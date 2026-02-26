REKLAMA

Rozstanie. Jak przygotować się finansowo do rozwodu i nowego życia?

Rozstanie. Jak przygotować się finansowo do rozwodu i nowego życia?

26 lutego 2026, 12:22
Świadome rozstanie zaczyna się od wiedzy finansowej
Świadome rozstanie zaczyna się od wiedzy finansowej
Zanim padnie słowo „rozwód”, w głowie wielu kobiet pojawia się pytanie: czy i jak sobie poradzę? Nie emocjonalnie, lecz głównie finansowo. To właśnie pieniądze, dokumenty, akty notarialne i realna wiedza o majątku często decydują o tym, czy rozstanie stanie się chaotycznym, bolesnym upadkiem, czy świadomym i kontrolowanym procesem. O finansowym przygotowaniu do rozstania mówi się wciąż za mało. A to ono daje poczucie bezpieczeństwa.

Z finansową wiedzą bywa różnie

Rozwód rzadko zaczyna się w sądzie. Zaczyna się w głowie: od niepewności, lęku i prób policzenia w myślach, co właściwie jest moje? Gdzie są nasze pieniądze? Na kogo jest mieszkanie? Czy mam dostęp do kont?

Jak podkreśla Joanna Solarska, pierwsza w Polsce certyfikowana coach rozwodowa i współautorka e-booka „ExMisja”, brak finansowej wiedzy jest jednym z głównych czynników paraliżujących kobiety przed podjęciem decyzji. – Kobiety często wiedzą, że w relacji coś się kończy, ale nie wiedzą, na czym stoją finansowo. A niepewność finansowa skutecznie blokuje każdą decyzję – mówi.

Temat finansowego przygotowania, weryfikacji majątku i zabezpieczenia materialnego został szeroko omówiony w e-booku, który krok po kroku prowadzi czytelniczki przez proces analizy sytuacji jeszcze przed formalnym rozpoczęciem rozwodu.

Zanim odejdziesz, sprawdź, co naprawdę jest „Twoje”

W emocjach łatwo powiedzieć: „To wszystko wspólne”. W praktyce jednak majątek ma swoją strukturę prawną i finansową. Są składniki majątku wspólnego, są też osobistego. Są nieruchomości kupione przed ślubem, darowizny, spadki, ale również kredyty, zobowiązania i zabezpieczenia.

Dlatego weryfikacja związku z perspektywy finansowej powinna być zawsze pierwszym krokiem. Nie chodzi o walkę, lecz o wiedzę. Na kogo jest mieszkanie? Czy akt notarialny zawiera zapis o wspólności majątkowej? Czy istnieje rozdzielność? Kto jest właścicielem działki, samochodu, firmy? Jakie są zobowiązania kredytowe i kto formalnie za nie odpowiada?

– Wiele kobiet dopiero w trakcie rozwodu odkrywa, że nie zna skutków prawnych aktu notarialnego, który podpisywała lata temu. Nie wiedzą, jakie mają prawa, bo nigdy nie analizowały dokumentów – podkreśla Joanna Solarska.

Finansowa checklista dająca spokój

Finansowe przygotowanie do rozstania nie polega na „zabieraniu pieniędzy”, lecz na uporządkowaniu informacji. To stworzenie osobistej mapy finansowej. Jak wygląda taka checklista?

To przede wszystkim zebranie wszystkich dokumentów dotyczących nieruchomości i majątku, w tym aktów notarialnych, umów kredytowych, polis ubezpieczeniowych, dokumentów firmowych, wyciągów z kont, informacji o oszczędnościach i inwestycjach. To także sprawdzenie historii kredytowej i realnych miesięcznych kosztów życia. – Kiedy kobieta zaczyna spisywać, ile realnie kosztuje jej życie, przestaje działać w panice. Zaczyna planować – mówi Joanna Solarska.

Równie ważne jest stworzenie osobistego zabezpieczenia finansowego, choćby w postaci poduszki bezpieczeństwa. Nawet niewielkie, systematycznie odkładane środki zmieniają perspektywę – z zależności na sprawczość.

To wszystko nie powinno być wiedzą „na później”. To wiedza, którą warto zdobyć, zanim podejmie się ostateczną decyzję.

Akty notarialne – dokumenty mówiące prawdę

W emocjach łatwo oprzeć się na przekonaniach o wspólnocie posiadanego majątku. Tymczasem w sytuacji rozwodu decydują zapisy prawne, nie intencje. Akty notarialne, małżeńskie umowy majątkowe, zapisy o darowiznach czy rozdzielności majątkowej mają kluczowe znaczenie.

Sporo kobiet po prostu nie pamięta, czy podpisywały intercyzę, czy mają wspólność ustawową, ani jakie zapisy znajdują się w dokumentach kredytowych. – Dokumenty nie mają emocji. One pokazują fakty. A fakty są punktem wyjścia do rozmów i negocjacji – wyjaśnia ekspertka.

Dlatego tak ważne jest, aby jeszcze przed rozpoczęciem formalnych działań przeanalizować wszystkie dokumenty związane z finansami i sprawami materialnymi.

Pieniądze to nie wstyd. To bezpieczeństwo

W kulturze, która przez lata uczyła kobiety, że „miłość jest najważniejsza”, rozmowy o pieniądzach bywają trudne. Tymczasem w procesie rozstania finanse są jednym z filarów bezpieczeństwa, obok emocji i relacji z dziećmi.

Finansowe przygotowanie nie oznacza braku uczuć. Oznacza dojrzałość. – Rozwód to nie tylko decyzja emocjonalna. To reorganizacja całego życia. Relacji, mieszkania, finansów, pracy. Jeśli nie przygotujesz się materialnie, chaos finansowy może pogłębić kryzys emocjonalny – przestrzega ekspertka.

Świadome rozstanie zaczyna się od wiedzy

Rozstanie nie zawsze jest końcem. Czasem jest początkiem. Ale każdy początek wymaga fundamentu. Finansowa checklista, analiza majątku, weryfikacja dokumentów i aktów notarialnych to nie chłodna kalkulacja, lecz budowanie stabilności dla siebie i dzieci. To odzyskiwanie kontroli nad własnym życiem.

Bo spokój nie zaczyna się w sądzie. Zaczyna się wtedy, kiedy wiesz, na czym stoisz. A wiedza finansowa bywa pierwszym krokiem do odpowiedzi na pytanie, które pojawia się na początku tej drogi: czy sobie poradzę?

To właśnie dlatego temat finansowego przygotowania do rozstania zajmuje tak ważne miejsce w e-booku „ExMisja”. Joanna Solarska pokazuje w nim, jak uporządkować sprawy majątkowe, przeanalizować dokumenty i zbudować materialne bezpieczeństwo jeszcze zanim zapadną ostateczne decyzje i komukolwiek ogłosisz chęć rozwodu. Bo świadome rozstanie nie zaczyna się od pozwu. Zaczyna się od przygotowania, gotowości i wiedzy.

Joanna Solarska - coach rozwodowa CDC®, ADRDC®, mediatorka

oprac. Wioleta Matela-Marszałek
