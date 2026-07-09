Podwyżki w służbie zdrowia 2026 tabela. Jakie podwyżki dla medyków od 1 lipca?

Od 1 lipca 2026 wzrosły minimalne wynagrodzenia zasadnicze w ochronie zdrowia. Podwyżka wyniesie 8,82 proc. i obejmie wszystkie 10 grup zaszeregowania wskazanych w ustawie. Nie chodzi więc o jedną jednakową kwotę dla wszystkich, ale o nowe minimalne pensje brutto, zależne od stanowiska, wykształcenia i kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku.

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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 8903,56 zł

Podstawą wyliczeń wynagrodzeń zasadniczych jest kwota 8903,56 zł, czyli przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej za 2025 rok. Mnoży się ją przez współczynnik przypisany do konkretnej grupy zawodowej. Tak powstaje minimalne wynagrodzenie zasadnicze brutto od 1 lipca 2026 roku.

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Trzeba podkreślić, że to są kwoty minimalnego wynagrodzenia zasadniczego brutto. Do nich mogą dochodzić dodatki, m.in. stażowy, nocny, świąteczny, za warunki szkodliwe, funkcyjny albo premie regulaminowe, dlatego faktyczna pensja w szpitalu może być wyższa.

Podwyżki dla medyków 2026 - ile zarobi lekarz od 1 lipca?

Lekarz lub lekarz dentysta ze specjalizacją będzie w najwyższej grupie. Od 1 lipca 2026 jego minimalne wynagrodzenie zasadnicze wyniesie 12 910,16 zł brutto. To wzrost o 1046,67 zł względem 2025 roku. Przy standardowych założeniach daje to około 9130,76 zł netto.

Lekarz lub lekarz dentysta bez specjalizacji, w tym rezydent na pierwszych dwóch latach specjalizacji niepriorytetowej, znajdzie się w grupie 3. Minimalna pensja zasadnicza wyniesie 10 595,24 zł brutto, czyli o 858,99 zł więcej niż wcześniej. Szacunkowo daje to około 7552,63 zł netto.

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Lekarz stażysta zostanie przypisany do grupy 4. Od lipca 2026 roku jego minimum wyniesie 8458,38 zł brutto. Podwyżka to 685,75 zł. Szacunkowa kwota netto to około 6095,97 zł.

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Ile zarobi pielęgniarka od 1 lipca 2026?

W przypadku pielęgniarek i położnych najważniejsze jest to, do której grupy zostanie przypisane stanowisko. Nie liczy się wyłącznie sam dyplom, ale kwalifikacje wymagane przez pracodawcę na konkretnym stanowisku.

Pielęgniarka lub położna z tytułem magistra i specjalizacją znajdzie się w grupie 2. Od 1 lipca jej minimalne wynagrodzenie zasadnicze wyniesie 11 485,59 zł brutto. To wzrost o 931,17 zł. Szacunkowo daje to około 8159,62 zł netto.

Pielęgniarka, położna, farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny lub psycholog z odpowiednimi kwalifikacjami, przypisani do grupy 5, otrzymają minimum 9081,63 zł brutto. To wzrost o 736,28 zł. Szacunkowo będzie to około 6520,81 zł netto.

Pielęgniarka lub położna bez specjalizacji, ze średnim wykształceniem albo licencjatem, trafi do grupy 6. Minimalna pensja zasadnicza wyniesie 8369,35 zł brutto, czyli o 678,53 zł więcej niż dotychczas. Szacunkowa kwota netto to około 6035,30 zł.

Ile zarobi opiekun medyczny?

Opiekun medyczny został przypisany do grupy 7. Od 1 lipca 2026 jego minimalne wynagrodzenie zasadnicze wyniesie 7657,06 zł brutto. To podwyżka o 620,78 zł. Przy standardowych założeniach daje to około 5549,78 zł netto.

Ile zarobi ratownik medyczny?

Ratownik medyczny z licencjatem albo średnim wykształceniem ratowniczym znajduje się w grupie 6. Od lipca minimalna pensja zasadnicza wyniesie 8369,35 zł brutto. To wzrost o 678,53 zł. Szacunkowo będzie to około 6035,30 zł netto.

Ile zarobi sekretarka medyczna?

Sekretarka medyczna z wykształceniem średnim zostanie przypisana do grupy 9. Od 1 lipca jej minimalne wynagrodzenie zasadnicze wyniesie 6944,78 zł brutto. To wzrost o 563,04 zł. Szacunkowo daje to około 5064,15 zł netto.

Jeśli jednak sekretarka medyczna ma wykształcenie wyższe, może zostać przypisana do grupy 8. Wtedy minimum wyniesie 8903,56 zł brutto, czyli około 6399,46 zł netto.

Ile zarobi salowa, sanitariusz i noszowy?

Najniższa grupa, czyli grupa 10, obejmuje pracowników działalności podstawowej niemedycznej z wykształceniem poniżej średniego. Chodzi m.in. o salowe, sanitariuszy i noszowych.

Od 1 lipca ich minimalne wynagrodzenie zasadnicze wyniesie 5787,31 zł brutto. To wzrost o 469,19 zł. Szacunkowo daje to około 4275,14 zł netto.

Dlaczego kwota netto może się różnić?

Kwoty brutto wynikają z ustawy i są minimalnym wynagrodzeniem zasadniczym. Kwoty netto są orientacyjne, bo pensja „na rękę” zależy m.in. od wieku pracownika, PPK, kosztów uzyskania przychodu, PIT-2, ulg podatkowych, dodatków i dyżurów.

Dlatego dwie osoby z tym samym wynagrodzeniem zasadniczym brutto mogą otrzymać inną kwotę netto. W praktyce pensja może być też wyższa niż ustawowe minimum, jeśli pracownik ma dodatki za staż, pracę nocną, święta, dyżury albo warunki szkodliwe.

Co oznaczają grupy zaszeregowania?

Grupy zaszeregowania określają, do jakiego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego ma prawo pracownik ochrony zdrowia. Każda grupa ma przypisany współczynnik pracy. Im wyższy współczynnik, tym wyższe ustawowe minimum.

Najwyżej są lekarze specjaliści, a najniżej pracownicy pomocniczy z wykształceniem poniżej średniego. W przypadku pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, diagnostów czy psychologów klinicznych znaczenie ma nie tylko zawód, ale też poziom wykształcenia, specjalizacja i kwalifikacje wymagane na stanowisku.

To właśnie dlatego jedna pielęgniarka może być w grupie 2, inna w grupie 5, a jeszcze inna w grupie 6. Różnice między grupami są duże i przekładają się na kilka tysięcy złotych brutto miesięcznie.

W tabeli minimalne wynagrodzenie zasadnicze brutto w ochronie zdrowia od 1 lipca 2026, obliczone jako iloczyn przeciętnego wynagrodzenia 8903,56 x współczynnik przypisany do konkretnej grupy zawodowej.

Grupa Stanowisko Współczynnik Minimum brutto od 1.07.2026 Wzrost 1 Lekarz/ lekarz dentysta ze specjalizacją 1,45 12 910,16 zł +1046,67 2 Pielęgniarka/położna z magistrem i specjalizacją 1,29 11 485,59 zł +931,17 zł 3 Lekarz/ lekarz dentysta bez specjalizacji 1,19 10 595,24 zł +858,99 zł 4 Lekarz stażysta 0,95 8458,38 zł +685,75 zł 5 Pielęgniarka z licencjatem i specjalizacją albo średnim wykształceniem i specjalizacją 1,02 9081,63 zł +736,28 zł 6 Pielęgniarka bez specjalizacji/ ratownik medyczny 0,94 8369,35 zł +678,53 zł 7 Opiekun medyczny (i inni pracownicy medyczni ze średnim wykształceniem) 0,86 7657,06 zł +620,78 zł 8 Sekretarka medyczna z wykształceniem wyższym 1,00 8903,56 zł +721,84 9 Sekretarka medyczna z wykształceniem średnim 0,78 6944,78 zł +563,04 zł 10 Salowa, sanitariusz, noszowy (wykształcenie poniżej średniego) 0,65 5787,31 zł +469,19 zł

Kiedy pracodawca musi wypłacić podwyżki?

Nowe minima mają obowiązywać od 1 lipca 2026. Jeżeli pracownik zarabia mniej niż wynika z jego grupy zaszeregowania, pracodawca powinien podnieść jego wynagrodzenie zasadnicze do ustawowego minimum.

Podwyżka nie oznacza jednak automatycznie, że każdy pracownik dostanie dokładnie wskazaną różnicę. Jeśli ktoś już wcześniej zarabiał powyżej nowego minimum, ustawowa waloryzacja nie musi oznaczać dla niego dodatkowego wzrostu pensji. Wszystko zależy od aktualnej pensji zasadniczej i zasad obowiązujących w danej placówce.

Co zrobić jeśli pracodawca nie wypłaca ustawowego minimum?

W pierwszej kolejności warto sprawdzić swoje zaszeregowanie i złożyć do pracodawcy pisemny wniosek o wyrównanie wynagrodzenia. Jeśli placówka nie odpowie lub odmówi wypłaty należnych środków, pracownik może zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy. Gdy to nie przyniesie efektu albo spór dotyczy niewłaściwego zaszeregowania do grupy zawodowej, pozostaje dochodzenie swoich praw przed sądem pracy. Roszczeń o wyrównanie wynagrodzenia można dochodzić za okres do 3 lat wstecz (art. 291 § 1 Kodeksu pracy), wraz z należnymi odsetkami.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych (Dz.U. 2017 poz. 1473).