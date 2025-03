Kobiety w biznesie. Coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega wartość różnorodności jako kluczowego czynnika sukcesu

Kobiety często wykazują większą empatię, są bardziej skłonne do współpracy i dążą do rozwiązań win-win. Z kolei mężczyźni mogą być bardziej bezpośredni i koncentrować się na osiągnięciu celu w bardziej indywidualny sposób. Coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega wartość różnorodności jako kluczowego.

Te różnice nie wynikają z cech wrodzonych, ale z doświadczeń społecznych, wychowania czy też kulturowych oczekiwań – przekazała CEO Peng Partners Luiza Osińska. Odnosząc się do zmiany w podejściu firm do kwestii równości płci w biznesie wskazała, że obserwuje znaczące zmiany w podejściu firm do kwestii równości płci, co - w jej ocenie - niesie ze sobą ogromne implikacje zarówno dla pracowników, jak i dla samych organizacji.

Różnorodność kluczem do sukcesu

Coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega wartość różnorodności jako kluczowego czynnika sukcesu i wprowadza strategie wspierające kobiety w miejscu pracy. Tego rodzaju podejście sprzyja innowacyjności, zwiększa wyniki finansowe oraz poprawia wizerunek firmy w oczach klientów i interesariuszy - przekazała Osińska. Dodała, że równość płci przestaje być postrzegana jedynie jako temat etyczny i zyskuje na znaczeniu jako kluczowy element wpływający na długoterminowy rozwój oraz zdolność organizacji do adaptacji w zmieniającym się otoczeniu rynkowym.

Kobiecy potencjał

Odnosząc się do cech kobiecego potencjału, które mogą być cenne w biznesie, wymieniła: empatię, umiejętność współpracy oraz zarządzanie emocjami. W jej ocenie, przynoszą one znaczące korzyści w dynamicznym otoczeniu biznesowym. Kobiety, które często wykazują się wysoką inteligencją emocjonalną oraz intuicją, stanowią niezwykle cenne atuty, które pomagają w podejmowaniu trafnych decyzji oraz skutecznym zarządzaniu różnorodnym zespołem. W codziennej pracy kobiety sprawdzają się w rozwiązywaniu konfliktów oraz integracji różnych perspektyw, co prowadzi do tworzenia zharmonizowanych i kreatywnych zespołów. Takie zespoły są lepiej przygotowane do sprostania współczesnym wyzwaniom rynkowym oraz do odpowiedzi na potrzeby zmieniających się rynków - powiedziała.

Bariery w rozwoju kariery

Zapytana o to, jakie są bariery, które kobiety napotykają w rozwoju swojej kariery w biznesie wskazała stereotypy płciowe, brak dostępu do sieci profesjonalnych oraz nierówności w wynagrodzeniach. Dodała, że to tylko niektóre z przeszkód, które ograniczają możliwości zawodowe kobiet. Mimo wyraźnych postępów, wiele kobiet nadal napotyka istotne przeszkody w rozwoju kariery - zaznaczyła.

Dodała, że jej firma działa w duchu rodzinnym i stawia na równość. Tworzymy środowisko, w którym każda kobieta ma szansę na rozwój i realizację swoich aspiracji - powiedziała.

Strategie na pokonanie barier

W moim przypadku kluczowe było osiągnięcie równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym. To było priorytetem przy podejmowaniu decyzji o powrocie do pracy oraz budowaniu nowego biznesu. Uważam, że kobieta musi czuć się spełniona na każdym polu życia i nie może odczuwać braków w żadnym z tych obszarów. Harmonia między obowiązkami zawodowymi a życiem osobistym jest niezbędna dla długotrwałego sukcesu oraz zdrowia psychicznego - powiedziała.

Dodała, że aby pokonać te bariery, kobiety powinny skorzystać z kilku sprawdzonych strategii, które zapewnią im równe szanse w świecie biznesu. Budowanie sieci kontaktów jest kluczowe dla rozwijania swoich możliwości zawodowych oraz poznawania inspirujących ludzi. Szukanie mentorów, którzy oferują wsparcie w rozwoju kariery, ma ogromne znaczenie i może otworzyć drzwi do nowych możliwości. Rozwój umiejętności negocjacyjnych nie tylko otwiera drzwi do lepszych ofert, lecz także sprzyja awansom w karierze. Jasne wyznaczanie celów zawodowych pozwala skoncentrować się na najważniejszych krokach do ich realizacji - powiedziała.

Dla młodych kobiet, które zaczynają swoją drogę w biznesie, mam jedną niezwykle ważną radę: nie bójcie się podejmowania wyzwań. Dla kobiet, które pragną wzmocnić swoje zdolności przywódcze, mam jedną kluczową wskazówkę: po prostu działajcie! - podsumowała Osińska.