Można dostać 1700 złotych bez względu na staż pracy. Czy wiecie o tej podwyżce, która już obowiązuje?

Jeszcze niedawno bezrobotny z krótkim stażem pracy dostawał mniej, jakby jego rachunki za prąd, czynsz i chleb były tańsze niż rachunki tych z dłuższym doświadczeniem. Teraz państwo wreszcie przestało różnicować biedę. Każdy, kto straci pracę, dostanie pełną kwotę zasiłku.

Zasiłek nie zależy już od stażu pracy

Dotychczas wysokość zasiłku dla bezrobotnych była uzależniona od stażu pracy. Ci z doświadczeniem do pięciu lat otrzymywali tylko 80 proc. podstawowej kwoty. Teraz sytuacja się zmieniła. Od czerwca każdy bezrobotny otrzymuje pełną kwotę świadczenia.

Ile wynosi teraz zasiłek dla bezrobotnych

W pierwszych 90 dniach bezrobocia wsparcie wynosi 1721,90 zł brutto, a w kolejnych dniach – 1352,20 zł brutto.

Zasiłek podlega corocznej waloryzacji od pierwszego dnia czerwca, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedniego. Od kwoty świadczenia odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatek dochodowy.

Bonus dla zatrudniających pięćdziesięciolatków

Nowe przepisy wprowadziły również zachęty dla pracodawców zatrudniających osoby powyżej 50. roku życia. Przez dwanaście miesięcy będą oni mogli otrzymywać dofinansowanie w wysokości połowy pensji minimalnej. Jeśli zdecydują się na zatrudnienie emeryta – dofinansowanie potrwa aż dwa lata.

Zatrudnianie cudzoziemców. Ułatwienia i nowe obowiązki

Nowelizacja objęła także procedury związane z zatrudnianiem cudzoziemców. Cały proces formalny można teraz przeprowadzić online. Pracodawcy mają obowiązek zgłoszenia wszelkich dokumentów do urzędów pracy przed rozpoczęciem pracy przez obcokrajowca. Muszą też na bieżąco informować urząd o ich statusie zatrudnienia.

Wzrosły także kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców – od czerwca wynoszą od 3 tys. zł do nawet 50 tys. zł. Sankcje są nakładane proporcjonalnie do liczby nielegalnie zatrudnionych osób. Dodatkowo, Straż Graniczna oraz Państwowa Inspekcja Pracy mogą przeprowadzać kontrole bez wcześniejszego uprzedzenia.