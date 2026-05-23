REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Pobierasz świadczenie przedemerytalne i cały czas pracujesz? Masz obowiązek rozliczyć się z ZUS-em do 1 czerwca 2026 r. Uwaga na limity zarobków!

Pobierasz świadczenie przedemerytalne i cały czas pracujesz? Masz obowiązek rozliczyć się z ZUS-em do 1 czerwca 2026 r. Uwaga na limity zarobków!

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 maja 2026, 21:39
ZUS, świadczenie przedemerytalne
Masz świadczenie przedemerytalne i nadal pracujesz? Masz obowiązek rozliczyć się z ZUS-em do 1 czerwca. Uwaga na limity zarobków!
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zbliża się ostateczny termin na dopełnienie formalności przez część świadczeniobiorców ZUS-u. W tym roku do 1 czerwca (bo ostatni dzień maja wypada w niedzielę) osoby, które jednocześnie pracują i pobierają świadczenie przedemerytalne, muszą dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie o osiągniętych przychodach za okres od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. Na tej podstawie ZUS ustali, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości, czy też powinno być zmniejszone lub zawieszone, bo przekroczyły określone limity.

Limity zarobków i skutki ich przekroczenia

- Osoby, które nadal pracują i jednocześnie pobierają świadczenie przedemerytalne, muszą pilnować obowiązujących limitów zarobków. Osiągane przez nie przychody mogą być znacznie niższe niż progi wyznaczone dla wcześniejszych emerytów czy rencistów. Jeśli ich przychód nie przekroczy 25 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym waloryzację, świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości. Natomiast w przypadku, gdy przychód przekroczy 70 proc. tego wynagrodzenia świadczenie przedemerytalne może zostać zawieszone. Dostarczenie informacji o osiągniętych przychodach jest niezbędna, aby ZUS mógł sprawdzić, czy wypłaty były dokonywane w prawidłowej wysokości - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Osoby, których dodatkowe zarobki w okresie rozliczeniowym od marca 2025 r. do lutego 2026 r. nie przekroczyły 24 546 zł brutto, mają prawo do pełnej wysokości świadczenia przedemerytalnego. Jeśli przychód był wyższy, ale nie przekroczył 68 726,40 zł brutto, ZUS dokona odpowiednich potrąceń ze świadczenia.

Gwarantowana kwota świadczenia dla osób, których przychód przekroczył 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale jednocześnie nie był wyższy niż 70 proc. tego wynagrodzenia, wynosi 946,70 zł. Natomiast osobom, które zarobiły więcej niż 68 726,40 zł brutto, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

REKLAMA

REKLAMA

Obowiązek przekazania do ZUS zaświadczenia od pracodawcy

Osoby dorabiające do świadczeń przedemerytalnych, muszą co do zasady do końca maja (w 2026 r. wyjątkowo do 1 czerwca bo 31 maja wypada w niedzielę) przekazać do ZUS-u zaświadczenie wydane przez zakład pracy, potwierdzające osiągane zarobki za okres od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. Podanie wysokości zarobków w podziale na poszczególne miesiące pozwoli Zakładowi najkorzystniej rozliczyć cały rok. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą są zobowiązani do samodzielnego złożenia oświadczenia. W ich przypadku przychodem jest zadeklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Obowiązek dostarczenia zaświadczenia dotyczy również osób zatrudnionych za granicą oraz członków rad nadzorczych.
- ZUS sprawdza wysokość zarobków osiągniętych w ostatnim roku rozliczeniowym, czyli od marca 2025 r. do lutego 2026 r., aby upewnić się, czy świadczenie przedemerytalne było wypłacane w prawidłowej kwocie. Jeśli praca była wykonywana nieregularnie, Zakład wybierze najkorzystniejszą metodę rozliczenia – miesięczną lub roczną. Na tej podstawie może się okazać, że świadczenie trzeba będzie zmniejszyć albo zawiesić – wyjaśnia rzeczniczka.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: ZUS
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Infor.pl
Wczasy pod gruszą w Boże Ciało 2026 r. Komu należą się dodatkowe pieniądze od pracodawcy?
23 maja 2026

Boże Ciało w 2026 r. wypada 4 czerwca. Jeśli pracownik wykorzystuje dłuższy urlop w tym okresie, może skorzystać z tzw. wczasów pod gruszą. To dodatkowe pieniądze za wykorzystanie z reguły 14 dni kalendarzowych z rzędu urlopu wypoczynkowego. Sprawdź, czy funkcjonuje u pracodawcy.
Polacy latają na potęgę. Które kierunki okazały się hitem?
23 maja 2026

Polskie lotniska notują rekordowe wyniki. W 2025 roku liczba pasażerów przekroczyła najbardziej optymistyczne prognozy ULC, a ruch lotniczy w Polsce rósł szybciej niż średnio w Europie. Najchętniej wybieranymi kierunkami były Wielka Brytania, Włochy i Hiszpania, a wśród czarterów bezkonkurencyjna okazała się Turcja.
Kolej na Kasprowy Wierch znów kursuje
23 maja 2026

Po trwającej trzy tygodnie przerwie technicznej kolej linowa na Kasprowy Wierch ponownie działa od soboty. W czasie postoju wykonano przeglądy urządzeń, a także przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne z udziałem ratowników TOPR oraz strażaków.
Nowe 600 plus na wodę w 2026 r. dla każdego gospodarstwa domowego na podstawie tego wniosku – rusza nabór w ramach programu rządowego, w którym można uzyskać dofinansowanie do zbiornika na deszczówkę
23 maja 2026

Już niebawem, bo w drugim kwartale 2026 r. (czyli do końca czerwca 2026 r.), wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) ogłoszą nabory dla osób fizycznych, w ramach programu rządowego na dofinansowanie przydomowych systemów gromadzenia i wykorzystania wód opadowych (czyli – deszczówki). „Mikroretencja” (która jest możliwa m.in. dzięki zbiornikom na deszczówkę) nie tylko zwiększa retencję przy budynkach jednorodzinnych i przyczynia się do ochrony lokalnych zasobów wodnych, w konsekwencji – wpływając na łagodzenie skutków suszy oraz przeciwdziałając podtopieniom, ale również – może realnie obniżyć rachunki za wodę osobom, które zdecydują się na wykonanie takiej przydomowej instalacji. Dzięki zbiornikowi na deszczówkę, rocznie, w budżecie statystycznego gospodarstwo domowego, powinno pozostać blisko 665 zł oszczędności.

REKLAMA

Masz tylko kilka dni. Po 1 czerwca 2026 r. nie zmienisz już organizacji, której oddasz 1,5 proc. podatku
23 maja 2026

Podatnik ma pięć lat na poprawienie błędów finansowych w rozliczeniu PIT, ale na zmianę wskazanej organizacji pożytku publicznego – tylko miesiąc. W rozliczeniach za 2025 r. ostatnim dniem skutecznej prawnie korekty w części dotyczącej odpisu 1,5 proc. jest poniedziałek 1 czerwca 2026 r. Po tej dacie nie da się już skutecznie zmienić ani dodać dyspozycji przekazania 1,5 proc. podatku na OPP.
Prawie 700 złotych co miesiąc z ZUS. Dochód i wiek nie mają znaczenia. Nie wszyscy wiedzą o tym dodatku. Jak to załatwić?
23 maja 2026

To jedno z tych świadczeń, które mają być wsparciem w trudnej, życiowej sytuacji. Mowa o rokrocznie waloryzowanym dodatku dla sieroty zupełnej. Choć ostatnia podwyżka nie była duża, to jednak kilkadziesiąt złotych więcej miesięcznie ma realne znaczenie w domowym budżecie. Kto może otrzymać pieniądze, ile obecnie wynosi świadczenie i o jakich formalnościach trzeba pamiętać, by tej pomocy nie stracić
Żywopłot nie może być wyższy niż 2,2 metra? MRiT prostuje: Prawo budowlane nie reguluje kwestii żywopłotów i wysokości roślinności. A sądy drobiazgowo analizują zacienienie
23 maja 2026

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje, że przepisy Prawa budowlanego nie regulują kwestii dotyczących roślin, nasadzeń i żywopłotów, w tym wysokości roślinności rosnącej na terenie nieruchomości, odległości roślinności od budynków, obiektów budowlanych, czy granic nieruchomości. Zaś wyroki sądów na podstawie art. 144 kodeksu cywilnego są bardzo różne. W niektórych sytuacjach faktycznych sąd uznawał, że trzeba przyciąć żywopłot do wysokości 2 m, a w innych przypadkach nawet rośliny o wysokości ponad 6 metrów były dla sądu akceptowalne. A zatem nieprawdziwe są pojawiające się w przestrzeni medialnej informacje (powołujące się m.in. na te przepisy), że dopuszczalna wysokość żywopłotu, to 2,2 metra.
Wypłata nagrody jubileuszowej po doniesieniu dokumentów z ZUS 2026. Nowe zasady stażu pracy mogą oznaczać dodatkowe pieniądze dla pracowników
22 maja 2026

Od 2026 roku miliony pracowników może zyskać wyższy staż pracy, a razem z nim prawo do nagrody jubileuszowej. Chodzi o nowe przepisy, które pozwalają doliczyć do stażu m.in. umowy zlecenia, działalność gospodarczą czy pracę za granicą. Oznacza to, że po doniesieniu odpowiednich dokumentów pracodawca może być zobowiązany do wypłaty nagrody jubileuszowej, nawet jeśli wcześniej pracownikowi jej odmówiono.

REKLAMA

Rozliczanie wody na nowych zasadach. Jest już mało czasu na dostosowanie
22 maja 2026

Nadchodzi koniec cyklicznych wizyt inkasentów w domach. Już niedługo zgodnie z przepisami każdy wodomierz będzie musiał umożliwiać dokonanie odczytu radiowego. Będzie szybciej, łatwiej i bezpieczniej. A co stanie się z inkasentami?
I Kongres Finansowania Odporności, Bezpieczeństwa i Obronności już w czerwcu w Warszawie - Finansowanie Nowej Architektury Bezpieczeństwa
22 maja 2026

W dniach 17–18 czerwca 2026 r. w Warsaw Presidential Hotel odbędzie się I Kongres Finansowania Odporności, Bezpieczeństwa i Obronności jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych finansowaniu bezpieczeństwa państwa, odporności gospodarki oraz strategicznym inwestycjom w obszarze obronności i infrastruktury krytycznej. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tym wydarzeniem.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA