święta

Zakaz handlu w niedziele i święta obowiązuje w Polsce od 2018 roku i obejmuje większość placówek handlowych. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę nie mogą w te dni wykonywać obowiązków związanych z handlem. Ustawa przewiduje jednak wyjątki – zakaz nie dotyczy sklepów, w których sprzedaż prowadzona jest osobiście przez właściciela, a także niektórych placówek, takich jak stacje paliw, kina, restauracje czy cukiernie. Przedsiębiorcy, którzy łamią przepisy, mogą zostać ukarani grzywną, a w przypadku uporczywego naruszania zakazu – nawet karą ograniczenia wolności.

