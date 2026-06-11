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Rząd zdecydował w sprawie płacy minimalnej na 2027 rok. Oto stawki brutto i netto

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11 czerwca 2026, 14:57
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
2027, pieniądze, gotówka, płaca minimalna, minimalne wynagrodzenie
Rząd zdecydował w sprawie płacy minimalnej na 2027 rok. Oto stawki brutto i netto
maybeiii
Shutterstock

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Rada Ministrów oficjalnie przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia, które zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. Zmiana przepisów wpłynie bezpośrednio na portfele ponad 1,5 miliona Polaków. Sprawdź, ile dokładnie zarobisz na etacie oraz na umowie zleceniu. Oto kwoty brutto i netto.

Nowa płaca minimalna 2027. Rząd podnosi stawki

Rząd zaprezentował najnowszy projekt założeń budżetowych. Wynika z niego, że od początku 2027 roku minimalne wynagrodzenie za pracę ma pójść w górę. Propozycja zakłada, że nowa pensja zasadnicza wyniesie dokładnie 4950 zł brutto. W praktyce oznacza to wzrost o 144 zł brutto w stosunku do stawek, które zostały ustalone na wcześniejszy rok. Procentowo najniższa krajowa urośnie o równe 3 procent. Przepisy obejmą ogromną grupę obywateli, ponieważ rządowe szacunki wskazują na około 1,58 miliona osób objętych tą podwyżką.

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Ile na rękę w 2027 roku? Wyliczenia netto dla etatu

Kluczowe dla pracowników są realne kwoty, które co miesiąc trafiają na konto bankowe. Po odliczeniu wszystkich obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy, pensja netto ulegnie zmianie. Przy umowie o pracę i kwocie 4950 zł brutto, wypłata na rękę wyniesie w przybliżeniu 3704 zł netto. Warto pamiętać, że ostateczna kwota netto może się delikatnie różnić w zależności od indywidualnych kosztów uzyskania przychodu czy złożonego oświadczenia PIT-2.

Stawka godzinowa w górę. Tyle zarobisz na zleceniu w 2027 roku

Zmiany budżetowe tradycyjnie obejmują także osoby zatrudnione na podstawie wybranych umów cywilnoprawnych. Gabinet rządowy zaproponował, aby minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2027 roku wynosiła 32,30 zł brutto. To wzrost o 0,90 zł brutto za każdą przepracowaną godzinę. Po przeliczeniu na kwotę netto, standardowy zleceniobiorca otrzyma na rękę około 23,50 zł netto. Sytuacja wygląda jeszcze korzystniej dla uczniów oraz studentów do 26 roku życia, którzy są zwolnieni ze składek ZUS i podatku, dzięki czemu ich stawka na rękę będzie równa stawce brutto.

Co dalej z projektem? Kluczowe daty i terminy

Przedstawione przez Radę Ministrów kwoty nie są jeszcze ostatecznym prawem, a jedynie oficjalną propozycją wyjściową. Dokument został skierowany do dalszych konsultacji społecznych. Projekt trafił właśnie pod obrady Rady Dialogu Społecznego. Przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz strony rządowej mają dokładnie 30 dni na wypracowanie wspólnego stanowiska. Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem, ostateczne stawki zostaną ogłoszone w Monitorze Polskim do 15 września. W przypadku braku porozumienia, rząd samodzielnie ustali kwoty w drodze rozporządzenia do tego samego dnia.

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FAQ - najczęściej zadawane pytania o płacę minimalną w 2027 roku

Ile ma wynieść minimalne wynagrodzenie brutto od 1 stycznia 2027 roku?

Propozycja zakłada, że od 1 stycznia 2027 roku nowa pensja zasadnicza wyniesie dokładnie 4950 zł brutto.

Ile ma wynieść płaca minimalna netto przy umowie o pracę w 2027 roku?

Przy umowie o pracę i kwocie 4950 zł brutto wypłata na rękę wyniesie w przybliżeniu 3704 zł netto. Ostateczna kwota może się różnić zależnie od kosztów uzyskania przychodu czy PIT-2.

Ile osób obejmie podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2027 roku?

Rządowe szacunki wskazują na około 1,58 miliona osób objętych podwyżką minimalnego wynagrodzenia w 2027 roku.

Ile ma wynieść minimalna stawka godzinowa brutto od 1 stycznia 2027 roku?

Gabinet rządowy zaproponował, aby minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2027 roku wynosiła 32,30 zł brutto. To wzrost o 0,90 zł brutto za każdą przepracowaną godzinę.

Kiedy mają zostać ogłoszone ostateczne stawki płacy minimalnej na 2027 rok?

Ostateczne stawki zostaną ogłoszone w Monitorze Polskim do 15 września, jeśli negocjacje zakończą się sukcesem. W przypadku braku porozumienia rząd samodzielnie ustali kwoty rozporządzeniem do tego samego dnia.

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Źródło: INFOR
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