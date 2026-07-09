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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Dziecko i prawo » Nieletni i prawo » Rejestr przestępców seksualnych a nieletni - jak luki w przepisach i brak informacji niszczą start życiowy młodocianych?

Rejestr przestępców seksualnych a nieletni - jak luki w przepisach i brak informacji niszczą start życiowy młodocianych?

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09 lipca 2026, 09:21
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
uczennica zakryte oczy trzyma w ręku telefon
Uczennica przerobiła zdjęcie koleżanki, trafiła do rejestru pedofilów
shutterstock
Shutterstock

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Wpis do rejestru przestępców seksualnych może nastąpić automatycznie, bez wiedzy nastolatka i jego rodziców. Zostanie w nim ujawniony jako osoba niebezpieczna dla otoczenia, mimo że sąd orzekł jedynie łagodną naganę lub upomnienie. To drastyczny skutek luki w przepisach, która uniemożliwia obronę przed sądem. RPO alarmuje, że prawo tworzy na dzieci proceduralną pułapkę.

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Sprawa wpisu uczennicy do rejestru przestępców seksualnych w pigułce - kluczowe informacje dla rodziców i opiekunów

Kogo dotyczy problem?

Nieletnich, którzy popełnili głupi czyn o charakterze seksualnym w sieci (np. przerobienie zdjęcia).

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Jakie są konsekwencje?

Automatyczny wpis do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym na długie lata.

Od kiedy widać skutki?

Od momentu uprawomocnienia wyroku – bez wcześniejszego ostrzeżenia w sądzie.

Kiedy następuje usunięcie danych z rejestru przestępców seksualnych?

Dopiero po 10 latach od ukończenia przez taką osobę 18. roku życia.

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Przerobione zdjęcie koleżanki i dramatyczny finał w sądzie - uczennica trafiła do rejestru pedofili

Najnowsza interwencja RPO z lipca 2026 roku dotyczy uczennicy szkoły podstawowej. Dziewczynka skopiowała z Internetu zdjęcie profilowe swojej koleżanki. Następnie za pomocą programów graficznych zmodyfikowała je tak, aby koleżanka wyglądała na nim nago. Nastolatka pokazywała te pornograficzne materiały innym osobom w szkole.

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Sprawa szybko trafiła przed oblicze sądu rodzinnego. Sąd uznał, że zachowanie dziewczyny wyczerpało znamiona przestępstwa. Ponieważ jednak był to jednorazowy, "szczeniacki" wybryk, a nastolatka przeprosiła pokrzywdzoną i szczerze żałowała czynu, zastosowano najłagodniejszy środek wychowawczy. Uczennica otrzymała jedynie upomnienie.

Wydawało się, że sprawa jest zamknięta. Prawdziwy dramat zaczął się jednak dopiero po uprawomocnieniu wyroku, gdy do domu nastolatki przyszło oficjalne zawiadomienie. Dziewczynka została oficjalnie wpisana do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

PRAWA I OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY

Pułapka proceduralna, czyli jak działają przepisy - sąd o tym nie powie

Jak to możliwe, że za zwykłe upomnienie trafia się do bazy potocznie nazywanej „rejestrem pedofilów”? Odpowiada za to specyficzna, wadliwa zdaniem RPO konstrukcja przepisów ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

W standardowym procesie sądowym sędzia dyktuje wyrok, a strony słyszą karę. W przypadku tego rejestru jest zupełnie inaczej. Informacja o wpisie nie jest umieszczana w sentencji orzeczenia sądu. Sąd nakłada środek wychowawczy (np. upomnienie czy nadzór kuratora), a system informatyczny automatycznie zaciąga dane skazanego do ogólnokrajowej bazy danych.

Ani nieletnia, ani jej matka nie miały pojęcia, że taki będzie finał sprawy. Przepisy nie nakazują sądowi informowania stron o tym dramatycznym skutku ubocznym na żadnym etapie postępowania. Obywatel dowiaduje się o wszystkim po fakcie. Nie ma więc szans, aby w trakcie procesu przedstawić argumenty przeciwko wpisowi i skutecznie chronić swoje prawa.

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Studia z resocjalizacji przekreślił ten głupi błąd z przeszłości

To nie jest odosobniony przypadek. W marcu tego samego roku Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w niemal bliźniaczej sprawie chłopca, który w 2019 roku jako uczeń podstawówki popełnił podobny błąd. Przebywając w domu dziecka, ściągnął z sieci zdjęcia pornograficzne i pokazał je rówieśnikom. Sąd zastosował wobec niego nadzór kuratora.

Chłopak ułożył sobie życie, wyciągnął wnioski z błędu młodości i poszedł na studia. Wybrał kierunek: praca socjalna z resocjalizacją. Chciał pomagać innym. Prawda uderzyła w niego z ogromną siłą w 2024 roku, kiedy próbował załatwić formalności związane z obowiązkowymi praktykami studenckimi w domu dziecka.

Dyrektor placówki opiekuńczej miał ustawowy obowiązek sprawdzić studenta w rejestrze. Wtedy okazało się, że młody mężczyzna tam figuruje. Przepisy kategorycznie zabraniają osobom z rejestru pracy i praktyk z dziećmi. Marzenia o karierze legły w gruzach przez nieprzemyślany wybryk z dzieciństwa, o którego długofalowych skutkach nikt go nie uprzedził.

Dlaczego rejestr pedofilów niszczy życie młodych ludzi?

W powszechnym odbiorze społecznym Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym służy do izolowania i piętnowania osób skrajnie niebezpiecznych, głęboko zaburzonych i seryjnych przestępców. Choć baza dla zwykłych ludzi jest zamknięta, to dostęp do niej ma gigantyczna grupa podmiotów.

Każdy pracodawca w branży edukacyjnej, medycznej, wychowawczej czy sportowej musi sprawdzić kandydata w tej bazie przed zatrudnieniem. Trafienie tam z automatu zamyka młodemu człowiekowi drogę do pracy jako nauczyciel, lekarz, trener, wychowawca na obozie, a nawet uniemożliwia podjęcie wielu praktyk zawodowych. Ponieważ usunięcie danych następuje dopiero po 10 latach od wejścia w dorosłość (czyli w wieku 28 lat), młody człowiek ma zablokowany start życiowy w najważniejszym momencie budowania kariery.

Ważne

RPO w swoich interwencjach podkreśla, że takie działanie rażąco narusza polską Konstytucję. Łamie ono prawo do rzetelnego procesu, prawo do prywatności oraz zasadę zaufania obywatela do państwa. Państwo nie może zastawiać na nastolatków i ich rodziców prawnych sideł.

Czy można się odwołać i wykreślić dane z rejestru? RPO pokazuje ścieżkę prawną

Na szczęście interwencje Rzecznika Praw Obywatelskich pokazują, że sytuacja nie jest całkowicie bez wyjścia. Jeśli system automatycznie wpisał nieletniego do bazy, istnieją procedury prawne pozwalające na naprawienie tego błędu.

Sądy rejonowe i okręgowe mają techniczną możliwość wydania postanowienia o wyłączeniu zamieszczenia danych w rejestrze. Warunkiem jest wykazanie, że umieszczenie tam nastolatka spowodowałoby niewspółmiernie surowe i niszczące skutki w stosunku do wagi popełnionego czynu. Po wcześniejszych interwencjach RPO sądy zmieniały już swoje prawomocne decyzje, ratując przyszłość młodych ludzi. W opisywanych sprawach Rzecznik domaga się dokładnie tego samego – natychmiastowego usunięcia danych uczniów z bazy przestępców seksualnych.

Nieletni w rejestrze przestępców seksualnych - pytania i odpowiedzi (FAQ)

Co to jest Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym?

Jest to państwowa, teleinformatyczna baza danych, w której gromadzi się informacje o osobach, które dopuściły się czynów zabronionych o charakterze seksualnym. Dostęp do niej mają m.in. sądy, policja oraz pracodawcy zatrudniający osoby do pracy z dziećmi.

Jak nieletni trafiają do rejestru przestępców seksualnych?

Wskutek luki prawnej, wpis dla niektórych czynów następuje automatycznie po uprawomocnieniu się wyroku sądu rodzinnego. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy sąd zastosował tylko łagodny środek wychowawczy, jak upomnienie za głupi wybryk w Internecie.

Czy sąd informuje o wpisaniu dziecka do rejestru?

Nie. Przepisy nie wymagają, aby informacja o wpisie znalazła się w ogłaszanym wyroku. Rodzice i nieletni nie są o tym informowani w trakcie procesu. Dowiadują się o fakcie dopiero z listownego zawiadomienia, gdy wyrok jest już prawomocny.

Ile czasu dane nastolatka widnieją w rejestrze?

W przypadku nieletnich, wobec których stosowano środki wychowawcze, dane są usuwane z rejestru automatycznie dopiero po upływie 10 lat od momentu ukończenia przez tę osobę 18. roku życia (czyli najczęściej w wieku 28 lat).

Jak można usunąć dane z rejestru pedofilów?

Należy złożyć wniosek do sądu o wydanie orzeczenia o wyłączeniu zamieszczenia danych w rejestrze. Trzeba w nim udowodnić, że wpis niesie za sobą niewspółmiernie surowe skutki dla przyszłości młodego człowieka, a sam czyn miał charakter incydentalny. W trudnych przypadkach kluczowa bywa pomoc Rzecznika Praw Obywatelskich.

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

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Źródło: INFOR
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