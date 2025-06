Urlopy 2025: czy można ubezpieczyć się od pecha, by odpoczywać bez stresu

Co druga osoba ma pecha na urlopie: na pecha i stres wystarczy ubezpieczenie?

Wakacje to czas relaksu? Nie zawsze. Aż 44% Polaków doświadczyło problemów w czasie urlopów – wynika z badania zleconego przez Rankomat.pl.

56% polskich turystów miało to szczęście, że w czasie wakacji, nic im nie popsuło odpoczynku. Ci, których spokój został zmącony, najczęściej musieli radzić sobie z chorobą (17%), koniecznością skorzystania z usług lekarza specjalisty (12%), czy nieszczęśliwym wypadkiem, kradzieżą i ugryzieniem przez insekta (po 9%).

Do najrzadszych komplikacji należało uszkodzenie cudzego mienia i zgubienie bagażu (po 4%), brak pokrycia kosztów szkody przez polisę (3%) i ewakuacja z kurortu (2%).

Ubezpieczenie na urlopie: jak kupić polisę, która wyeliminuje pecha

Z tego samego badania wynika, że 35% Polaków zawsze kupuje polisę turystyczną wyjeżdżając na wakacje za granicę, 26% robi to czasami, a 13% nigdy. 26% również nie kupuje takiego ubezpieczenia, ale tylko dlatego, że nie wyjeżdża na wakacje za granicę. Tymczasem z tego samego badania wynika, że „wypadki chodzą po ludziach”.

Jeśli już Polacy decydują się na zakup polisy turystycznej, to robią to głównie samodzielnie (58%). 4% z nas ma całoroczne ubezpieczenie podróżne, a 38% decyduje się na ofertę biura podróży.

- Wiemy, że Polacy lubią poczucie sprawczości. Dlatego tylko podpowiadamy im, co może być dla nich korzystne, a wybór odpowiedniej polisy, nie jest oczywisty. Wszystko zależy od destynacji i celu podróży, ponieważ koszty ewentualnej akcji ratunkowej lub koszty leczenia w razie wypadku mogą pogrążyć domowy budżet – mówi Michał Gołota Head of Brand Strategy & Communication w Rankomat.pl.

- Nie zawsze zadziała też EKUZ, a zakres ubezpieczenia z biura podróży może okazać się niewystarczający a rachunek za leczenie, czasami nawet na kilkaset tysięcy euro, to nieprzyjemna pamiątka, którą sporo osób przywiozło z wakacji. Tymczasem dobra polisa zaczyna się już od 5 zł dziennie, to niewielki koszt, który zapewnia wielki spokój – dodaje Michał Gołota.