Można dostać 1700 złotych bez względu na staż pracy. Czy wiecie o tej podwyżce, która już obowiązuje?
REKLAMA
REKLAMA
Jeszcze niedawno bezrobotny z krótkim stażem pracy dostawał mniej, jakby jego rachunki za prąd, czynsz i chleb były tańsze niż rachunki tych z dłuższym doświadczeniem. Teraz państwo wreszcie przestało różnicować biedę. Każdy, kto straci pracę, dostanie pełną kwotę zasiłku.
- Zasiłek nie zależy już od stażu pracy
- Ile wynosi teraz zasiłek dla bezrobotnych
- Bonus dla zatrudniających pięćdziesięciolatków
- Zatrudnianie cudzoziemców. Ułatwienia i nowe obowiązki
Zasiłek nie zależy już od stażu pracy
Dotychczas wysokość zasiłku dla bezrobotnych była uzależniona od stażu pracy. Ci z doświadczeniem do pięciu lat otrzymywali tylko 80 proc. podstawowej kwoty. Teraz sytuacja się zmieniła. Od czerwca każdy bezrobotny otrzymuje pełną kwotę świadczenia.
REKLAMA
REKLAMA
Ile wynosi teraz zasiłek dla bezrobotnych
W pierwszych 90 dniach bezrobocia wsparcie wynosi 1721,90 zł brutto, a w kolejnych dniach – 1352,20 zł brutto.
Zasiłek podlega corocznej waloryzacji od pierwszego dnia czerwca, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedniego. Od kwoty świadczenia odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatek dochodowy.
Bonus dla zatrudniających pięćdziesięciolatków
Nowe przepisy wprowadziły również zachęty dla pracodawców zatrudniających osoby powyżej 50. roku życia. Przez dwanaście miesięcy będą oni mogli otrzymywać dofinansowanie w wysokości połowy pensji minimalnej. Jeśli zdecydują się na zatrudnienie emeryta – dofinansowanie potrwa aż dwa lata.
REKLAMA
Zatrudnianie cudzoziemców. Ułatwienia i nowe obowiązki
Nowelizacja objęła także procedury związane z zatrudnianiem cudzoziemców. Cały proces formalny można teraz przeprowadzić online. Pracodawcy mają obowiązek zgłoszenia wszelkich dokumentów do urzędów pracy przed rozpoczęciem pracy przez obcokrajowca. Muszą też na bieżąco informować urząd o ich statusie zatrudnienia.
Wzrosły także kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców – od czerwca wynoszą od 3 tys. zł do nawet 50 tys. zł. Sankcje są nakładane proporcjonalnie do liczby nielegalnie zatrudnionych osób. Dodatkowo, Straż Graniczna oraz Państwowa Inspekcja Pracy mogą przeprowadzać kontrole bez wcześniejszego uprzedzenia.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA