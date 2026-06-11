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Przeciętna emerytura i renta przekroczyła 4,3 tys. zł. ZUS podał nowe dane

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11 czerwca 2026, 14:33
Przeciętna emerytura i renta przekroczyła 4,3 tys. zł. ZUS podał nowe dane
Przeciętna emerytura i renta przekroczyła 4,3 tys. zł. ZUS podał nowe dane
Shutterstock

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W marcu przeciętna emerytura i renta wyniosły 4381 zł. Świadczenie było wyższe o 7,5 proc. niż rok wcześniej - poinformował w czwartek ZUS. W pierwszych trzech miesiącach tego roku na emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przeznaczono 105,6 mld zł.

Według opublikowanej w czwartek informacji ZUS, na koniec marca 2026 r. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zgłoszonych było 16,3 mln osób. To o 21,6 tys. więcej niż rok wcześniej. Wzrost liczby ubezpieczonych oraz rosnące wynagrodzenia przełożyły się na wyższe wpływy składkowe.

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Wyższe wpływy ze składek dzięki wzrostowi wynagrodzeń

W pierwszym kwartale tego roku składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 101,7 mld zł. To o 9,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Stabilna liczba ubezpieczonych i wzrost wynagrodzeń pozytywnie wpływają na przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu przychody ze składek utrzymują się na dobrym poziomie i pozwalają finansować rosnące wydatki na świadczenia” – ocenił członek zarządu ZUS Paweł Jaroszek.

W pierwszych trzech miesiącach roku na emerytury i renty z FUS przeznaczono 105,6 mld zł. To blisko 88 proc. wszystkich wydatków funduszu. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2025 r. oznacza to wzrost o 8,9 proc.

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Przeciętna emerytura i renta wyższa niż przed rokiem

Jak podał ZUS, w marcu przeciętna miesięczna emerytura i renta wyniosły 4381 zł. Świadczenie było wyższe o 7,5 proc. niż rok wcześniej. Liczba emerytów i rencistów wzrosła do 8,055 mln osób.

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Z danych Zakładu wynika, że coraz ważniejszą grupę ubezpieczonych stanowią cudzoziemcy. Na koniec marca ich liczba osiągnęła 1,305 mln osób. To 8 proc. wszystkich ubezpieczonych w ZUS. Najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy i Białorusi.

Coraz większa rola cudzoziemców w systemie ubezpieczeń społecznych

Utrzymująca się wysoka liczba osób objętych ubezpieczeniami społecznymi, w tym legalnie pracujących cudzoziemców, pozytywnie wpływa na kondycję Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To ważny element stabilności całego systemu” – podkreślił Jaroszek.

Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych wyniósł w pierwszym kwartale 2026 r. 81,5 proc.. Oznacza to, że zdecydowaną większość wydatków fundusz finansuje z własnych przychodów.

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Źródło: PAP
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