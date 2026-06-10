Pułapka w czternastkach. Marcowa waloryzacja odebrała im prawo do dodatku z ZUS. Sprawdź nowy próg
REKLAMA
REKLAMA
Marcowa waloryzacja miała pomóc seniorom w walce z drożyzną, ale dla setek tysięcy osób okazała się finansową pułapką. Oficjalne analizy zasad dotyczących wypłaty 14. emerytury nie pozostawiają złudzeń. Rząd podjął decyzję o zamrożeniu kluczowego kryterium dochodowego, co w połączeniu z wyższymi świadczeniami zasadniczymi przyniosło opłakane skutki. Gigantyczna grupa Polaków znajdzie się w tym roku na oficjalnej "czarnej liście ZUS" i nie dostanie ani grosza lub otrzyma rażąco niskie, groszowe wypłaty.
- Zamrożony próg uderza w najstarszych. Tysiące osób bez grosza
- Zasada "złotówka za złotówkę" obetnie świadczenie do zera
- Brutalne wyliczenia. Kto i ile realnie straci na czternastce?
- Kiedy przelewy? ZUS podał harmonogram
- FAQ - najczęściej zadawane pytania
Zamrożony próg uderza w najstarszych. Tysiące osób bez grosza
Decyzja urzędników wywoła spore rozczarowanie wśród seniorów. Próg dochodowy uprawniający do pełnej 14. emerytury został zamrożony na poziomie 2900 zł brutto. Z pozoru nic się nie zmieniło, ale diabeł tkwi w szczegółach. Od 1 marca emerytury wzrosły automatycznie w ramach corocznej waloryzacji o 5,3 proc. To oznacza, że tysiące osób, które jeszcze kilka miesięcy temu mieściły się v limicie, teraz z powodu rządowej "podwyżki" przekroczyły go o kilkadziesiąt lub kilkaset złotych. To klasyczny mechanizm gilotyny świadczeniowej. Starsza osoba, która na początku roku otrzymywała 2800 zł brutto emerytury, po marcowej podwyżce ma na koncie już 2948,40 zł brutto. Przez to, że jej stałe świadczenie wzrosło, automatycznie straciła ona prawo do pełnej czternastki.
REKLAMA
REKLAMA
Zasada "złotówka za złotówkę" obetnie świadczenie do zera
Maksymalna kwota 14. emerytury wynosi w tym roku dokładnie 1978,49 zł brutto, co stanowi równowartość minimalnej emerytury. Osoby, których stałe miesięczne świadczenie przekracza próg 2900 zł brutto, będą miały ten jesienny dodatek pomniejszany na rygorystycznej zasadzie "złotówka za złotówkę". Matematyka ZUS jest w tym przypadku bezwzględna. Jeżeli Twoja stała emerytura wynosi na przykład 3500 zł brutto, oznacza to przekroczenie progu o równe 600 zł. Dokładnie o taką kwotę państwo pomniejszy Twój dodatkowy przelew. Istnieje też dolna granica, poniżej której urzędnicy w ogóle nie uruchomią procedury wypłaty. ZUS nie przeleje pieniędzy, jeśli kwota czternastki po dokonaniu potrąceń byłaby niższa niż 50 zł. Oznacza to, że całkowity brak wypłaty i gilotyna finansowa dotknie każdego, kogo podstawowa emerytura przekracza 4828,49 zł brutto.
Brutalne wyliczenia. Kto i ile realnie straci na czternastce?
W praktyce system drastycznie zetnie wypłaty dla większości polskich emerytów. Osoby mieszczące się ze swoją emeryturą zasadniczą w kwocie do 2900 zł brutto otrzymają pełne świadczenie, czyli 1978,49 zł brutto. Jednak wystarczy przekroczyć ten próg o zaledwie kilkaset złotych, aby strata była bolesna. Przy emeryturze na poziomie 3100 zł brutto, czternastka spadnie już do 1778,49 zł brutto. Im wyższe świadczenie co miesiąc, tym głębsze i bardziej dotkliwe cięcie. Senior mający 3500 zł brutto stałej emerytury straci na rzecz algorytmu aż 600 zł, przez co jego czternastka wyniesie 1378,49 zł brutto. Przy kwocie 4000 zł brutto z jesiennego dodatku zostanie już tylko 878,49 zł brutto, a przy 4500 zł brutto - skromne 378,49 zł brutto. Największa pułapka czeka jednak na osoby z emeryturą na poziomie 4800 zł brutto. Matematycznie należałoby im się jeszcze drobne 28,49 zł, ale ze względu na wspomnianą zasadę minimalnej wypłaty od 50 zł, ZUS nie wypłaci im ani grosza. Każdy, kto co miesiąc dostaje ze swojego konta emerytalnego powyżej 4828,49 zł brutto, trafia na oficjalną czarną listę i zostaje wykluczony ze świadczenia.
Kiedy przelewy? ZUS podał harmonogram
Mimo ogromnych kontrowersji wokół progów, terminy wypłat pozostają nieubłagane. ZUS rozpocznie masowe wysyłanie przelewów i przekazów pocztowych pod koniec lata - najprawdopodobniej we wrześniu. Czternastki będą wypłacane automatycznie, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków, najprawdopodobniej we wrześniu wraz z regularną emeryturą. Jeśli należysz do osób, którym świadczenie zostanie pomniejszone, kwota na decyzji z ZUS może Cię mocno zaskoczyć. Warto już teraz dokładnie przeliczyć swoje dochody, aby uniknąć głębokiego rozczarowania jesienią.
REKLAMA
FAQ - najczęściej zadawane pytania
Jaki próg dochodowy uprawnia do pełnej 14. emerytury?
Próg dochodowy uprawniający do pełnej 14. emerytury został zamrożony na poziomie 2900 zł brutto. Pełna 14. emerytura wynosi 1978,49 zł brutto.
Jak marcowa waloryzacja o 5,3 proc. wpływa na prawo do pełnej 14. emerytury?
Od 1 marca emerytury wzrosły automatycznie o 5,3 proc. Osoba z emeryturą 2800 zł brutto po podwyżce ma 2948,40 zł brutto, więc przekracza próg 2900 zł brutto i traci prawo do pełnej czternastki.
Jak działa zasada „złotówka za złotówkę” przy 14. emeryturze?
Osoby, których stałe miesięczne świadczenie przekracza 2900 zł brutto, mają 14. emeryturę pomniejszaną o kwotę przekroczenia. Przy emeryturze 3500 zł brutto przekroczenie wynosi 600 zł, więc dodatek jest pomniejszony o 600 zł.
Kiedy ZUS nie wypłaci 14. emerytury po potrąceniach?
ZUS nie przeleje pieniędzy, jeśli kwota 14. emerytury po potrąceniach byłaby niższa niż 50 zł. Brak wypłaty dotyczy każdego, kogo podstawowa emerytura przekracza 4828,49 zł brutto.
Kiedy ZUS wypłaci 14. emeryturę i czy trzeba składać wniosek?
ZUS rozpocznie masowe wysyłanie przelewów i przekazów pocztowych pod koniec lata. Czternastki będą wypłacane automatycznie, bez składania wniosków, najprawdopodobniej we wrześniu wraz z regularną emeryturą.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA