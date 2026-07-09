Zmiany w wynagrodzeniach wszystkich pracowników. Decyzja już obowiązuje

Nie trzeba już czekać w nieskończoność na pierwszą pensję. Obowiązujące obecnie regulacje zatrzasnęły furtkę, z której latami korzystali niektórzy pracodawcy. Przeciąganie wypłat nie jest już możliwe. Pensja musi teraz trafić na konto pracownika do dziesiątego dnia kolejnego miesiąca. Ten bezwzględny obowiązek wymuszają unijne regulacje.

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Pracodawcy nie mogą już dowolnie przesuwać terminu przekazania wynagrodzenia. Od 27 stycznia 2026 roku obowiązują przepisy, które w ramach wdrożenia unijnej dyrektywy jednoznacznie określają, kiedy pieniądze muszą trafić do pracownika. W praktyce oznacza to koniec wykorzystywania luk, które pozwalały przeciągać zwłaszcza wypłatę pierwszej pensji.

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Termin wypłaty został jasno określony

Obowiązująca od kilku miesięcy nowelizacja rozwiewa wszelkie wątpliwości dotyczące momentu wypłaty wynagrodzenia. Pracownik musi otrzymać pensję najpóźniej do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Pracodawca może ustalić wcześniejszy termin, ale nie ma już możliwości wyznaczenia późniejszej daty.

Zmiana jest efektem wdrożenia unijnych regulacji i ma zapewnić pracownikom większą pewność, że wynagrodzenie będzie przekazywane w przewidywalnym terminie, niezależnie od wewnętrznych procedur obowiązujących w firmie.

Koniec z przeciąganiem pierwszej wypłaty

Najwięcej problemów dotyczyło osób rozpoczynających zatrudnienie. Pracownik podejmował pracę od pierwszego dnia miesiąca, wykonywał swoje obowiązki od razu, jednak na pierwsze wynagrodzenie często musiał czekać znacznie dłużej niż miesiąc. Tłumaczono to harmonogramem rozliczeń, zamknięciem list płac czy organizacją pracy działów kadrowo-płacowych.

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Po zmianach takie praktyki nie powinny już mieć miejsca. Przepisy wyznaczają maksymalny termin wypłaty i nie pozostawiają pola do swobodnego interpretowania, kiedy wynagrodzenie może zostać przekazane pracownikowi.

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Kodeks pracy nadal określa podstawowe zasady

Nowelizacja nie zmieniła podstawowych reguł dotyczących wypłaty wynagrodzeń. Nadal obowiązuje zasada, że pensję wypłaca się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i z góry ustalonym terminie.

Kodeks pracy przewiduje również, że wynagrodzenie miesięczne wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, jednak nie później niż w ciągu pierwszych dziesięciu dni kolejnego miesiąca. Jeżeli ustalony dzień wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, pracownik powinien otrzymać pieniądze wcześniej, w dniu poprzedzającym.

Oznacza to, że termin wypłaty nie może być uzależniony od wygody pracodawcy czy bieżącej organizacji pracy przedsiębiorstwa.

Termin wypłaty ma coraz większe znaczenie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że większość pracodawców terminowo reguluje wynagrodzenia. Problemy najczęściej dotyczyły jednak pierwszych wypłat dla nowych pracowników.

Dla osób rozpoczynających zatrudnienie kilkutygodniowe oczekiwanie na pierwsze wynagrodzenie często oznaczało konieczność finansowania codziennych wydatków z własnych oszczędności lub pożyczonych środków. Wprowadzone przepisy mają ograniczyć takie sytuacje i zapewnić większą przewidywalność dochodów.

Ma to również znaczenie ze względu na wysokość minimalnego wynagrodzenia. Od stycznia 2026 roku płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto, czyli około 3606 zł netto. Przy takich kwotach termin wpływu środków na konto staje się istotnym elementem domowego budżetu.

Za zaniżanie wynagrodzenia grożą wysokie grzywny

Zmiany dotyczą nie tylko terminowości wypłat, ale również ich wysokości. Pracodawcy, którzy nie wypłacają należnego wynagrodzenia lub naruszają przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej, muszą liczyć się z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi.

Jak przypomina portal pulshr.pl, przepisy stanowią jasno: „Kto, będąc przedsiębiorcą albo działając w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej lub nie wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, podlega karze grzywny od 1500 zł do 45 tys. zł.”

Opóźnienia przestają być tylko problemem organizacyjnym

Nowe przepisy wyraźnie wzmacniają ochronę pracowników. Terminowa wypłata wynagrodzenia staje się jednoznacznym obowiązkiem pracodawcy, a nie elementem wewnętrznej polityki firmy.

W połączeniu z wysokimi karami za naruszanie przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia oznacza to, że ryzyko związane z opóźnianiem lub zaniżaniem wypłat znacząco wzrasta. Dla pracowników jest to gwarancja większej stabilności finansowej, natomiast dla pracodawców kolejny obszar, w którym naruszenie prawa może wiązać się z poważnymi konsekwencjami.