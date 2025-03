Do ZUS wpłynęło ponad 512 tys. wniosków o tzw. rentę wdowią. 90 proc. wnioskodawców stanowią kobiety

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że złożono ponad pół miliona wniosków o tzw. rentę wdowią. ZUS rozpoczął zbieranie wniosków 1 stycznia 2025 r. Maksymalna kwota renty wdowiej to 5636,73 zł brutto.

1 stycznia 2025 r. ZUS rozpoczął zbieranie wniosków o tzw. rentę wdowią. Osoby uprawnione mogą składać wnioski o tzw. rentę wdowią, przy czym prawo do tego świadczenia zostanie przyznane od miesiąca, w którym złożony został wniosek, jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 r. W przypadku wniosków złożonych do 31 lipca 2025 r., prawo do renty wdowiej będzie przysługiwało od 1 lipca 2025 r.

REKLAMA

Do ZUS wpłynęło ponad 512 tys. wniosków o tzw. rentę wdowią, z czego 90 proc. stanowią kobiety

W piątek, 7 marca 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przesłanej informacji prasowej poinformował, że do ZUS złożono już ponad pół miliona wniosków o tzw. rentę wdowią, a liczba ta z każdym dniem rośnie. "Do tej pory ZUS-u wpłynęło ponad 512 tys. takich wniosków. 90 proc. wnioskodawców stanowią kobiety" - przekazano w komunikacie. Najczęściej wdowy i wdowcy składali wnioski w placówkach. Tak złożonych wniosków ZUS otrzymał prawie 389 tys. Wniosków złożonych pocztą do ZUS trafiło 104 tys., a wysłanych elektronicznie - 19,2 tys.

Renta wdowia 2025 r.: dla kogo

By móc pobierać świadczenia w zbiegu, należy spełniać określone warunki. Do pobierania świadczenia w zbiegu uprawniona jest osoba, która jest wdowcem lub wdową, a do tego:

osiągnęła powszechny wiek emerytalny, który wynosi dla kobiet co najmniej 60 lat, dla mężczyzn 65 lat,

pozostawała we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka,

nabyła prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego,

nie pozostaje obecnie w związku małżeńskim.

Należy pamiętać, że wypłata świadczeń w zbiegu ustaje w dniu poprzedzającym dzień zawarcia nowego związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną.

Renta wdowia: kwota

REKLAMA

Od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. osoba uprawniona do tzw. renty wdowiej będzie mogła pobierać drugie świadczenie w wysokości 15 proc., a od 1 stycznia 2027 r. w wysokości 25 proc. Maksymalna kwota wypłaty renty wdowiej nie może jednak przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, co obecnie wynosi 5636,73 zł brutto. Kwota ta obowiązuje od 1 marca 2024 r. do 28 grudnia 2026 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W sytuacji, gdy suma świadczeń w zbiegu przekroczy trzykrotność najniższej emerytury, świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia. "Jeśli wysokość dotychczas pobieranego świadczenia przekracza trzykrotność najniższej emerytury, prawo do renty wdowiej nie przysługuje, ze względu na przekroczenie maksymalnej kwoty. Na przykład, jeśli otrzymujemy emeryturę w wysokości 5,7 tys. zł brutto, nie będziemy mieli prawa do renty wdowiej" - przypomniano w komunikacie.