Remont łazienki z PFRON: Ile pieniędzy można uzyskać? Jak się starać?

PFRON wspiera likwidację barier architektonicznych, umożliwiając dostosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dzięki dofinansowaniu możesz przeprowadzić niezbędne prace remontowe, takie jak montaż uchwytów, przebudowa wanny na kabinę prysznicową czy poszerzenie drzwi, co znacząco poprawia komfort i bezpieczeństwo. Dowiedz się, kto może ubiegać się o wsparcie.

Jednym z podstawowych działań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnościami, czyli dostosowanie najbliższej przestrzeni (mieszkanie, wejście do budynku, ciągi komunikacyjne) do możliwości poruszania się i funkcjonowania. Szczególnie istotnym aspektem jest dostosowanie łazienki, aby stała się ona przestrzenią bezpieczną i komfortową dla osób z ograniczoną mobilnością.

REKLAMA

REKLAMA

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na remont łazienki ze środków PFRON?

O finansowe wsparcie ze środków PFRON na remont łazienki może ubiegać się osoba, która:

ma znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia,

ma trudności w poruszaniu się,

posiada nieruchomości lub użytkuje wieczyście nieruchomości. Przy czym, jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości – niezbędna jest zgoda właściciela lokalu na wykonanie prac budowlanych/remontowych służących usunięciu tych barier.

Z pomocy w tym zakresie nie może jednak skorzystać osoba, która ma zaległości wobec PFRON lub była, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Jakie prace można sfinansować ze środków Funduszu?

PFRON finansuje szeroki zakres prac remontowych i adaptacyjnych, które mają na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania. Dofinansowanie może obejmować m.in.:

REKLAMA

montaż uchwytów i poręczy ułatwiających poruszanie się,

przebudowę wanny na tzw. mokrą łazienkę lub instalację kabiny prysznicowej bez progów,

poszerzenie drzwi, aby umożliwić swobodny wjazd wózka inwalidzkiego,

instalację podłóg antypoślizgowych poprawiających bezpieczeństwo użytkownika,

montaż systemów ułatwiających przesiadanie się z wózka inwalidzkiego.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie łazienki ze środków PFRON?

Aby skorzystać z dofinansowania ze środków PFRON trzeba zgromadzić wymagane dokumenty i złożyć wniosek. A zatem należy przejść następujący proces:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wypełnić wniosek dostępny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub na stronach internetowych instytucji. Dołączyć wymagane dokumenty, takie jak: orzeczenie o niepełnosprawności,

dokument potwierdzający prawo do nieruchomości lub zgodę właściciela na przeprowadzenie remontu,

kosztorys planowanych prac adaptacyjnych,

zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność dostosowania łazienki,

oświadczenie o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego,

kserokopia dowodu osobistego,

zaświadczenie o zatrudnieniu lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,

informacja o źródłach finansowania inwestycji. W przypadku małoletnich, do wniosku należy dołączyć kserokopię aktu urodzenia. Złożyć wniosek osobiście, przez internet lub drogą pocztową do odpowiedniego oddziału PCPR.

Ważne Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Istnieje też możliwość złożenia wniosku przez internet bezpośrednio poprzez stronę PFRON.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania powinna zostać podjęta w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Warto pamiętać, że wysokość środków na dany rok budżetowy jest ograniczona, gdyż dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR) dysponuje środkami finansowymi na ten cel. Wobec tego warto złożyć dokumenty jak najwcześniej.

Ile wynosi dofinansowanie do remontu?

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może pokryć maksymalnie do 95% kosztów remontu, jednak kwota wsparcia nie może przekroczyć piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 5% całkowitego kosztu inwestycji.

Wyliczenie maksymalnej kwoty wsparcia:

Jak wynika z ustawy budżetowej, prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2025 roku wynosi 8673 zł. Kwota ta została również podana w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2024 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2025.

Na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zostało przyjęte, że kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek wynosi 260 190 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi 8673 zł. W związku z tym, maksymalna kwota wsparcia, którą może udzielić PFRON w 2025 roku, wynosi 15 × 8673 zł, co daje 130 095 zł.

Jednak trzeba mieć na uwadze, że skala dofinansowania zależna jest od puli dostępnych pieniędzy w lokalnych oddziałach PFRON oraz liczby złożonych wniosków. To oznacza, że finansowany z PFRON remont łazienki 2025 różni się w zależności od regionu.

Przykład dofinansowania MOPS w Krakowie:

Miejski Ośrodek Pomacy Społecznej w Krakowie podał na swojej stronie internetowej wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w 2025 roku. Otóż wysokość dofinansowania została ustalona na poziomie:

do 95% zakwalifikowanych prac dla wnioskodawcy będącego właścicielem lub użytkownikiem wieczystym mieszkania w którym mają być przeprowadzone prace związane z likwidacją barier architektonicznych oraz gdy wnioskodawcą jest niepełnosprawne dziecko mieszkające w rodzinie nie więcej jednak niż do 30 000 zł,

do 80% zakwalifikowanych prac w przypadku, gdy z dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu wynika, iż właścicielem mieszkania w którym mają być przeprowadzone prace związane z likwidacją barier architektonicznych nie jest wnioskodawca (z wyłączeniem współmałżonka) nie więcej jednak niż do 15 000 zł,

do 95% kosztów zakupu i montażu wnioskowanego pozostałego sprzętu typu platformy przyschodowej, krzesełka schodowe, podjazdy itp., nie więcej jednak niż 50 000 zł. Zobacz: Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w 2025 roku

Przykładowa sytuacja z kosztorysem remontu:

Pani Anna, osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy łazienki. Jej plan obejmował usunięcie wanny i montaż kabiny prysznicowej bez barier, poszerzenie drzwi oraz instalację uchwytów przy toalecie. Kosztorys remontu wyniósł 30 000 zł. PFRON przyznał dofinansowanie w wysokości 28 500 zł (95% wartości inwestycji), a wkład własny Pani Anny wyniósł 1 500 zł.

Tabela: Dofinansowania PFRON na remont łazienki

Zagadnienie Opis Cel dofinansowania Dostosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami Kto może ubiegać się o wsparcie? Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, mające trudności w poruszaniu się, właściciele lub użytkownicy nieruchomości (za zgodą właściciela) Jakie prace można sfinansować? Montaż uchwytów, przebudowa wanny na prysznic, poszerzenie drzwi, instalacja podłóg antypoślizgowych, systemy ułatwiające przesiadanie się z wózka Jak złożyć wniosek? W PCPR lub online – wymagane dokumenty: orzeczenie, kosztorys, zgoda właściciela, zaświadczenie lekarskie, dochody gospodarstwa domowego Ile wynosi dofinansowanie? Do 95% kosztów, max. 130 095 zł (w 2025 r.), min. wkład własny 5%

Dofinansowanie dostosowania przestrzeni publicznej przez PFRON

Warto zaznaczyć, że PFRON nie ogranicza się jedynie do wsparcia adaptacji prywatnych mieszkań – fundusz angażuje się także w likwidację barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej. Dzięki temu placówki ochrony zdrowia, szkoły, ośrodki kultury czy instytucje administracyjne stają się bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Inwestycje te obejmują kompleksowe modernizacje, mające na celu usunięcie przeszkód architektonicznych oraz dostosowanie budynków do potrzeb wszystkich użytkowników.

Środki finansowe z PFRON są przekazywane do samorządów wojewódzkich, które w ramach swoich programów realizują niezbędne prace budowlane i modernizacyjne w obiektach rehabilitacyjnych oraz innych instytucjach obsługujących osoby z niepełnosprawnościami. Realizowane projekty obejmują m.in. instalację wind, poręczy, budowę ramp i podjazdów oraz poszerzanie wejść, co pozwala na swobodny dostęp do budynków.

Kończąc, dofinansowanie na dostosowanie łazienki to niezwykle ważna forma wsparcia dla osób niepełnosprawnych, umożliwiająca im większą samodzielność i poprawę jakości życia. Warto zapoznać się ze szczegółami programu i złożyć wniosek w odpowiednim terminie, aby skorzystać z dostępnych środków.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 44).

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2024 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2025 (Monitor Polski rok 2024 poz. 1051).