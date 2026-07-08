REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Złóż ten wniosek do ZUS na czas. Inaczej stracisz dopłatę do emerytury

Złóż ten wniosek do ZUS na czas. Inaczej stracisz dopłatę do emerytury

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 lipca 2026, 10:13
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
pieniądze, banknoty, emerytura
Ponowne przeliczenie emerytury. Kto może starać się o ponowne przeliczenie emerytury? Można zyskać nawet kilkaset złotych wyższe świadczenie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Polscy emeryci mogą złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury. Wiele osób nie wie, że ma taką możliwość. A szkoda, bo w niektórych sytuacjach ponowne przeliczenie emerytury może prowadzić do zwiększenia świadczenia. Kiedy opłaca się ponownie przeliczyć emeryturę? Oto szczegóły.

rozwiń >

Ponowne przeliczenie emerytury. Kto może starać się o ponowne przeliczenie emerytury? Można zyskać nawet kilkaset złotych wyższe świadczenie

Wysokość emerytury w Polsce jest co do zasady pochodną zgromadzonego kapitału emerytalnego, dzielonego przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku emerytalnym. Oznacza to, że im dłuższy okres opłacania składek i im wyższe były podstawy ich naliczania, tym potencjalnie wyższe świadczenie. Co istotne, polskie przepisy pozwalają na łączenie pobierania emerytury z kontynuowaniem pracy zarobkowej, a dalsze odprowadzanie składek w trakcie pobierania świadczenia wpływa na wzrost jego wysokości w przyszłości.

REKLAMA

REKLAMA

Kto może starać się o ponowne przeliczenie emerytury?

Prawo do ubiegania się o ponowne przeliczenie emerytury przysługuje każdej osobie pobierającej świadczenie emerytalno-rentowe. Nie każde złożenie wniosku gwarantuje jednak korzystne przeliczenie, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) może odrzucić podanie, jeśli od momentu przyznania emerytury nie zaszły żadne zmiany w dokumentacji ubezpieczonego.

Kiedy opłaca się złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

Złożenie wniosku o ponowne przeliczenie emerytury jest szczególnie zasadne w kilku przypadkach:

  • Gdy w momencie przechodzenia na emeryturę ubezpieczony nie dysponował kompletem dokumentów potwierdzających wszystkie okresy ubezpieczenia lub wysokość osiąganych zarobków. Po uzupełnieniu dokumentacji możliwe jest uwzględnienie ich przy ponownym wyliczeniu świadczenia.
  • Gdy po przejściu na emeryturę osoba kontynuowała aktywność zawodową i odprowadzała dalsze składki na ubezpieczenie emerytalne. Okresy te oraz wysokość nowych składek mogą zostać doliczone do kapitału emerytalnego, co przełoży się na wyższą emeryturę.
  • Gdy emeryt jest w stanie udokumentować wyższe zarobki z okresów uwzględnionych już przy przyznawaniu świadczenia, od których były odprowadzane stosowne składki.
  • Gdy uzyskane zostały dokumenty potwierdzające zarobki z lat poprzedzających rok przejścia na emeryturę, które nie zostały wcześniej uwzględnione.

Ważne jest, aby pamiętać, że przeliczenie emerytury odbywa się wyłącznie na wniosek uprawnionego. Emeryci kontynuujący pracę po przejściu na emeryturę mają możliwość złożenia takiego wniosku nie częściej niż raz w roku, po zakończeniu kwartału kalendarzowego. Osoby niepracujące, ale posiadające nową dokumentację, mogą złożyć wniosek w dowolnym momencie.

REKLAMA

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury. Jakie dokumenty będą potrzebne?

Aby wniosek o ponowne przeliczenie emerytury został rozpatrzony, konieczne jest przedłożenie w ZUS odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej nowe okoliczności wpływające na wysokość świadczenia. Do najczęściej wymaganych dokumentów należą:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Świadectwa pracy.
  • Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
  • Dowody szczątkowe, takie jak: legitymacja ubezpieczeniowa wraz z wpisami dotyczącymi zatrudnienia i wynagrodzenia, umowy o pracę, angaże, listy płac przechowywane w archiwach.
  • Dokumenty potwierdzające okresy nieskładkowe, np. zaświadczenie z urzędu pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych czy zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o pobieraniu stałego zasiłku.
  • W przypadku kobiet wychowujących dzieci przed 1999 rokiem, akt urodzenia dziecka (lub jego odpis) może pozwolić na doliczenie do 6 lat opieki do kapitału początkowego.

Jak złożyć wniosek o przeliczenie emerytury krok po kroku?

Procedura złożenia wniosku o ponowne przeliczenie emerytury wymaga wypełnienia odpowiedniego formularza – wniosku ERPO. We wniosku należy podać dane identyfikacyjne (PESEL, podstawowe informacje osobowe, dane z dokumentu tożsamości) oraz wskazać cel złożenia pisma. Możliwe cele obejmują m.in.:

  • Ponowne przeliczenie emerytury z uwzględnieniem składek zapisanych na koncie ubezpieczonego po przyznaniu emerytury.
  • Ponowne przeliczenie emerytury z zastosowaniem najkorzystniejszego średniego dalszego trwania życia (jeśli jest to korzystniejsze od tego przyjętego przy pierwszym wyliczeniu).
  • Ponowne preliczenie emerytury z uwzględnieniem przeliczonego kapitału początkowego oraz doliczonych okresów składkowych/nieskładkowych.
  • Doliczenie dodatkowego składnika wynagrodzenia za okres uwzględniony przy obliczaniu pierwotnego świadczenia.

Najkorzystniejszym terminem na złożenie wniosku o przeliczenie, szczególnie w przypadku kontynuowania pracy, jest okres przed coroczną waloryzacją emerytur. Wniosek wraz z niezbędną dokumentacją można dostarczyć do odpowiedniego oddziału ZUS na kilka sposobów: osobiście, przez pełnomocnika, listownie lub elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. ZUS ma ustawowo 30 dni na rozpatrzenie wniosku od momentu skompletowania wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów.

Czy ponowne przeliczenie emerytury może skutkować obniżeniem świadczenia?

Kwestią budzącą obawy wielu emerytów jest ryzyko, że ponowne przeliczenie świadczenia może skutkować jego obniżeniem. Jest to związane między innymi z corocznie publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) tabelami średniego dalszego trwania życia, które dla osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku są brane pod uwagę przy wyliczaniu emerytury. Wydłużanie się średniej długości życia może teoretycznie prowadzić do wyliczenia niższej stawki świadczenia.

Jednak, w polskim systemie emerytalnym obowiązuje zasada, że ponowne przeliczenie emerytury nie może skutkować jej obniżeniem. Oznacza to, że nawet jeśli wyliczona na podstawie zaktualizowane dane wysokość emerytury okaże się niższa od dotychczas pobieranej, ZUS zachowa dotychczasową, korzystniejszą dla emeryta kwotę świadczenia. W praktyce zatem, nie ma ryzyka finansowej straty w wyniku złożenia wniosku o ponowne przeliczenie emerytury.

Powiązane
Do 40,5 tys. zł na sprzęt rehabilitacyjny – dofinansowanie z PFRON 2025. Sprawdź zasady
Do 40,5 tys. zł na sprzęt rehabilitacyjny – dofinansowanie z PFRON 2025. Sprawdź zasady
ZUS wysyła listy o podwyżkach emerytur. Każdy senior zyska! Ile dokładnie?
ZUS wysyła listy o podwyżkach emerytur. Każdy senior zyska! Ile dokładnie?
Po 50. roku życia przysługuje nawet 2250 zł miesięcznie. Dla kogo świadczenie? Jakie warunki?
Po 50. roku życia przysługuje nawet 2250 zł miesięcznie. Dla kogo świadczenie? Jakie warunki?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Renta chorobowa dla osób po 50. roku życia: Komu przysługuje? Ile wynosi?
08 lip 2026

Renta chorobowa, formalnie nazywana rentą z tytułu niezdolności do pracy, jest istotnym świadczeniem dla osób, które z powodu stanu zdrowia nie są w stanie kontynuować aktywności zawodowej. Dla osób po 50. roku życia, które często zmagają się z przewlekłymi schorzeniami, świadczenie to może stanowić ważne wsparcie. Obowiązują konkretne zasady przyznawania i wyliczania renty chorobowej, które warto poznać.
Bezrobocie najniższe od miesięcy? Są najnowsze szacunki resortu pracy za czerwiec 2026 r.
08 lip 2026

Bezrobocie w Polsce nadal spada. Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec czerwca 2026 r. wyniosła 5,8 proc., czyli o 0,1 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej. W urzędach pracy było zarejestrowanych 902,7 tys. osób bezrobotnych – o 13,2 tys. mniej niż pod koniec maja.
Raport GUS za 2025 r.: ile zużyliśmy wody, a ile wyprodukowaliśmy śmieci w całej Polsce?
08 lip 2026

Według opublikowanego 30 czerwca 2026 r. raportu GUS, zużycie wody w polskiej gospodarce spadło o 5%, a ilość odpadów przemysłowych zmniejszyła się o ponad 4%. Firmy zatem optymalizują koszty środowiskowe i zmniejszają zużycie. A jak świeże statystyki za 2025 rok mają się do Twoich rachunków? Dlaczego opłaty za śmieci rosną?
Pakiet deregulacyjny 2.0. Odsetki mniejsze o połowę. Zmiany w podatku od nieruchomości
08 lip 2026

Rząd do końca roku chce przyjąć cały pakiet deregulacyjny 2.0 obejmujący zmiany w administracji skarbowej i prawie podatkowym. Następnie projektami ma zająć się parlament na początku przyszłego roku. Celem nowych rozwiązań jest zwiększenie pewności prawa podatkowego, ograniczenie biurokracji oraz ułatwienie kontaktów podatników z administracją. Pakiet deregulacyjny 2.0 stanowi kontynuację wcześniejszych działań upraszczających przepisy.

REKLAMA

Uznanie nowej mniejszości narodowej w Polsce, przepisy wejdą w życie jeszcze w tym roku
08 lip 2026

Została opublikowana zmiana ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym mająca na celu uznanie społeczności greckiej zamieszkującej w Polsce jako mniejszości narodowej. Jakie prawa uzyskają Grecy?
Fiskus bierze się za zbiórki na leczenie. Kto zapłaci podatek, od jakich wpłat i na jakich zasadach
08 lip 2026

Wpłaty od darczyńców, których można zidentyfikować, są traktowane jak darowizny. Jeżeli kwoty otrzymane od poszczególnych osób mieszczą się w ustawowych limitach, beneficjent nie zapłaci podatku od spadków i darowizn ani nie złoży SD-3. Problem zaczyna się przy wpłatach anonimowych. Fiskus nie uznaje ich za darowizny, co zgodnie z utrwalającą się linią interpretacyjną – może oznaczać konieczność rozliczenia ich w PIT.
Częste rotacje pracowników działu cyberbezpieczeństwa i wypalenie zawodowe. Co leży u podstaw kryzysu kadrowego?
07 lip 2026

Odnotowuje się częste rotacje pracowników działu cyberbezpieczeństwa. Towarzyszy im wypalenie zawodowe. Co leży u podstaw kryzysu kadry odpowiedzialnej za bezpieczeństwo organizacji?
Notariusze z nowym cennikiem. Rząd podnosi stawki za testamenty, spadki i nieruchomości
08 lip 2026

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego maksymalnych stawek taksy notarialnej. Zmiany mają charakter waloryzacyjny i obejmują m.in. testamenty, sprawy spadkowe, pełnomocnictwa, protokoły, wypisy oraz czynności związane z księgami wieczystymi. Resort podkreśla, że nowe przepisy nie wprowadzają sztywnych cen – strony nadal będą mogły ustalić wynagrodzenie notariusza na poziomie niższym od maksymalnego.

REKLAMA

Czy nowe przepisy o PIP już obowiązują, a inspektorzy pracy zmieniają umowy?
08 lip 2026

Nowe przepisy o PIP już obowiązują. Ustawa weszła w życie 8 lipca 2026 r. Inspektorzy pracy mogą już zmieniać umowy decyzją. Co zrobią, jeśli zlecenie, umowa o dzieło lub kontrakt B2B wykonywane są w warunkach charakterystycznych dla umowy o pracę? Jakie wątpliwości zgłaszają pracodawcy?
KR RIO: Zrównajmy uprawnienia rodziców co do kosztów jedzenia dzieci w szkołach
07 lip 2026

Dziś preferencyjne zasady odpłatności za posiłki dzieci w szkołach dotyczą wyłącznie stołówek szkolnych i nie obejmują usług cateringowych. Tylko w przypadku stołówek koszt rodziców ogranicza się jedynie do kosztów produktów. Pojawiły się postulaty rozciągnięcia przywilejów rodziców także na usługi cateringowe. Wymaga to zmiany art. 106 oraz art. 106a ustawy Prawo oświatowe. Nowelizacja jest potrzebna bo z obecną praktyką nie zgadzają się sędziowie NSA w wielu wyrokach.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA