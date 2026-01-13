REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 1900 zł zamiast 800 plus? Państwo zwiększa wsparcie dla rodziców

1900 zł zamiast 800 plus? Państwo zwiększa wsparcie dla rodziców

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 stycznia 2026, 11:35
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, świadczenie
1900 zł zamiast 800 plus? Państwo zwiększa wsparcie dla rodziców
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Oprócz świadczenia 800 plus, rodzice najmłodszych dzieci mają dostęp do programu "Aktywny Rodzic", znanego jako "babciowe". Od 2024 roku funkcjonują w jego ramach trzy formy wsparcia, z których najwyższa wynosi 1500 zł miesięcznie lub 1900 zł, jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Oto szczegóły.

Program "Aktywny Rodzic" jako kluczowy instrument wsparcia zawodowego

Choć powszechna świadomość społeczna koncentruje się głównie na comiesięcznych wypłatach w ramach flagowego projektu 800 plus, w polskim systemie wsparcia rodzin funkcjonuje również inne, niezwykle istotne rozwiązanie finansowe potocznie określane mianem "babciowego". Inicjatywa ta została sformalizowana pod nazwą "Aktywny Rodzic" i wprowadzona w życie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2024 roku. Głównym założeniem tego systemowego wsparcia jest ułatwienie opiekunom powrotu do aktywności zawodowej po narodzinach potomstwa przy jednoczesnym zapewnieniu dzieciom profesjonalnej i bezpiecznej opieki. Jak podkreśla ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, każdemu dziecku należy się właściwa troska, a każdemu rodzicowi realna pomoc w jej organizacji, niezależnie od tego, czy zajmuje się nim członek rodziny, profesjonalna niania, czy personel żłobka. Program ma za zadanie zlikwidować bariery uniemożliwiające rodzicom, a w szczególności matkom, płynne przejście z urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego z powrotem na rynek pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Zasady przyznawania świadczenia "Aktywni rodzice w pracy" i kwoty wsparcia

Podstawowym filarem nowej polityki jest świadczenie dedykowane osobom czynnym zawodowo, które wychowują dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Mechanizm ten przewiduje regularne wsparcie finansowe w wysokości 1500 zł miesięcznie, a w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności kwota ta wzrasta do 1900 zł. Mimo że w debacie publicznej przylgnęła do tego dodatku nazwa sugerująca zaangażowanie babci, ustawodawca przewidział dużą elastyczność w dysponowaniu środkami. Pieniądze te mają pokrywać koszty sprawowania opieki przez dowolnie wybraną osobę, którą może być nie tylko babcia czy dziadek, ale również ciocia, wujek lub zatrudniona opiekunka. Dzięki takiemu podejściu rodzice zyskują większą swobodę w decydowaniu o tym, kto będzie czuwał nad bezpieczeństwem ich dziecka w czasie, gdy oni będą realizować swoje cele zawodowe.

Zobacz również:

Alternatywne formy pomocy w ramach modułów "Aktywnie w żłobku" oraz "Aktywnie w domu"

Program "Aktywny Rodzic" obejmuje również dwa pozostałe komponenty, które dostosowano do specyficznych potrzeb i wyborów życiowych opiekunów. Pierwszym z nich jest dodatek przeznaczony dla dzieci uczęszczających do placówek opieki zbiorowej, takich jak żłobki, kluby dziecięce czy punkty prowadzone przez dziennych opiekunów. W tym wariancie dofinansowanie wynosi maksymalnie 1500 zł miesięcznie lub 1900 zł dla dzieci z niepełnosprawnością, przy czym środki te są bezpośrednio powiązane z kosztami pobytu dziecka w danej instytucji. Ostatnią propozycją jest rozwiązanie dla osób, które z różnych przyczyn nie kwalifikują się do powyższych świadczeń lub świadomie decydują się na samodzielne sprawowanie opieki nad dzieckiem w warunkach domowych. Osoby nieaktywne zawodowo lub te, których pociechy nie korzystają z zewnętrznych placówek, mogą ubiegać się o wypłatę w wysokości 500 zł miesięcznie. Wsparcie to jest przyznawane na okres dwóch lat, obejmując dzieci w tym samym przedziale wiekowym co pozostałe części programu, i stanowi istotne zabezpieczenie dla rodziców preferujących osobiste wychowywanie potomstwa w drugim i trzecim roku jego życia.

Zobacz również:

Harmonogram składania wniosków i procedury w programie "Aktywny Rodzic"

Proces ubiegania się o środki w ramach programu "Aktywny Rodzic" został zaprojektowany w sposób nowoczesny i w pełni zdigitalizowany, co oznacza, że wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Nabór dokumentów o wszystkie trzy rodzaje świadczeń, czyli "Aktywni rodzice w pracy", "Aktywnie w żłobku" oraz "Aktywnie w domu", rozpoczął się 1 października 2024 roku. Rodzice mogą przesyłać zgłoszenia za pośrednictwem platformy PUE ZUS, aplikacji mobilnej mZUS, portalu Emp@tia lub przez systemy bankowości elektronicznej większości polskich banków. Choć program wszedł w życie w ostatnim kwartale 2024 roku, kluczowym terminem dla zachowania ciągłości finansowania jest wiek dziecka, ponieważ wnioski o wsparcie można składać najwcześniej w miesiącu, w którym dziecko kończy 12. miesiąc życia. Warto pamiętać, że w przypadku świadczenia "Aktywnie w żłobku" wniosek należy złożyć nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia uczęszczania dziecka do placówki, aby otrzymać wyrównanie od pierwszego dnia pobytu. Jeśli rodzic spóźni się z dopełnieniem formalności i złoży dokumenty po upływie tego terminu, prawo do wypłaty zostanie przyznane jedynie od miesiąca złożenia wniosku. Podobne zasady dotyczą pozostałych filarów programu, gdzie szybkie dopełnienie procedur po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia gwarantuje pełne wykorzystanie przysługującej puli środków przez cały dwuletni okres trwania uprawnień. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który jest organem odpowiedzialnym za obsługę programu, rozpatruje wnioski w trybie ciągłym, a pierwsze wypłaty trafiają na konta rodziców zazwyczaj w ciągu dwóch miesięcy od prawidłowego przesłania dokumentacji.

REKLAMA

Powiązane
Wyższe świadczenia dla rencistów od marca 2026 roku. Nowa kwota to 1970,60 zł
Wyższe świadczenia dla rencistów od marca 2026 roku. Nowa kwota to 1970,60 zł
Już ponad milion osób dostaje 215 zł co miesiąc z MOPS. Kto może dostać zasiłek pielęgnacyjny 2026 i czy potrzebne jest orzeczenie o niepełnosprawności?
Już ponad milion osób dostaje 215 zł co miesiąc z MOPS. Kto może dostać zasiłek pielęgnacyjny 2026 i czy potrzebne jest orzeczenie o niepełnosprawności?
Orzeczenie o niepełnosprawności a ZUS w 2026 roku. Jakie świadczenia, dodatki i ulgi Ci przysługują
Orzeczenie o niepełnosprawności a ZUS w 2026 roku. Jakie świadczenia, dodatki i ulgi Ci przysługują
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Giertych: Będzie ograniczony dostęp do mediów społecznościowych. Wywołują poważne problemy natury psychicznej
13 sty 2026

Posłowie przygotują projekt ustawy ograniczającej możliwość korzystania z mediów społecznościowych. Zdaniem Romana Giertycha mają one negatywny wpływ na naukę i życie społeczne. Zakaz ma dotyczyć osób do ukończenia 15. roku życia.
Co oznacza być bogatym w Polsce? Nowe badanie ujawnia, ile trzeba zarabiać
13 sty 2026

Według badania CBOS próg bogactwa w Polsce zaczyna się od dochodów wynoszących 10 tys. zł netto na osobę w rodzinie. Ponadto, Polacy uważają, że nasz kraj nie zapewnia równych szans na wzbogacenie się.
Szef skarbówki: do końca 2026 roku nie będzie kar za niestosowanie KSeF do fakturowania, czy błędy popełniane w tym systemie
13 sty 2026

W 2026 roku podatnicy przedsiębiorcy nie będą karani za nieprzystąpienie do Krajowego Systemu e-Faktur ani za błędy, które są związane z KSeF-em - powiedział 12 stycznia 2026 r. w Studiu PAP Marcin Łoboda - wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej.
Kto odpowiada za wypadek na śliskim chodniku? Można otrzymać wysokie odszkodowanie
13 sty 2026

Za oblodzone chodniki odpowiadają nie tylko samorządy, ale i zarządcy nieruchomości, wspólnoty, pracodawcy i właściciele posesji. Jakie mają obowiązki? Co w sytuacji, gdy zdarzy się wypadek na śliskim chodniku? Jak dochodzić odszkodowania? W szczególnych przypadkach można otrzymać naprawdę wysokie odszkodowanie.

REKLAMA

Masowy problem ze stażem pracy po zmianach 2026. Pracodawcy odrzucają ważne dokumenty z ZUS
13 sty 2026

Od stycznia 2026 roku obowiązują nowe zasady liczenia stażu pracy, co wywołało oblężenie systemu PUE ZUS. Pracownicy masowo pobierają historię ubezpieczenia, by zyskać wyższy wymiar urlopu czy dodatki stażowe. Niestety, działy kadr nagminnie kwestionują te wydruki, żądając pieczątki i podpisu. ZUS reaguje stanowczym komunikatem: te dokumenty są ważne bez żadnego podpisu! Jak nie stracić swoich uprawnień?
Szokujące kary obowiązują od 2026 roku: nawet 30 000 zł grzywny za palenie tytoniu w niewłaściwych miejscach, czy wypalanie traw
13 sty 2026

2 stycznia 2026 r. weszły w życie znaczące zmiany w Kodeksie wykroczeń i Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, które radykalnie zaostrzają odpowiedzialność za zachowania mogące powodować pożary lub zagrażać bezpieczeństwu — w tym za palenie tytoniu w niedozwolonych miejscach czy wypalanie traw. To największa zmiana w prawie wykroczeń w tym obszarze od lat, która może dotknąć każdego z nas.
Zamówienia publiczne 2026 - 5 najważniejszych informacji
13 sty 2026

Zamówienia publiczne w 2026 roku - co trzeba wiedzieć? Oto 5 najważniejszych informacji przedstawionych przez ekspertów: większa elastyczność dla mniejszych zakupów; analiza potrzeb i konkurencyjności rynku w centrum uwagi; nowe zasady postępowań przed KIO – sprawniej i bardziej cyfrowo; bezpieczeństwo i odporność infrastruktury jako istotny obszar zamówień publicznych; cena nadal ważna, ale coraz częściej równoważona jakością.
Wyrok jest niejasny, niejednoznaczny, nieprecyzyjny? Możesz wystąpić do sądu o wyjaśnienie!
13 sty 2026

Zgodnie z art. 352 Kodeksu postępowania cywilnego sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego treści. Wykładnia wyroku dokonywana przez sąd zwana jest wykładnią autentyczną. Jest jedną z postaci tzw. rektyfikacji wyroku (pozostałe to: sprostowanie i uzupełnienie wyroku).

REKLAMA

Co wolno robić na L4 w 2026 roku? Zasady, wyjątki i kontrole ZUS
13 sty 2026

Wyjście do sklepu, wizyta w aptece, opieka nad dzieckiem, przez lata to właśnie takie sytuacje budziły największy strach u osób na zwolnieniu lekarskim. Od 2026 roku przepisy wreszcie precyzują, co wolno na L4, a co może skończyć się utratą zasiłku. Sprawdzamy, co dokładnie się zmieniło i jak uniknąć problemów.
Port Haller w pobliżu elektrowni atomowej. Nowa inicjatywa PiS
13 sty 2026

Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało propozycję budowy nowego portu morskiego nad Bałtykiem. Projekt został przedstawiony podczas konferencji prasowej przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i ma stać się jednym z elementów programu wyborczego partii przed wyborami parlamentarnymi.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA