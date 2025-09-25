REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Można dostać 1700 złotych bez względu na staż pracy. Czy wiecie o tej podwyżce, która już obowiązuje?

Można dostać 1700 złotych bez względu na staż pracy. Czy wiecie o tej podwyżce, która już obowiązuje?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 września 2025, 07:15
Maja Retman
Maja Retman
Jeszcze niedawno bezrobotny z krótkim stażem pracy dostawał mniej, jakby jego rachunki za prąd, czynsz i chleb były tańsze niż rachunki tych z dłuższym doświadczeniem. Teraz państwo wreszcie przestało różnicować biedę. Każdy, kto straci pracę, dostanie pełną kwotę zasiłku.
Można dostać 1700 złotych bez względu na staż pracy. Czy wiecie o tej podwyżce, która już obowiązuje?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jeszcze niedawno bezrobotny z krótkim stażem pracy dostawał mniej, jakby jego rachunki za prąd, czynsz i chleb były tańsze niż rachunki tych z dłuższym doświadczeniem. Teraz państwo wreszcie przestało różnicować biedę. Każdy, kto straci pracę, dostanie pełną kwotę zasiłku.

Zasiłek nie zależy już od stażu pracy

Dotychczas wysokość zasiłku dla bezrobotnych była uzależniona od stażu pracy. Ci z doświadczeniem do pięciu lat otrzymywali tylko 80 proc. podstawowej kwoty. Teraz sytuacja się zmieniła. Od czerwca każdy bezrobotny otrzymuje pełną kwotę świadczenia.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Ile wynosi teraz zasiłek dla bezrobotnych

W pierwszych 90 dniach bezrobocia wsparcie wynosi 1721,90 zł brutto, a w kolejnych dniach – 1352,20 zł brutto.

Zasiłek podlega corocznej waloryzacji od pierwszego dnia czerwca, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedniego. Od kwoty świadczenia odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatek dochodowy.

Zobacz również:

Bonus dla zatrudniających pięćdziesięciolatków

Nowe przepisy wprowadziły również zachęty dla pracodawców zatrudniających osoby powyżej 50. roku życia. Przez dwanaście miesięcy będą oni mogli otrzymywać dofinansowanie w wysokości połowy pensji minimalnej. Jeśli zdecydują się na zatrudnienie emeryta – dofinansowanie potrwa aż dwa lata.

REKLAMA

Zatrudnianie cudzoziemców. Ułatwienia i nowe obowiązki

Nowelizacja objęła także procedury związane z zatrudnianiem cudzoziemców. Cały proces formalny można teraz przeprowadzić online. Pracodawcy mają obowiązek zgłoszenia wszelkich dokumentów do urzędów pracy przed rozpoczęciem pracy przez obcokrajowca. Muszą też na bieżąco informować urząd o ich statusie zatrudnienia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wzrosły także kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców – od czerwca wynoszą od 3 tys. zł do nawet 50 tys. zł. Sankcje są nakładane proporcjonalnie do liczby nielegalnie zatrudnionych osób. Dodatkowo, Straż Graniczna oraz Państwowa Inspekcja Pracy mogą przeprowadzać kontrole bez wcześniejszego uprzedzenia.

Powiązane
Pracę dają od ręki. Płacą nawet... 19 tysięcy miesięcznie! Nie trzeba mieć matury ani studiów
Pracę dają od ręki. Płacą nawet... 19 tysięcy miesięcznie! Nie trzeba mieć matury ani studiów
To już koniec obowiązku segregowania śmieci? Nadchodzą wielkie zmiany w recyklingu odpadów
To już koniec obowiązku segregowania śmieci? Nadchodzą wielkie zmiany w recyklingu odpadów
Tym, którzy są po pięćdziesiątce przysługuje co miesiąc nawet ponad 2 tysiące złotych. Ten nowy przepis już obowiązuje
Tym, którzy są po pięćdziesiątce przysługuje co miesiąc nawet ponad 2 tysiące złotych. Ten nowy przepis już obowiązuje
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Można dostać 1700 złotych bez względu na staż pracy. Czy wiecie o tej podwyżce, która już obowiązuje?
25 wrz 2025

Jeszcze niedawno bezrobotny z krótkim stażem pracy dostawał mniej, jakby jego rachunki za prąd, czynsz i chleb były tańsze niż rachunki tych z dłuższym doświadczeniem. Teraz państwo wreszcie przestało różnicować biedę. Każdy, kto straci pracę, dostanie pełną kwotę zasiłku.
Niesprawiedliwie, ale zgodne z prawem. Zasiłek pielęgnacyjny wciąż 215,84 zł, a inne świadczenia przepisy podwyższyły do 4337 zł i 3386 zł
25 wrz 2025

Podwyżki omówionych w artykule świadczeń i zasiłku o 4,9%, 3% i 0%. W 2026 r. przegrał zasiłek pielęgnacyjny, wygrały świadczenie pielęgnacyjne i świadczenie wspierające (maksymalnie za 95-100 punktów 4337 zł).
MRPiPS: Powołanie Rzecznika Praw Pracownika wzmocni pozycję osób zatrudnionych
25 wrz 2025

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce powołania Rzecznika Praw Pracownika. Rzecznik ma być niezależną instytucją, która wesprze pracowników m.in. poprzez pomoc prawną.
Pracownik w samorządzie bez dofinansowania z PFRON
25 wrz 2025

Jednostki samorządu terytorialnego nie otrzymują dofinansowania wynagrodzenia pracownika z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z informacji przekazanych przez resort rodziny wynika, iż przepisy te się nie zmienią ze względu zakaz podwójnego finansowania.

REKLAMA

Jakie dane na fakturze po centralizacji rozliczeń VAT?
25 wrz 2025

Obecnie jednostki budżetowe nie dokonują samodzielnie rozliczenia VAT. Czy w związku z tym na fakturze powinny znaleźć się tylko dane gminy jako nabywcy, czy dane jednostki budżetowej, na rzecz której wykonano usługę?
Kultura w cieniu kryzysu. Nowa ustawa a ochrona dóbr kultury
25 wrz 2025

Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej z grudnia 2024 r. kojarzy się przede wszystkim z bezpieczeństwem ludzi. Jednak jej przepisy pokazują jasno: życie i kultura to nierozerwalna całość. Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych stała się obowiązkiem systemowym, a nie tylko dobrą praktyką.

Ulga dla młodych w PIT jest wykorzystywana przez oszustów. Studenci i uczniowie wciągani w podatkowe szwindle
24 wrz 2025

Coraz częściej osoby poniżej 26. roku życia, korzystające z ulgi podatkowej i zwolnień ze składek ZUS, stają się łatwym celem dla nieuczciwych firm. W zamian za szybki zarobek młodzi podpisują fikcyjne rachunki, narażając się na konsekwencje finansowe i karne. Monika Piątkowska – doradczyni podatkowa fillup.pl ostrzega: z pozoru niewinna „przysługa” może rzutować na całą przyszłą karierę zawodową.
Dodatkowy urlop: 8 dni dla kobiet, 12 dla mężczyzn. Wystarczy jedna formalność. Przepisy jasno wskazują komu należą się dodatkowe dni urlopu
24 wrz 2025

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że prawo pracy przewiduje dodatkowe dni wolne od pracy dla osób, które podejmują się pewnej niezwykle ważnej czynności. Wystarczy pamiętać o jednej formalności, a można zyskać nawet kilkanaście dni płatnego wolnego w ciągu roku. Przepisy jasno wskazują komu należą się dodatkowe dni urlopu.

REKLAMA

Wzrosną maksymalne stawki wynagrodzeń samorządowców
24 wrz 2025

Zgodnie z nowym rozporządzeniem maksymalny poziom wynagrodzeń m.in. wójtów, burmistrzów, skarbników czy marszałków województw wzrośnie o ok. 5 procent.

Jaka będzie waloryzacja emerytur w 2026 roku? Sprawdź wskaźnik, kwoty i terminy wypłat
24 wrz 2025

Od marca 2026 r. emeryci i renciści mogą liczyć na kolejną waloryzację świadczeń. Rząd przyjął już wskaźnik, a eksperci wskazują, że będzie to jedna z najniższych podwyżek od lat. Sprawdź, ile wyniesie waloryzacja emerytur w 2026 roku i jak przełoży się na wysokość wypłat z ZUS.

REKLAMA