Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » W grudniu pracodawca musi wam dołożyć do pensji blisko 1000 złotych. Nie może odmówić

W grudniu pracodawca musi wam dołożyć do pensji blisko 1000 złotych. Nie może odmówić

17 grudnia 2025, 07:50
Maja Retman
Maja Retman
Blisko 1000 złotych dodatku do pensji w grudniu. Te pieniądze muszą wam wypłacić
Blisko 1000 złotych dodatku do pensji w grudniu. Te pieniądze muszą wam wypłacić
Ci, którzy wykonują zawodowe obowiązki wtedy, kiedy inni śpią, mogą w ciągu miesiąca zarobić nieco więcej pieniędzy. Pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia specjalnego dodatku, ale stałej kwoty nie ma. Wszystko zależy od tego, ile nocy naprawdę spędzimy w pracy. Jaki jest grudniowy bilans?

Za pracę w nocy przysługuje specjalny dodatek do pensji

Wedle ustawowych regulacji nocne zawodowe to czas między godziną dwudziestą pierwszą a siódmą. Żeby do dodatku zyskać prawo, trzeba spędzić co najmniej trzy godziny pracy w tym przedziale, w każdej dobie lub minimum 25 proc. jego czasu pracy w okresie rozliczeniowym powinno przypadać na porę nocną

Nie ma stałej kwoty. Tak się to liczy co miesiąc

Podstawą jest minimalna pensja. Od niej wylicza się stawkę godzinową, a następnie 20 procent tej stawki – właśnie tyle wynosi dodatek za każdą godzinę nocnej pracy. Potem wszystko zależy od tego, ile godzin nocnych w danym miesiącu przewiduje kalendarz.

Tyle wynosi stawka dodatku za pracę w nocy grudniu

Minimalne wynagrodzenie w 2025 roku wynosi 4666 zł brutto, a liczba godzin pracy w grudniu to 160. Stawka wynosi 5,83 zł brutto za każdą z nich. Łatwo policzyć, że daje to dokładnie 930 zł brutto dodatku do pensji. To jedna z najniższych kwot w tym roku. Kto więc liczył, że nocą da się naprawdę dorobić, ten może się srogo rozczarować.

Jakie będą stawki za pracę w nocy od stycznia przyszłego roku. Ulegną zmianie, bo w górę idzie wysokość minimalnego wynagrodzenia. Najniższa krajowa będzie wynosić 4 806 zł brutto.

A oto stawki dodatku za pracę w nocy w 2026 roku

  • Liczba godzin pracy w styczniu to 160 dodatek za godziny nocne - 6,01 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w lutym to także 160, dodatek za godziny nocne - 6,01 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w marcu to 176 dodatek za godziny nocne - 5,46 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w kwietniu to 168, dodatek za godziny nocne - 5,72 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w maju to 160, dodatek za godziny nocne – 6,01 zł brutto,
  • Liczba godzin pracy w czerwcu to 168, dodatek za godziny nocne - 5,72zł brutto,
  • Liczba godzin pracy w lipcu to 184, dodatek za godziny nocne - 5,22 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w sierpniu to 160, dodatek za godziny nocne – 6,01 zł brutto
  • Liczba godzin pracy we wrześniu to 176, dodatek za godziny nocne -5,46 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w październiku to 176, dodatek za godziny nocne -5,46 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w listopadzie to 160, dodatek za godziny nocne - 6,01 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w grudniu to 160, dodatek za godziny nocne – 6,01zł brutto

Źródło: INFOR
