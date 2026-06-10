Pułapka w czternastkach. Marcowa waloryzacja odebrała im prawo do dodatku z ZUS. Sprawdź nowy próg

Marcowa waloryzacja miała pomóc seniorom w walce z drożyzną, ale dla setek tysięcy osób okazała się finansową pułapką. Oficjalne analizy zasad dotyczących wypłaty 14. emerytury nie pozostawiają złudzeń. Rząd podjął decyzję o zamrożeniu kluczowego kryterium dochodowego, co w połączeniu z wyższymi świadczeniami zasadniczymi przyniosło opłakane skutki. Gigantyczna grupa Polaków znajdzie się w tym roku na oficjalnej "czarnej liście ZUS" i nie dostanie ani grosza lub otrzyma rażąco niskie, groszowe wypłaty.

Zamrożony próg uderza w najstarszych. Tysiące osób bez grosza

Decyzja urzędników wywoła spore rozczarowanie wśród seniorów. Próg dochodowy uprawniający do pełnej 14. emerytury został zamrożony na poziomie 2900 zł brutto. Z pozoru nic się nie zmieniło, ale diabeł tkwi w szczegółach. Od 1 marca emerytury wzrosły automatycznie w ramach corocznej waloryzacji o 5,3 proc. To oznacza, że tysiące osób, które jeszcze kilka miesięcy temu mieściły się v limicie, teraz z powodu rządowej "podwyżki" przekroczyły go o kilkadziesiąt lub kilkaset złotych. To klasyczny mechanizm gilotyny świadczeniowej. Starsza osoba, która na początku roku otrzymywała 2800 zł brutto emerytury, po marcowej podwyżce ma na koncie już 2948,40 zł brutto. Przez to, że jej stałe świadczenie wzrosło, automatycznie straciła ona prawo do pełnej czternastki.

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Zasada "złotówka za złotówkę" obetnie świadczenie do zera

Maksymalna kwota 14. emerytury wynosi w tym roku dokładnie 1978,49 zł brutto, co stanowi równowartość minimalnej emerytury. Osoby, których stałe miesięczne świadczenie przekracza próg 2900 zł brutto, będą miały ten jesienny dodatek pomniejszany na rygorystycznej zasadzie "złotówka za złotówkę". Matematyka ZUS jest w tym przypadku bezwzględna. Jeżeli Twoja stała emerytura wynosi na przykład 3500 zł brutto, oznacza to przekroczenie progu o równe 600 zł. Dokładnie o taką kwotę państwo pomniejszy Twój dodatkowy przelew. Istnieje też dolna granica, poniżej której urzędnicy w ogóle nie uruchomią procedury wypłaty. ZUS nie przeleje pieniędzy, jeśli kwota czternastki po dokonaniu potrąceń byłaby niższa niż 50 zł. Oznacza to, że całkowity brak wypłaty i gilotyna finansowa dotknie każdego, kogo podstawowa emerytura przekracza 4828,49 zł brutto.

Brutalne wyliczenia. Kto i ile realnie straci na czternastce?

W praktyce system drastycznie zetnie wypłaty dla większości polskich emerytów. Osoby mieszczące się ze swoją emeryturą zasadniczą w kwocie do 2900 zł brutto otrzymają pełne świadczenie, czyli 1978,49 zł brutto. Jednak wystarczy przekroczyć ten próg o zaledwie kilkaset złotych, aby strata była bolesna. Przy emeryturze na poziomie 3100 zł brutto, czternastka spadnie już do 1778,49 zł brutto. Im wyższe świadczenie co miesiąc, tym głębsze i bardziej dotkliwe cięcie. Senior mający 3500 zł brutto stałej emerytury straci na rzecz algorytmu aż 600 zł, przez co jego czternastka wyniesie 1378,49 zł brutto. Przy kwocie 4000 zł brutto z jesiennego dodatku zostanie już tylko 878,49 zł brutto, a przy 4500 zł brutto - skromne 378,49 zł brutto. Największa pułapka czeka jednak na osoby z emeryturą na poziomie 4800 zł brutto. Matematycznie należałoby im się jeszcze drobne 28,49 zł, ale ze względu na wspomnianą zasadę minimalnej wypłaty od 50 zł, ZUS nie wypłaci im ani grosza. Każdy, kto co miesiąc dostaje ze swojego konta emerytalnego powyżej 4828,49 zł brutto, trafia na oficjalną czarną listę i zostaje wykluczony ze świadczenia.

Kiedy przelewy? ZUS podał harmonogram

Mimo ogromnych kontrowersji wokół progów, terminy wypłat pozostają nieubłagane. ZUS rozpocznie masowe wysyłanie przelewów i przekazów pocztowych pod koniec lata - najprawdopodobniej we wrześniu. Czternastki będą wypłacane automatycznie, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków, najprawdopodobniej we wrześniu wraz z regularną emeryturą. Jeśli należysz do osób, którym świadczenie zostanie pomniejszone, kwota na decyzji z ZUS może Cię mocno zaskoczyć. Warto już teraz dokładnie przeliczyć swoje dochody, aby uniknąć głębokiego rozczarowania jesienią.

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FAQ - najczęściej zadawane pytania