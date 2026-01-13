REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dodatek pielęgnacyjny z ZUS dla osób po 75. roku życia. Wniosek nie będzie potrzebny

Dodatek pielęgnacyjny z ZUS dla osób po 75. roku życia. Wniosek nie będzie potrzebny

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 stycznia 2026, 15:05
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ZUS pieniądze gotówka
Dodatek pielęgnacyjny z ZUS dla osób po 75. roku życia. Wniosek nie będzie potrzebny
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Osoby posiadające ustalone prawo do świadczeń emerytalno-rentowych mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe w postaci dodatku pielęgnacyjnego. Świadczenie to jest dedykowane konkretnym grupom świadczeniobiorców, którzy ze względu na stan zdrowia lub zaawansowany wiek wymagają wsparcia. Oto szczegóły.

rozwiń >

Warunki uprawniające do otrzymania dodatku pielęgnacyjnego z ZUS

Głównymi adresatami dodatku pielęgnacyjnego z ZUS są osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, a także wszyscy seniorzy, którzy przekroczyli 75. rok życia. Warto zweryfikować swoją sytuację prawną i zdrowotną, aby ustalić, czy spełnia się kryteria niezbędne do otrzymania tych dodatkowych funduszy.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Formalności i procedura wnioskowania o dodatek pielęgnacyjny

Proces ubiegania się o dodatek pielęgnacyjny zależy od podstawy, na której ma zostać przyznany. Jeśli przesłanką jest stan zdrowia, niezbędne jest złożenie stosownego wniosku wraz z orzeczeniem lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS potwierdzającym niezdolność do samodzielnego funkcjonowania. Kluczowym dokumentem w tym procesie jest zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9, które musi wypełnić lekarz prowadzący leczenie. Istotne jest zachowanie terminów, ponieważ takie zaświadczenie powinno zostać wystawione maksymalnie na miesiąc przed datą przedłożenia wniosku w urzędzie. Formularze dostępne są na oficjalnym portalu internetowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zobacz również:

Automatyczne przyznanie dodatku pielęgnacyjnego po ukończeniu 75 lat

Ustawodawca przewidział uproszczoną procedurę dla osób starszych, dzięki której nie muszą one dopełniać żadnych formalności po osiągnięciu określonego wieku. Po ukończeniu 75. roku życia dodatek pielęgnacyjny zostaje przyznany automatycznie z urzędu. W takim przypadku emeryt nie jest zobligowany do przedkładania zaświadczeń lekarskich ani składania osobnych wniosków, a pieniądze są wypłacane regularnie wraz z przysługującą emeryturą. Jest to rozwiązanie mające na celu odciążenie seniorów od wizyt w urzędach i ułatwienie im dostępu do należnych świadczeń.

Zobacz również:

Ograniczenia i wykluczenia w wypłacie dodatku pielęgnacyjnego

Istnieją specyficzne okoliczności, które uniemożliwiają pobieranie dodatku pielęgnacyjnego mimo spełnienia kryteriów wieku lub zdrowia. Świadczenie to nie przysługuje osobom, które przebywają w placówkach takich jak zakłady opiekuńczo-lecznicze lub pielęgnacyjno-opiekuńcze przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w skali miesiąca. Należy również pamiętać o zakazie łączenia dodatku pielęgnacyjnego z ZUS z zasiłkiem pielęgnacyjnym wypłacanym przez organy gminne, takie jak urząd miasta czy ośrodek pomocy społecznej. W sytuacji, gdy ZUS przyzna dodatek, osoba pobierająca wcześniej zasiłek od wójta lub burmistrza musi niezwłocznie poinformować ten organ o zmianie statusu, aby uniknąć nieuprawnionego pobierania dwóch zbieżnych świadczeń.

REKLAMA

Zobacz również:

Kwota dodatku pielęgnacyjnego i zasady jego waloryzacji

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego nie jest stała i podlega systematycznym zmianom. Kwota ta jest corocznie podwyższana w ramach mechanizmu waloryzacji, co pozwala na dostosowanie jej realnej wartości do zmieniających się warunków ekonomicznych. Podwyższenie kwoty następuje w tym samym terminie, w którym przeprowadzana jest waloryzacja zasadniczej emerytury lub renty. Podstawą prawną regulującą te zasady jest Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Ustawa o świadczeniach rodzinnych, które precyzują zarówno warunki nabycia prawa do wsparcia, jak i zasady jego finansowania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Ile obecnie wynosi dodatek pielęgnacyjny? Kwota 2026

Aktualnie dodatek pielęgnacyjny wynosi 348,23 zł, a po marcowej waloryzacji wzrośnie do około 365 zł miesięcznie.

Powiązane
Wyższe świadczenia dodatkowe (13. i 14. emerytura) dla seniorów. Jeden wniosek w ZUS może zwiększyć wypłaty o 570 zł
Wyższe świadczenia dodatkowe (13. i 14. emerytura) dla seniorów. Jeden wniosek w ZUS może zwiększyć wypłaty o 570 zł
Seniorzy nie wiedzą o tym specjalnym dodatku do emerytury. Obowiązuje od 2022 roku
Seniorzy nie wiedzą o tym specjalnym dodatku do emerytury. Obowiązuje od 2022 roku
14 emerytura 2026: te grupy seniorów zostaną bez pieniędzy. Sprawdź, czy jesteś na liście
14 emerytura 2026: te grupy seniorów zostaną bez pieniędzy. Sprawdź, czy jesteś na liście
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Giertych: Będzie ograniczony dostęp do mediów społecznościowych. Wywołują poważne problemy natury psychicznej
13 sty 2026

Posłowie przygotują projekt ustawy ograniczającej możliwość korzystania z mediów społecznościowych. Zdaniem Romana Giertycha mają one negatywny wpływ na naukę i życie społeczne. Zakaz ma dotyczyć osób do ukończenia 15. roku życia.
Co oznacza być bogatym w Polsce? Nowe badanie ujawnia, ile trzeba zarabiać
13 sty 2026

Według badania CBOS próg bogactwa w Polsce zaczyna się od dochodów wynoszących 10 tys. zł netto na osobę w rodzinie. Ponadto, Polacy uważają, że nasz kraj nie zapewnia równych szans na wzbogacenie się.
Szef skarbówki: do końca 2026 roku nie będzie kar za niestosowanie KSeF do fakturowania, czy błędy popełniane w tym systemie
13 sty 2026

W 2026 roku podatnicy przedsiębiorcy nie będą karani za nieprzystąpienie do Krajowego Systemu e-Faktur ani za błędy, które są związane z KSeF-em - powiedział 12 stycznia 2026 r. w Studiu PAP Marcin Łoboda - wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej.
Kto odpowiada za wypadek na śliskim chodniku? Można otrzymać wysokie odszkodowanie
13 sty 2026

Za oblodzone chodniki odpowiadają nie tylko samorządy, ale i zarządcy nieruchomości, wspólnoty, pracodawcy i właściciele posesji. Jakie mają obowiązki? Co w sytuacji, gdy zdarzy się wypadek na śliskim chodniku? Jak dochodzić odszkodowania? W szczególnych przypadkach można otrzymać naprawdę wysokie odszkodowanie.

REKLAMA

Masowy problem ze stażem pracy po zmianach 2026. Pracodawcy odrzucają ważne dokumenty z ZUS
13 sty 2026

Od stycznia 2026 roku obowiązują nowe zasady liczenia stażu pracy, co wywołało oblężenie systemu PUE ZUS. Pracownicy masowo pobierają historię ubezpieczenia, by zyskać wyższy wymiar urlopu czy dodatki stażowe. Niestety, działy kadr nagminnie kwestionują te wydruki, żądając pieczątki i podpisu. ZUS reaguje stanowczym komunikatem: te dokumenty są ważne bez żadnego podpisu! Jak nie stracić swoich uprawnień?
Szokujące kary obowiązują od 2026 roku: nawet 30 000 zł grzywny za palenie tytoniu w niewłaściwych miejscach, czy wypalanie traw
13 sty 2026

2 stycznia 2026 r. weszły w życie znaczące zmiany w Kodeksie wykroczeń i Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, które radykalnie zaostrzają odpowiedzialność za zachowania mogące powodować pożary lub zagrażać bezpieczeństwu — w tym za palenie tytoniu w niedozwolonych miejscach czy wypalanie traw. To największa zmiana w prawie wykroczeń w tym obszarze od lat, która może dotknąć każdego z nas.
Zamówienia publiczne 2026 - 5 najważniejszych informacji
13 sty 2026

Zamówienia publiczne w 2026 roku - co trzeba wiedzieć? Oto 5 najważniejszych informacji przedstawionych przez ekspertów: większa elastyczność dla mniejszych zakupów; analiza potrzeb i konkurencyjności rynku w centrum uwagi; nowe zasady postępowań przed KIO – sprawniej i bardziej cyfrowo; bezpieczeństwo i odporność infrastruktury jako istotny obszar zamówień publicznych; cena nadal ważna, ale coraz częściej równoważona jakością.
Wyrok jest niejasny, niejednoznaczny, nieprecyzyjny? Możesz wystąpić do sądu o wyjaśnienie!
13 sty 2026

Zgodnie z art. 352 Kodeksu postępowania cywilnego sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego treści. Wykładnia wyroku dokonywana przez sąd zwana jest wykładnią autentyczną. Jest jedną z postaci tzw. rektyfikacji wyroku (pozostałe to: sprostowanie i uzupełnienie wyroku).

REKLAMA

Co wolno robić na L4 w 2026 roku? Zasady, wyjątki i kontrole ZUS
13 sty 2026

Wyjście do sklepu, wizyta w aptece, opieka nad dzieckiem, przez lata to właśnie takie sytuacje budziły największy strach u osób na zwolnieniu lekarskim. Od 2026 roku przepisy wreszcie precyzują, co wolno na L4, a co może skończyć się utratą zasiłku. Sprawdzamy, co dokładnie się zmieniło i jak uniknąć problemów.
Port Haller w pobliżu elektrowni atomowej. Nowa inicjatywa PiS
13 sty 2026

Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało propozycję budowy nowego portu morskiego nad Bałtykiem. Projekt został przedstawiony podczas konferencji prasowej przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i ma stać się jednym z elementów programu wyborczego partii przed wyborami parlamentarnymi.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA