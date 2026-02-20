Jesteś zadłużony? Wierzyciel może żądać rozdzielności majątkowej w Twoim małżeństwie!

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przyznał wierzycielowi prawo wystąpienia do sądu z pozwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej w małżeńskie jego dłużnika. Niniejszy artykuł ma na celu omówienie, na przykładzie, w jakich okolicznościach i na jakich zasadach wierzyciel może zrealizować swoje uprawnienie, a także jakie skutki się z tym wiążą.

Jakie przesłanki muszą zaistnieć, aby wierzyciel małżonka mógł skutecznie domagać się ustanowienia rozdzielności majątkowej?

Aby pozew wniesiony przez wierzyciela małżonka był skuteczny, musi on przede wszystkim legitymować się tzw. tytułem wykonawczym, którym wykaże (potwierdzi), że przysługuje mu wobec jednego z małżonków dana wierzytelność. Tytułem wykonawczym jest w szczególności wyrok lub nakaz zapłaty, zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Po drugie - wierzyciel ten musi w sądzie uprawdopodobnić, że zaspokojenie jego wierzytelności wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.

Przykład Z doświadczenia mojej Kancelarii wynika, że częstą przyczyną wysuwania przez wierzycieli żądania ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej małżonków jest sytuacja, że jeden z nich zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka, np. wziął wysoką pożyczkę, której jednak nie jest w stanie spłacić ze swojego majątku osobistego, ewentualnie ze swojego wynagrodzenia za pracę czy innych osiąganych dochodów (np. z działalności gospodarczej).

Skutki braku zgody małżonka

Brak zgody małżonka na dokonanie takiej czynności (z wyjątkiem sytuacji, gdyby wspomniana pożyczka służyć miała zaspokajaniu zwykłych potrzeb rodziny) powoduje, że wierzyciel nie może skierować egzekucji do majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską dłużnika.

W takich okolicznościach jedynym rozwiązaniem może się okazać dla wierzyciela wystąpienie do sądu z pozwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej w małżeństwie dłużnika. Rozdzielność majątkowa umożliwi mu bowiem skierowanie egzekucji do udziału w majątku dłużnika objętego (dotychczas) wspólnością ustawową majątkową.

Ważne Trzeba bowiem wiedzieć, że wspólność majątkowa małżeńska jest wspólnością „bezudziałową” (jest to tzw. współwłasność łączna). Dopóki ona trwa (istnieje), to wierzyciel nie może żądać zaspokojenia z udziału, który w razie ustania wspólności przypadnie danemu małżonkowi w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku. W opisanej sytuacji dopiero więc rozdzielność majątkowa spowoduje, że dla wierzyciela otworzy się droga do wyegzekwowania przysługującej mu wierzytelności z tej części majątku dłużnika, który był objęty ustawową wspólnością majątkową małżeńską.

Dodać też warto, że co do zasady, małżonkowie mają - po ustaniu wspólności - równe udziały w majątku wspólnym.

Podsumowanie

Możliwość żądania przez wierzycieli ustanowienia tzw. przymusowej rozdzielności majątkowej w małżeństwie swojego dłużnika stanowi istotny instrument na drodze dochodzenia wykonania wyroków/nakazów zapłaty, których w przeciwnym wypadku wykonalność byłaby znacznie ograniczona lub wręcz niemożliwa.

Gdyby - w opisanej, przykładowej sytuacji - małżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie tej pożyczki, to wierzyciel mógłby żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków (i nie potrzebowałby wówczas rozdzielności majątkowej).

Wiedzieć należy, że omawiana procedura związana z żądaniem przez wierzyciela rozdzielności majątkowej w małżeństwie jego dłużnika, może być szeroko stosowana w odniesieniu do różnego rodzaju zobowiązań, wynikających na przykład z umów, ale też z innych zdarzeń, w tym z czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia i wielu innych.

Adwokat Agnieszka Kapała - Sokalska