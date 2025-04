Ceny u dentystów rosną w zawrotnym tempie! Dwucyfrowe podwyżki coraz bliżej

Ceny usług stomatologicznych w lutym tego roku wzrosły o 9% rdr, a eksperci przewidują niestety dalsze podwyżki. Coraz więcej pacjentów ogranicza leczenie ze względu na rosnące koszty. Czy stomatologia stanie się luksusem, dostępnym tylko dla wybranych?

Ceny usług stomatologicznych w Polsce rosną w szybkim tempie, co potwierdzają dane Głównego Urzędu Statystycznego. W lutym 2025 roku zanotowano wzrost o 9% w porównaniu do roku poprzedniego, podczas gdy rok wcześniej wyniósł on 10,4%. Najbardziej drożeją popularne usługi, takie jak usunięcie zęba ze znieczuleniem, założenie korony z porcelany czy usuwanie kamienia nazębnego. Eksperci ostrzegają, że już w tym półroczu ceny mogą wzrosnąć dwucyfrowo. Problemem jest nie tylko wzrost kosztów materiałów czy energii, ale także fakt, że wielu pacjentów ogranicza leczenie z powodów finansowych. Coraz częściej wizyty u dentysty stają się koniecznością, a nie profilaktyką.

REKLAMA

Rosnące ceny u dentystów biją po kieszeni pacjentów. Dwucyfrowe podwyżki coraz bardziej realne

REKLAMA

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w lutym br. ceny usług stomatologicznych rdr. poszły do góry o 9%, a dokładnie rok wcześniej – o 10,4%. W styczniu br. skok rdr. wyniósł 8,6%, a w analogicznym okresie 2024 r. – 10,3%. Wzrost cen tych usług wpłynął na wskaźnik ogólnej podwyżki cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunkowo niewielkim stopniu, ponieważ podniósł go jedynie o 0,08 punktu procentowego w lutym br. Dr n. med. Piotr Przybylski z kliniki Implant Medical w Gnieźnie uważa, że znowu zmierzamy do dwucyfrowego wzrostu cen usług stomatologicznych. W jego opinii, może dojść do tego jeszcze w tym półroczu.

– Tego typu scenariusz zapowiadałem już kilka miesięcy temu. Ceny cały czas idą w górę. Warto też dodać, że z poprzednio publikowanych danych GUS wynikało, iż ceny usług stomatologicznych w całym 2024 roku wzrosły średnio o 8,9% w porównaniu z 2023 rokiem. Już teraz widać więc, że tendencja dynamiki wzrostu cen w tej kwestii może być w tym roku nieco wyższa. Pacjenci z niepokojem patrzą na sytuację i zdarza się, że muszą ograniczać zakres leczenia – dodaje dr n. med. Przybylski.

Dlaczego stomatologia drożeje? Eksperci wyjaśniają

W comiesięcznym badaniu cen usług stomatologicznych obserwacją objęte są najpopularniejsze usługi. Wśród nich jest m.in.:

usunięcie jednego zęba ze znieczuleniem,

założenie korony z porcelany,

usuwanie kamienia nazębnego czy

zaplombowanie jednego zęba bez leczenia kanałowego.

GUS uwzględnia zmiany cen w przychodniach prywatnych i publicznych. W skali miesiąca średnia liczba notowań dla tych usług wynosi ponad 1200.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

– Analizując podniesienie cen usług stomatologicznych rdr. o 9%, warto dokonać porównania do wzrostu cen dla wszystkich towarów i usług związanych ze zdrowiem. W lutym 2025 roku zwiększyły się znacznie mniej, bo o 5,4%. Natomiast przed rokiem wzrost w tym zakresie wyniósł 4,5%, czyli był niższy – opisuje Ewa Adach-Stankiewicz, Dyrektor Departamentu Handlu i Usług w Głównym Urzędzie Statystycznym.

Ponadto ekspertka wylicza, że w lutym tego roku wzrost cen usług związanych ze zdrowiem podwyższył wskaźnik inflacji ogółem o 0,31 punktu procentowego. W zakresie asortymentu z tego segmentu w lutym bieżącego roku większość towarów i usług mniej zdrożała niż usługi stomatologiczne.

– Bardziej niż usługi stomatologiczne podrożały jedynie usługi szpitalne. Tu ceny wzrosły o 9,4%. Mniej poszły w górę natomiast usługi lekarskie, bo o 8,3%, a znacznie słabiej – wyroby farmaceutyczne i urządzenia oraz sprzęt terapeutyczny. Wzrosty cen w tych obszarach wyniosły odpowiednio 3,6% i 1,6% – wymienia Adach-Stankiewicz.

Temat wzrostu cen materiałów, utylizacji odpadów medycznych, który rzutuje na wyższe koszty dla pacjentów, dr n. med. Piotr Przybylski zna ze swojej codziennej pracy. Koszty działalności gabinetów zwiększają także droższe opłaty za prąd i gaz.

– Warto dodać, że w zeszłym roku ogólny wzrost cen ww. komponentów był dwucyfrowy rdr. W I kwartale tego roku niewiele się zmieniło. Widać więc, że jest różnica pomiędzy wzrostem cen usług stomatologów a rosnącymi kosztami ww. komponentów. Wynika z niej to, że dentyści wstrzymują się z kompensowaniem ponoszonych wydatków. I gdyby nie to, w gabinetach byłoby jeszcze drożej niż obecnie – wyjaśnia ekspert z Implant Medical.

Ważne Co wpływa na ceny usług stomatologicznych? Rosnące ceny materiałów stomatologicznych – w 2024 roku ich ceny wzrosły dwucyfrowo i trend ten utrzymuje się w 2025 roku.

Wyższe koszty utylizacji odpadów medycznych – konieczność bezpiecznej utylizacji wiąże się z rosnącymi opłatami.

Droższe media (prąd i gaz) – wysokie ceny energii wpływają na koszty działalności gabinetów.

Wysokie ceny ograniczają dostęp do leczenia

Z danych GUS wynika także, że przeciętne gospodarstwo domowe przeznaczyło w 2025 roku na usługi stomatologiczne 0,85% swojego budżetu. Udział ogólnych wydatków na zdrowie wyniósł 5,82%. Dla porównania, w 2024 roku wartości te sięgały odpowiednio 0,57% oraz 5,36%. Dr n. med. Piotr Przybylski nie chce wyciągać z tego wniosku, że odzwierciedla to zmianę stosunku Polaków do wizyt u stomatologa.

– Polacy robią z reguły to co zawsze, czyli idą do dentysty dopiero wtedy, gdy zaczyna się dziać coś niepokojącego, czyli doskwiera ostry ból. Natomiast odnosząc się jeszcze do tych danych, uważam, że tutaj raczej zadziałał czynnik samego wzrostu cen, który stricte dotknął pacjentów. I stąd ten wyżej wymieniony wzrost – wyjaśnia dr n. med. Przybylski.

Nieleczone choroby uzębienia prowadzą do innych chorób

Uważa on również, że podany przez GUS wynik dotyczący niewielkiego udziału wydatków na leczenie stomatologiczne w ogólnym budżecie jest niepojący, także w aspekcie społecznym. Nieleczone choroby uzębienia prowadzą do innych jednostek chorobowych, często wykraczających poza samą szczękę. Mogą też przyczynić się do powstania nowotworów. W ocenie eksperta, są dwie przyczyny takiego stanu rzeczy.

– Po pierwsze, Polakom wciąż brakuje edukacji, przez co nie widzą oni większej potrzeby przeznaczania wyższych nakładów na tego typu usługi. Drugi powód jest taki, że jako społeczeństwo zbyt mało zarabiamy, aby leczyć się tylko prywatnie. To jest dość poważny problem, z którym stomatologia zmaga się właściwie od wielu lat. Państwo już dawno „zepchnęło” usługi stomatologiczne do sektora prywatnego, a to niestety jest duży problem dla pacjentów, często nie do przeskoczenia od strony finansowej – podsumowuje ekspert z kliniki Implant Medical.

Nierówności w dostępie do opieki stomatologicznej rosną

Rosnące ceny usług stomatologicznych w Polsce budzą uzasadniony niepokój zarówno pacjentów, jak i ekspertów. Wielu Polaków odkłada wizyty u dentysty do momentu, gdy dolegliwości stają się nie do zniesienia. To wynik nie tylko braku świadomości o konieczności profilaktyki, ale przede wszystkim wzrostu kosztów leczenia. Materiały stomatologiczne drożeją, podobnie jak media, a wyższe koszty utylizacji odpadów medycznych dodatkowo obciążają budżety gabinetów. Skutkiem tego są coraz wyższe ceny usług, które wielu pacjentów zmuszeni są ograniczać lub całkowicie z nich rezygnować.

Problem ten ma także wymiar społeczny, na co wskazuje ekspert z kliniki Implant Medical. Brak odpowiedniej edukacji w zakresie profilaktyki stomatologicznej, a także niskie zarobki społeczeństwa sprawiają, że stomatologia wciąż pozostaje poza zasięgiem finansowym znacznej części Polaków. Sytuację pogarsza fakt, że usługi te w dużej mierze zostały „zepchnięte” do sektora prywatnego, co dodatkowo ogranicza dostępność leczenia. Bez wprowadzenia skutecznych rozwiązań systemowych oraz zwiększenia świadomości pacjentów, różnice w dostępie do opieki stomatologicznej będą się pogłębiać.

Źródło: Na podstawie informacji MondayNews