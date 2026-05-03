Pieniądze (tipy) wpłacane w czasie transmisji na żywo to nie darowizny. Dyrektor KIS nie miał wątpliwości

Jak prawidłowo rozliczyć się z pieniędzy zarobionych w czasie internetowych transmisji na żywo? Czy trzeba je opodatkować jako dochód, czy jako darowiznę Takie środki mają specyficzny status podatkowy. W tej sprawie wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Z pieniędzy zarobionych w internecie trzeba się rozliczyć

Do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej trafił wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej opodatkowania wpłacanych podczas transmisji online napiwków (tipów). Wnioskodawczyni wskazała w nim, że prowadzi działalność w modelu działalności nierejestrowanej świadcząc usługi polegające na tworzeniu i udostępnianiu autorskich treści cyfrowych (zdjęcia, nagrania wideo, transmisje live) za przeznaczonej do tego platformy. Otrzymywane przez nią wynagrodzenie składa się z:

- subskrypcji – miesięcznych opłat za dostęp do treści,

- odpłatnych transmisji live w czasie rzeczywistym,

- tipów (napiwków) - dobrowolnych wpłat od użytkowników, które nie warunkują dostępu do treści i nie stanowią zapłaty za skonkretyzowane świadczenie.

REKLAMA

REKLAMA

Czy tipy wpłacane podczas transmisji to darowizny

Płatności są pobierane przez platformę, z której korzysta wnioskodawczyni, a która potrąca z nich prowizję i przekazuje wnioskodawczyni środki tak pomniejszone o swoje wynagrodzenie. Platforma wystawia z tego tytułu zbiorcze faktury, a wnioskodawczyni we własnym zakresie rozlicza z tego tytułu podatek dochodowy. Środki otrzymane z tytułu subskrypcji traktuje jako wynagrodzenie za świadczone usług i dostarczanie treści cyfrowych. Tipy są w jej ocenie darowiznami. Wnioskodawczyni nie ma możliwości ustalenia tożsamości wszystkich osób dokonujących wpłat na jej rzecz. Darowizny, które otrzymuje są przekazywane jako forma wsparcia za pośrednictwem prywatnych wiadomości. Wysokość darowizn nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku dla III grupy podatkowej tj. 5733 zł łącznie od każdego z użytkowników w ciągu pięciu lat. Wnioskodawczyni ma jednak wątpliwości, czy dobrowolne tipy/napiwki otrzymywane w czasie prowadzonych transmisji live mogą zostać zakwalifikowane jako darowizna od osób należących do III grupy podatkowej?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie miał wątpliwości

Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 kwietnia 2026 r. (nr 0111-KDIB2-2.4015.40.2026.4.KK), aby wpłata mogła zostać uznana za darowiznę w celu prawidłowego zgłoszenia do opodatkowania, koniecznym jest, aby darczyńca był możliwy do zidentyfikowania przynajmniej z imienia i nazwiska. Ważne jest zatem, aby można było przypisać daną kwotę do określonej osoby.

Treścią umowy darowizny jest zobowiązanie darczyńcy do bezpłatnego spełnienia świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Przy anonimowych wpłatach nie można mówić o wskazaniu konkretnego darczyńcy. Zatem wpłaty (tipy/napiwki) od anonimowych darczyńców, lub których nie można zidentyfikować (oznaczone mailem, nickiem, loginem, samym imieniem, itp.) nie mogą zostać uznane za darowizny.