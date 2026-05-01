Program motywacyjny zwiększa zaangażowanie w pracę. Ale może też się wiązać z koniecznością zapłaty podatku

Objęcie akcji w programie motywacyjnym

Celem wprowadzania przez pracodawców programów motywacyjnych dla pracowników jest zapewnienie zbieżności interesów jego i pracowników. Aby wzmocnić lojalność oraz zwiększyć zaangażowania w pracę, a tym samym zapewnić firmie długoterminowy rozwój, niektórzy pracodawcy decydują się na przyznanie pracownikom niezbywalnego, warunkowego prawo do nieodpłatnego nabycia (objęcia) akcji pracodawcy. Jakie skutki podatkowe może wywołać takie posunięcie? Z takim pytaniem zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jeden z pracodawców. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wskazał, że grupa międzynarodowa, której jest częścią tworzy program zapewniający pracownikom nabycie jej akcji po spełnieniu określonych warunków. Ich spełnienie gwarantuje nabycie akcji, które pracownicy mogą zatrzymać na swoim rachunku maklerskim bądź zbyć na giełdzie. W związku z takimi planami pracodawca nabrał wątpliwości czy tego rodzaju program motywacyjny może być uznany za system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia oraz czy przychód z tego tytułu po stronie uczestników powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia akcji, a w związku z tym na pracodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych?

Pracodawca nie zawsze występuje w roli płatnika

Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 19 grudnia 2025 r. (nr 0115-KDIT1.4011.803.2025.3.MN), w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym pracodawcy nie będą obciążały obowiązki płatnika. Jak bowiem wynika ze stanu faktycznego przedstawionego w złożonym wniosku, choć uczestnikami analizowanego programu motywacyjnego są pracownicy wnioskującego, to jednak on sam nie posiada wpływu ani na powstanie, ani na zasady programu, który jest tworzony i zarządzany w grupie centralnie. Rola jaką w tej sytuacji odgrywa pracodawca ma w jedynie charakter techniczny, a uzyskiwane świadczenia nie pochodzą od niego jako pracodawcy i nie są elementem wynagrodzenia za pracę. Przyznanie prawa do nabycia (objęcia) akcji to świadczenia, które nie stanowi części umowy o pracę, ani podstawy do naliczania innych świadczeń pracowniczych (np. odpraw czy ekwiwalentów), a emitentem akcji, który przekazuje je uczestnikom programu działając we własnym imieniu jest podmiot zagraniczny. W takich okolicznościach pracownicy uczestniczący w programie choć uzyskują określone świadczenia, to nie od swojego pracodawcy, a więc w konsekwencji nie występuje on w tej sytuacji w roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i nie obciążają go obowiązki z tym związane.