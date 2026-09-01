REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Zmiany w wynagrodzeniach wszystkich pracowników. Decyzja już obowiązuje

Zmiany w wynagrodzeniach wszystkich pracowników. Decyzja już obowiązuje

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
01 września 2026, 08:02
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Zmiany w wynagrodzeniach wszystkich pracowników. Decyzja już obowiązuje
Zmiany w wynagrodzeniach wszystkich pracowników. Decyzja już obowiązuje
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nie trzeba już czekać w nieskończoność na pierwszą pensję. Obowiązujące obecnie regulacje zatrzasnęły furtkę, z której latami korzystali niektórzy pracodawcy. Przeciąganie wypłat nie jest już możliwe. Pensja musi teraz trafić na konto pracownika do dziesiątego dnia kolejnego miesiąca. Ten bezwzględny obowiązek wymusiły unijne regulacje.

rozwiń >

Pracodawca nie może dowolnie ustalać dnia wypłaty

Termin, w którym pracownik otrzymuje wynagrodzenie, nie jest wyłącznie wewnętrzną sprawą firmy. Przepisy określają maksymalny czas, jaki może upłynąć od zakończenia miesiąca, za który należy się pensja, do jej wypłaty.

REKLAMA

REKLAMA

Od 27 stycznia 2026 roku obowiązują przepisy, które w ramach wdrożenia unijnych regulacji jednoznacznie określają zasady związane z terminowością przekazywania wynagrodzenia. W praktyce ma to znaczenie przede wszystkim dla pracowników, którzy rozpoczynają zatrudnienie i czekają na pierwszą wypłatę.

Pracodawca może oczywiście zdecydować, że pensja będzie wypłacana wcześniej. Nie może jednak wyznaczyć terminu późniejszego niż przewidziany przez przepisy.

Zobacz również:

Pensja najpóźniej do dziesiątego dnia następnego miesiąca

Podstawowa zasada dotycząca wynagrodzenia pozostaje jasna. Pensja za dany miesiąc powinna zostać wypłacona najpóźniej w ciągu pierwszych dziesięciu dni kolejnego miesiąca kalendarzowego.

REKLAMA

Nie oznacza to jednak, że każdy pracownik musi czekać aż do dziesiątego dnia. W wielu firmach wynagrodzenia są przekazywane wcześniej, na przykład pod koniec miesiąca albo w pierwszych dniach następnego miesiąca. Decyzja o wcześniejszej wypłacie jest możliwa, ale pracodawca nie może przesuwać ustalonego terminu w nieskończoność.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kodeks pracy przewiduje, że wynagrodzenie za pracę wypłaca się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i z góry ustalonym terminie. Pensja miesięczna jest wypłacana z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jej pełnej wysokości, jednak nie później niż w ciągu pierwszych dziesięciu dni następnego miesiąca.

Jeżeli dzień wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, pieniądze powinny zostać przekazane pracownikowi wcześniej, w dniu poprzedzającym.

Największy problem mieli ci, którzy dopiero zaczynali pracę

Termin pierwszej wypłaty ma szczególne znaczenie dla osób rozpoczynających zatrudnienie. W praktyce zdarzało się, że pracownik zaczynał pracę pierwszego dnia miesiąca, przez cały miesiąc wykonywał swoje obowiązki, a mimo to na pieniądze musiał czekać znacznie dłużej.

Powodem miały być między innymi przyjęte w firmie harmonogramy rozliczeń, terminy zamykania list płac czy organizacja pracy działów kadrowych i księgowości. Dla przedsiębiorstwa mogło to być rozwiązanie organizacyjne, ale dla pracownika oznaczało po prostu brak wynagrodzenia za wykonaną już pracę.

Przy obowiązujących zasadach takie tłumaczenie nie może być podstawą do dowolnego odsuwania wypłaty. Termin przekazania wynagrodzenia musi mieścić się w granicach określonych przez przepisy.

Przepisy mają zapewnić większą przewidywalność dochodów

Zmiany mają znaczenie nie tylko z punktu widzenia samej daty przelewu. Regularność wypłat pozwala pracownikom planować domowy budżet, opłacać rachunki i regulować zobowiązania bez konieczności korzystania z oszczędności czy pożyczonych pieniędzy.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że zdecydowana większość pracodawców wypłaca wynagrodzenia w terminie. Problem dotyczył jednak między innymi sytuacji, w których nowo zatrudnione osoby musiały długo oczekiwać na pierwszą pensję.

Dla pracownika, który dopiero rozpoczął zatrudnienie, nawet kilkutygodniowe oczekiwanie na pierwsze pieniądze może być poważnym obciążeniem. Szczególnie gdy wcześniejsze źródło dochodu już się skończyło, a rachunki i codzienne wydatki nadal trzeba regulować.

Znaczenie terminowej wypłaty jest jeszcze większe przy obecnym poziomie płacy minimalnej. Od stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł brutto, co przekłada się na około 3606 zł netto. Przy takich dochodach przesunięcie wypłaty może być dla gospodarstwa domowego odczuwalne.

Zobacz również:

Nie tylko termin, ale także wysokość wypłaty ma znaczenie

Pracodawca musi pamiętać nie tylko o terminowym przekazywaniu pieniędzy. Przepisy określają również minimalny poziom wynagrodzenia, którego nie można zaniżać. Dotyczy to także osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia lub świadczących usługi, w przypadku których obowiązuje minimalna stawka godzinowa.

Jak przypomina portal pulshr.pl, przepisy stanowią jasno: „Kto, będąc przedsiębiorcą albo działając w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej lub nie wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, podlega karze grzywny od 1500 zł do 45 tys. zł.”

Oznacza to, że przedsiębiorca, który narusza przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia, musi liczyć się z wysoką karą finansową.

Opóźniona wypłata może oznaczać poważne konsekwencje

Terminowe wypłacanie wynagrodzeń nie jest więc kwestią dobrej woli pracodawcy ani elementem wewnętrznej polityki firmy. Jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa pracy. Pracownik powinien znać termin wypłaty swojej pensji i mieć możliwość przewidzenia, kiedy pieniądze trafią na jego konto. Pracodawca może przyjąć rozwiązanie korzystniejsze dla zatrudnionych i wypłacać wynagrodzenia wcześniej, ale nie może przesuwać wypłaty poza ustawowy termin.

W praktyce oznacza to większą przewidywalność dochodów osób zatrudnionych i mniejsze pole do tłumaczenia opóźnień wewnętrzną organizacją firmy. Dla pracodawcy terminowa wypłata wynagrodzenia jest jednym z podstawowych obowiązków, a naruszanie przepisów dotyczących wynagrodzeń może wiązać się z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi.

Powiązane
Dają zastrzyk gotówki z ZUS niezależnie od dochodów. Te pieniądze przepadną, jeśli nie złożycie wniosku w konkretnym terminie
Dają zastrzyk gotówki z ZUS niezależnie od dochodów. Te pieniądze przepadną, jeśli nie złożycie wniosku w konkretnym terminie
Fala wniosków spadła na ZUS. Idą na to miliardy. Termin ma kluczowe znaczenie
Fala wniosków spadła na ZUS. Idą na to miliardy. Termin ma kluczowe znaczenie
Prawie 2 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Możecie nie wiedzieć, że te pieniądze wam przysługują
Prawie 2 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Możecie nie wiedzieć, że te pieniądze wam przysługują
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
3500 złotych dla każdego bez względu na dochody. Wypłaty ruszą w drugiej połowie września. Trzeba jednak złożyć wniosek
01 wrz 2026

To pieniądze, bez których wielu rodzinom trudno byłoby związać koniec z końcem. Świadczenie pielęgnacyjne jest wsparciem tych, którzy rezygnują z pracy albo ograniczają aktywność zawodową, by każdego dnia opiekować się bliskim z niepełnosprawnością. Choć wysokość finansowego wsparcia wzrosła, sama kwota to nie wszystko, bo opiekunowie muszą poruszać się między dwoma różnymi systemami przyznawania świadczenia. To, z którego zdecydują się skorzystać, może mieć poważne konsekwencje zarówno dla ich własnych praw, jak i sytuacji osoby wymagającej opieki.
Nowe 300 plus dla Polaków rusza 1 września 2026 o godz. 11.00. Gdzie złożyć wniosek? Komu przysługuje dodatek? Pula jest ograniczona
01 wrz 2026

Od 1 września 2026 roku pełnoletni Polacy będą mogli ubiegać się o 300 zł dopłaty. Nie obowiązuje kryterium dochodowe ani wymóg posiadania dzieci. Pieniądze nie trafią jednak na konto, a liczba dostępnych dopłat będzie ograniczona. O ich przyznaniu może zdecydować kolejność prawidłowo wysłanych wniosków.
Świadczenie wspierające z wyrównaniem. Sąd po stronie osoby z niepełnosprawnością
31 sie 2026

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie przyznał świadczenie wspierające z wyrównaniem osobie z niepełnosprawnością, która z przyczyn niezawinionych nie złożyła wniosku w wymaganym 3-miesięcznym terminie. Nie do zaakceptowania – zdaniem sądu - jest taka interpretacja przepisów, która pomija okoliczność długości postępowania oraz brak jakiegokolwiek pouczenia osoby składającej wniosek.

Nowe przepisy pozwolą ograniczyć najem krótkoterminowy?
31 sie 2026

Uprawnienia wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych do zakazywania najmu krótkoterminowego mają wrócić do projektu nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich - wynika z opublikowanego w poniedziałek projektu autopoprawki, którym rząd ma się zająć na środowym posiedzeniu.

REKLAMA

Choroba może być powodem odrzucenia kandydata do pracy, ale przewlekle chorzy to wciąż kompetentni pracownicy. Z cukrzycą czy stwardnieniem rozsianym efektywność pracy nie spada
31 sie 2026

Menedżerowie przyznają, że przewlekła choroba może być powodem odrzucenia kandydata do pracy. Tymczasem to wciąż kompetentni pracownicy, np. z cukrzycą czy stwardnieniem rozsianym można normalnie pracować, a efektywność pracy nie spada.
Ostatni dzień dla obywateli Ukrainy, by nie stracić statusu UKR. ZUS przypomina: potwierdź swoją tożsamość
31 sie 2026

Dziś ostatni dzień dla obywateli Ukrainy, by nie stracić statusu UKR. Chodzi o 31 sierpnia 2026 r. ZUS przypomina cudzoziemcom o konieczności potwierdzenia swojej tożsamości. W przeciwnym razie stracą prawo do 800+.
AI Act obowiązuje już od 2 sierpnia 2026 r., ale tylko 55% firm wypracowało strategię. Ponad połowa nie przeszkoliła pracowników
31 sie 2026

Większość postanowień AI Act obowiązuje już od 2 sierpnia 2026 r., ale tylko 55% firm wypracowało strategię wykorzystywania sztucznej inteligencji. Dodatkowo, ponad połowa przedsiębiorców nie przeszkoliła pracowników.
Kolejne miliardy z KPO dla Polski do końca roku
31 sie 2026

Polska jest na finiszu realizacji inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy. Wszystkie przedsięwzięcia finansowane z KPO zostały już rozpoczęte lub zakończone, a do końca roku do Polski ma trafić ostatnie 90 mld zł z programu. Poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

REKLAMA

Szybciej będzie można się zapisać do specjalistów przez IKP [LISTA]
31 sie 2026

Ministerstwo Zdrowia przyspiesza wdrażanie centralnej e-rejestracji. Do końca 2027 roku przez Internetowe Konto Pacjenta będzie można umawiać wizyty u kilkudziesięciu specjalistów. To część zapowiadanych przez szefową resortu zmian w ochronie zdrowia.
AI potrzebuje dużo prądu. Czy polska energetyka będzie gotowa na gwałtowny rozwój centrów danych?
31 sie 2026

Dynamiczny rozwój środowisk sztucznej inteligencji napędza inwestycje w centra danych, a wraz z nimi rośnie zapotrzebowanie na nieprzerwane dostarczanie wysokiej jakości energii elektrycznej. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, jej globalne zużycie przez centra danych ma wzrosnąć ponad dwukrotnie – z około 415 TWh w 2024 r. do około 945 TWh w 2030 r., przy czym sztuczna inteligencja będzie najważniejszym czynnikiem napędzającym ten wzrost. Dla operatorów sieci oznacza to przyłączanie kolejnych energochłonnych odbiorców przy jednoczesnej konieczności utrzymania bezpieczeństwa pracy całego systemu. Polska infrastruktura elektroenergetyczna już teraz przechodzi znaczącą rozbudowę i modernizację, aby dostosować się do tych zmian.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA