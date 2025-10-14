REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Zmiany w L4 2026: praca na zwolnieniu lekarskim bez utraty zasiłku?

Zmiany w L4 2026: praca na zwolnieniu lekarskim bez utraty zasiłku?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 października 2025, 14:33
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Zmiany w L4 2026: praca na zwolnieniu lekarskim bez utraty zasiłku?
Legalna praca na L4? Rząd wprowadza zmiany w 2026
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy na zwolnieniu lekarskim będzie można legalnie pracować? Rząd chce jasno określić zasady korzystania z L4. Zmiany w ustawie mają doprecyzować, kiedy pracownik może wykonywać inne obowiązki bez ryzyka utraty zasiłku. ZUS zyska natomiast większe możliwości kontroli, by zapobiec nadużyciom i ujednolicić przepisy.

rozwiń >

Dlaczego nowelizacja jest potrzebna?

Obecnie art. 17 ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa zabrania pracownikowi na L4 wykonywania pracy zarobkowej albo wykorzystywania zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem. Przepisy nie precyzują jednak, czym dokładnie jest praca zarobkowa i aktywność niezgodna z celem zwolnienia. W efekcie Zakład Ubezpieczeń Społecznych i pracodawcy różnie interpretują te pojęcia, a błędna interpretacja grozi utratą zasiłku chorobowego. Projekt rządu definiuje te pojęcia i określa sytuacje, w których pracownik może jednocześnie przebywać na L4 i pracować na rzecz innego pracodawcy.

REKLAMA

REKLAMA

Definicja pracy zarobkowej i aktywności niezgodnej z celem zwolnienia

W projekcie rząd doprecyzowuje przesłanki utraty prawa do zasiłku chorobowego. Praca zarobkowa ma oznaczać każdą czynność o charakterze zarobkowym, niezależnie od formy zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza), z wyłączeniem czynności incydentalnych podejmowanych z powodu ważnych okoliczności. Ważną okolicznością nie będzie polecenie pracodawcy.

Za aktywność niezgodną z celem zwolnienia uznaje się wszelkie działania, które utrudniają lub wydłużają proces leczenia albo rekonwalescencję, z wyłączeniem zwykłych czynności dnia codziennego lub incydentalnych czynności wynikających z istotnych okoliczności. Definicje te mają ujednolicić stosowanie przepisów i zapobiec utracie zasiłku z powodu drobnych zajęć, które nie kolidują z powrotem do zdrowia.

Możliwość pracy w czasie zwolnienia lekarskiego

Najważniejszą zmianą jest dopuszczenie pracy u innego pracodawcy podczas zwolnienia lekarskiego u pierwszego pracodawcy, jeśli rodzaj wykonywanej pracy na to pozwala. Obecnie każda praca zarobkowa podczas L4 skutkuje utratą zasiłku chorobowego. Projekt przewiduje, że ubezpieczeni zatrudnieni w kilku miejscach będą mogli na własny wniosek wykonywać obowiązki w drugim zakładzie. Pod warunkiem, że zwolnienie lekarskie dotyczy innej pracy. Przykładem są pracownicy o różnych profesjach: chirurg ze złamanym palcem mógłby prowadzić zajęcia akademickie, a dziennikarz radiowy z chrypką nadal pisać artykuły.

REKLAMA

W zaproponowanym art. 17 ust. 1c i 1d ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wskazano, że przy co najmniej dwóch tytułach ubezpieczenia niezdolność do pracy dotyczy każdego z nich, chyba że rodzaj pracy pozwala na jej wykonywanie. Lekarz może więc wystawić zwolnienie tylko z jednego tytułu, jeśli drugi rodzaj pracy nie jest zagrożony schorzeniem.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pracownik musi jednak poinformować pracodawcę, u którego będzie kontynuował pracę, o okresie zwolnienia wydanym z innego tytułu. Dzięki temu możliwe będzie pobieranie 100% zasiłku z jednego tytułu i 100% wynagrodzenia za pracę u drugiego pracodawcy.

Zasady kontroli zwolnień lekarskich

Projekt wprowadza także jasne zasady kontroli prawidłowości korzystania z L4. ZUS zyska prawo kontrolowania również osób, które zakończyły ubezpieczenie chorobowe (np. po rozwiązaniu umowy). Kontrola ma być przeprowadzana wyłącznie przy użyciu środków adekwatnych do celu i z poszanowaniem prywatności osoby kontrolowanej, a także bez narażania jej zdrowia czy zakłócania leczeni. Nowelizacja ureguluje też zasady wydawania orzeczeń lekarskich do świadczeń takich jak renta z tytułu niezdolności do pracy, dodatek pielęgnacyjny czy renta socjalna, tak aby standardy postępowania były spójne we wszystkich rodzajach spraw.

Kiedy zmiany mają wejść w życie?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych znajduje się w wykazie prac legislacyjnych rządu (poz. UD114). Na 13 października 2025 r. zaplanowano jego rozpatrzenie na posiedzeniu Rady Ministrów. Jeśli rząd przyjmie projekt, trafi on do Sejmu, a następnie, po uchwaleniu i podpisie prezydenta, zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw. Dopiero wtedy wejdzie w życie. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie regulacje zaczną obowiązywać, to zależy od tempa prac parlamentarnych i vacatio legis.

Co zmiany oznaczają dla pracowników i pracodawców?

Plusy dla pracowników

Dla zatrudnionych to przede wszystkim większa elastyczność w wykorzystaniu chorobowego. Osoby pracujące na kilka etatów lub łączące etat z umową zlecenia będą mogły kontynuować pracę w miejscu, gdzie ich stan zdrowia nie utrudnia wykonywania obowiązków. Dzięki temu nie stracą wynagrodzenia z drugiego źródła, a jednocześnie otrzymają zasiłek z pierwszego tytułu.

Wprowadzenie jednoznacznych definicji pracy zarobkowej i aktywności niezgodnej z celem zwolnienia zmniejszy natomiast ryzyko utraty świadczenia z powodu drobnych, incydentalnych czynności czy niejasnych interpretacji przepisów. Dodatkowo nowelizacja ma wzmocnić ochronę prywatności, kontrola ZUS będzie musiała być proporcjonalna, przeprowadzana w sposób, który nie naruszy prywatności ani nie pogorszy stanu zdrowia osoby kontrolowanej.

Wyzwania dla pracodawców

Z kolei dla pracodawców nowe regulacje oznaczają konieczność dostosowania procedur i wprowadzenia dokładniejszego monitoringu. Będą oni musieli upewnić się, że pracownik korzystający z L4 u innego pracodawcy właściwie poinformował o okresie niezdolności i nie przekracza dopuszczalnych aktywności. Pojawić się może też ryzyko nadużyć, zwłaszcza w sytuacjach, gdy trudno będzie jednoznacznie ocenić, czy wykonywana praca faktycznie nie utrudnia procesu leczenia. Dlatego przedsiębiorcy będą musieli ściślej współpracować z lekarzami i ZUS, by uniknąć sporów interpretacyjnych.

Podsumowanie

Zmiany są na razie na etapie rządowego projektu. Jeśli zostaną przyjęte, wejdą w życie po uchwaleniu przez parlament i publikacji w Dzienniku Ustaw. Do tego czasu obowiązują dotychczasowe przepisy, w których każda praca zarobkowa w trakcie L4 może pozbawić pracownika zasiłku.

Podstawa prawna

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Powiązane
Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy
Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy
Orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2025 roku – nowe zasady, ważne zmiany od października
Orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2025 roku – nowe zasady, ważne zmiany od października
Choroby dające bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności – oficjalna lista 2025
Choroby dające bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności – oficjalna lista 2025
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Algorytmiczne ustalanie cen. Na czym polega i czy jest zgodne z prawem?
14 paź 2025

Algorytmiczne ustalanie cen to proces polegający na wykorzystaniu zautomatyzowanych programów komputerowych do ustalania cen produktów lub usług w oparciu o dane wprowadzane w czasie rzeczywistym. Algorytmy te analizują zmienne, takie jak ceny konkurencji, popyt, stany magazynowe, a czasami dane konsumentów, aby dynamicznie dostosowywać ceny w celu maksymalizacji zysku lub realizacji innych celów biznesowych. Przykładami mogą być linie lotnicze i usługi współdzielenia przejazdów, które dostosowują ceny do popytu, lub sprzedawcy internetowi zmieniający ceny na podstawie historii przeglądania stron przez klientów lub aktywności konkurencji. K. Jakub Gładkowski, partner, radca prawny z Kancelarii KIEŁTYKA GŁADKOWSKI KG LEGAL opisuje aspekty prawne tego sposobu ustalania cen.
Dyrektor szkoły bez konkursu? Od 1 września 2025 r. nowe zasady przedłużania kadencji
14 paź 2025

Możliwość przedłużenia kadencji dyrektora szkoły bez konkursu jest odpowiedzią na postulaty samorządów. Obowiązkowe konkursy często prowadziły do czasochłonnych procedur. Co się zmieniło od 1 września 2025 r.? Na jaki okres można powierzyć to stanowisko?
Nawet 1 mln kobiet po 50 roku życia aktywnie poszukuje pracy. Czas na zmianę myślenia [Debata]
14 paź 2025

Kobiety po 50 roku życia to jedna z najliczniejszych, a zarazem najmniej aktywnych grup zawodowych w Polsce. Nawet 1 mln kobiet w wieku 50+ aktywnie poszukuje pracy. Debata ekspercka „Z doświadczeniem na marginesie? Jak włączyć kobiety 50+ do rynku pracy” odkrywa, że dojrzałe kobiety to dziś ogromny, lecz wciąż niedostatecznie doceniany potencjał. Jednym z rozwiązać może być sprzedaż bezpośrednia.
Jeszcze w październiku pracownicy mogą dostać ten dodatek do wynagrodzenia. Zasady wynikają z przepisów, ale wiele osób ich nie zna. Sam przypilnuj swojego przelewu
14 paź 2025

Choć za prawidłowe rozliczenie czasu pracy pracownika odpowiada pracodawca jako podmiot profesjonalny, to jednak w praktyce zdarzają się sytuacje, w których popełnia on błędy, a czujne oko pracownika może pomóc. Dlatego sam przypilnuj wysokości swojego przelewu.

REKLAMA

Zmiany w prawie zamówień publicznych w 2025 i 2026 r. [Wywiad]
14 paź 2025

O najnowszych zmianach w Prawie zamówień publicznych opowiada Beata Żmudzka, Dyrektorka Działu Zamówień Publicznych, Seris Konsalnet. Jak ograniczono dostęp do zamówień publicznych wykonawcom z państw trzecich? O co chodzi z certyfikatami wykonawców? Co oznacza wyższy próg stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych? Jak należy ocenić zmiany wprowadzane w 2025 i 2026 roku?
Przełom w sprawach dożywotnich zakazów jazdy. Sąd Apelacyjny w Białymstoku uwzględnia niekonstytucyjność art. 42 § 4 kodeksu karnego
14 paź 2025

Sąd Apelacyjny w Białymstoku (II Wydział Karny) 19 sierpnia 2025 r., sygn. II AKo 91/25, wznowił postępowanie i uchylił dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony na podstawie art. 42 § 4 kodeksu karnego. To pierwsze w Polsce takie rozstrzygnięcie, oparte na orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, otwierające drogę do indywidualizacji środków karnych przy art. 178a § 4 kodeksu karnego
Zmiany w L4 2026: praca na zwolnieniu lekarskim bez utraty zasiłku?
14 paź 2025

Czy na zwolnieniu lekarskim będzie można legalnie pracować? Rząd chce jasno określić zasady korzystania z L4. Zmiany w ustawie mają doprecyzować, kiedy pracownik może wykonywać inne obowiązki bez ryzyka utraty zasiłku. ZUS zyska natomiast większe możliwości kontroli, by zapobiec nadużyciom i ujednolicić przepisy.
W 2026 roku podwyżki o ok. 4,5 proc. Niestety nie chodzi o wynagrodzenia. Trzeba będzie zapłacić wyższy podatek
14 paź 2025

Zbliża się rozpoczęcie nowego roku kalendarzowego, a wraz z nim rozpoczęcie nowego roku podatkowego. Należy w związku z tym spodziewać się również tego, że konieczne będzie rozpoczęcie stosowania wielu znowelizowanych przepisów, a także wskaźników i stawek.

REKLAMA

3 tys. zł kary za letnie opony zimą. Kiedy zmieniamy opony na zimę? Jakie opony zimowe wybrać [Poradnik]
14 paź 2025

Za letnie opony można otrzymać mandat w wysokości do 3 tys. zł. Kiedy zmieniamy opony? Czy można założyć opony zimowe już w połowie października? Jak wybrać porządne opony na zimę? Oto poradnik i testy opon.
Choroby dające bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności – oficjalna lista 2025
14 paź 2025

Masz jedną z 208 chorób ujętych w nowych wytycznych Ministerstwa Rodziny? W 2025 roku możesz otrzymać bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności, bez konieczności ponownego stawania przed komisją. Rząd opublikował oficjalną listę schorzeń, które pozwalają uzyskać decyzję na stałe. Sprawdź, kto zyska, jakie choroby się na niej znalazły i jak wygląda procedura krok po kroku.

REKLAMA