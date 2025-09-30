REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Remont łazienki z PFRON: Ile pieniędzy można uzyskać? Jak się starać?

Remont łazienki z PFRON: Ile pieniędzy można uzyskać? Jak się starać?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 września 2025, 17:50
Adam Kuchta
Remont łazienki: Ile pieniędzy można dostać z PFRON? Jak się starać?
Remont łazienki: Ile pieniędzy można dostać z PFRON? Jak się starać?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

PFRON wspiera likwidację barier architektonicznych, umożliwiając dostosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dzięki dofinansowaniu możesz przeprowadzić niezbędne prace remontowe, takie jak montaż uchwytów, przebudowa wanny na kabinę prysznicową czy poszerzenie drzwi, co znacząco poprawia komfort i bezpieczeństwo. Dowiedz się, kto może ubiegać się o wsparcie.

Jednym z podstawowych działań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnościami, czyli dostosowanie najbliższej przestrzeni (mieszkanie, wejście do budynku, ciągi komunikacyjne) do możliwości poruszania się i funkcjonowania. Szczególnie istotnym aspektem jest dostosowanie łazienki, aby stała się ona przestrzenią bezpieczną i komfortową dla osób z ograniczoną mobilnością.

REKLAMA

REKLAMA

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na remont łazienki ze środków PFRON?

O finansowe wsparcie ze środków PFRON na remont łazienki może ubiegać się osoba, która:

  • ma znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia,
  • ma trudności w poruszaniu się,
  • posiada nieruchomości lub użytkuje wieczyście nieruchomości. Przy czym, jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości – niezbędna jest zgoda właściciela lokalu na wykonanie prac budowlanych/remontowych służących usunięciu tych barier.

Z pomocy w tym zakresie nie może jednak skorzystać osoba, która ma zaległości wobec PFRON lub była, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Jakie prace można sfinansować ze środków Funduszu?

PFRON finansuje szeroki zakres prac remontowych i adaptacyjnych, które mają na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania. Dofinansowanie może obejmować m.in.:

REKLAMA

  • montaż uchwytów i poręczy ułatwiających poruszanie się,
  • przebudowę wanny na tzw. mokrą łazienkę lub instalację kabiny prysznicowej bez progów,
  • poszerzenie drzwi, aby umożliwić swobodny wjazd wózka inwalidzkiego,
  • instalację podłóg antypoślizgowych poprawiających bezpieczeństwo użytkownika,
  • montaż systemów ułatwiających przesiadanie się z wózka inwalidzkiego.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie łazienki ze środków PFRON?

Aby skorzystać z dofinansowania ze środków PFRON trzeba zgromadzić wymagane dokumenty i złożyć wniosek. A zatem należy przejść następujący proces:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. Wypełnić wniosek dostępny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub na stronach internetowych instytucji.
  2. Dołączyć wymagane dokumenty, takie jak:
    • orzeczenie o niepełnosprawności,
    • dokument potwierdzający prawo do nieruchomości lub zgodę właściciela na przeprowadzenie remontu,
    • kosztorys planowanych prac adaptacyjnych,
    • zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność dostosowania łazienki,
    • oświadczenie o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego,
    • kserokopia dowodu osobistego,
    • zaświadczenie o zatrudnieniu lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,
    • informacja o źródłach finansowania inwestycji.
  4. W przypadku małoletnich, do wniosku należy dołączyć kserokopię aktu urodzenia.
  5. Złożyć wniosek osobiście, przez internet lub drogą pocztową do odpowiedniego oddziału PCPR.
Ważne

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Istnieje też możliwość złożenia wniosku przez internet bezpośrednio poprzez stronę PFRON.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania powinna zostać podjęta w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Warto pamiętać, że wysokość środków na dany rok budżetowy jest ograniczona, gdyż dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR) dysponuje środkami finansowymi na ten cel. Wobec tego warto złożyć dokumenty jak najwcześniej.

Ile wynosi dofinansowanie do remontu?

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może pokryć maksymalnie do 95% kosztów remontu, jednak kwota wsparcia nie może przekroczyć piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 5% całkowitego kosztu inwestycji.

Wyliczenie maksymalnej kwoty wsparcia:

Jak wynika z ustawy budżetowej, prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2025 roku wynosi 8673 zł. Kwota ta została również podana w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2024 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2025.

Na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zostało przyjęte, że kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek wynosi 260 190 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi 8673 zł. W związku z tym, maksymalna kwota wsparcia, którą może udzielić PFRON w 2025 roku, wynosi 15 × 8673 zł, co daje 130 095 zł.

Jednak trzeba mieć na uwadze, że skala dofinansowania zależna jest od puli dostępnych pieniędzy w lokalnych oddziałach PFRON oraz liczby złożonych wniosków. To oznacza, że finansowany z PFRON remont łazienki 2025 różni się w zależności od regionu.

Przykład dofinansowania MOPS w Krakowie:

Miejski Ośrodek Pomacy Społecznej w Krakowie podał na swojej stronie internetowej wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w 2025 roku. Otóż wysokość dofinansowania została ustalona na poziomie:

  • do 95% zakwalifikowanych prac dla wnioskodawcy będącego właścicielem lub użytkownikiem wieczystym mieszkania w którym mają być przeprowadzone prace związane z likwidacją barier architektonicznych oraz gdy wnioskodawcą jest niepełnosprawne dziecko mieszkające w rodzinie nie więcej jednak niż do 30 000 zł,
  • do 80% zakwalifikowanych prac w przypadku, gdy z dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu wynika, iż właścicielem mieszkania w którym mają być przeprowadzone prace związane z likwidacją barier architektonicznych nie jest wnioskodawca (z wyłączeniem współmałżonka) nie więcej jednak niż do 15 000 zł,
  • do 95% kosztów zakupu i montażu wnioskowanego pozostałego sprzętu typu platformy przyschodowej, krzesełka schodowe, podjazdy itp., nie więcej jednak niż 50 000 zł. Zobacz: Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w 2025 roku

Przykładowa sytuacja z kosztorysem remontu:

Pani Anna, osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy łazienki. Jej plan obejmował usunięcie wanny i montaż kabiny prysznicowej bez barier, poszerzenie drzwi oraz instalację uchwytów przy toalecie. Kosztorys remontu wyniósł 30 000 zł. PFRON przyznał dofinansowanie w wysokości 28 500 zł (95% wartości inwestycji), a wkład własny Pani Anny wyniósł 1 500 zł.

Tabela: Dofinansowania PFRON na remont łazienki

ZagadnienieOpis

Cel dofinansowania

Dostosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, mające trudności w poruszaniu się, właściciele lub użytkownicy nieruchomości (za zgodą właściciela)

Jakie prace można sfinansować?

Montaż uchwytów, przebudowa wanny na prysznic, poszerzenie drzwi, instalacja podłóg antypoślizgowych, systemy ułatwiające przesiadanie się z wózka

Jak złożyć wniosek?

W PCPR lub online – wymagane dokumenty: orzeczenie, kosztorys, zgoda właściciela, zaświadczenie lekarskie, dochody gospodarstwa domowego

Ile wynosi dofinansowanie?

Do 95% kosztów, max. 130 095 zł (w 2025 r.), min. wkład własny 5%

Dofinansowanie dostosowania przestrzeni publicznej przez PFRON

Warto zaznaczyć, że PFRON nie ogranicza się jedynie do wsparcia adaptacji prywatnych mieszkań – fundusz angażuje się także w likwidację barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej. Dzięki temu placówki ochrony zdrowia, szkoły, ośrodki kultury czy instytucje administracyjne stają się bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Inwestycje te obejmują kompleksowe modernizacje, mające na celu usunięcie przeszkód architektonicznych oraz dostosowanie budynków do potrzeb wszystkich użytkowników.

Środki finansowe z PFRON są przekazywane do samorządów wojewódzkich, które w ramach swoich programów realizują niezbędne prace budowlane i modernizacyjne w obiektach rehabilitacyjnych oraz innych instytucjach obsługujących osoby z niepełnosprawnościami. Realizowane projekty obejmują m.in. instalację wind, poręczy, budowę ramp i podjazdów oraz poszerzanie wejść, co pozwala na swobodny dostęp do budynków.

Kończąc, dofinansowanie na dostosowanie łazienki to niezwykle ważna forma wsparcia dla osób niepełnosprawnych, umożliwiająca im większą samodzielność i poprawę jakości życia. Warto zapoznać się ze szczegółami programu i złożyć wniosek w odpowiednim terminie, aby skorzystać z dostępnych środków.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 44).
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2024 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2025 (Monitor Polski rok 2024 poz. 1051).

Zobacz również:

Dofinansowanie PFRON na remont łazienki

INFOR

Powiązane
500 plus dla małżeństw. Nowe świadczenie: od 5000 do 8000 zł, w zależności od liczby wspólnie przeżytych lat
500 plus dla małżeństw. Nowe świadczenie: od 5000 do 8000 zł, w zależności od liczby wspólnie przeżytych lat
Testy otwarte API KSeF 2.0 właśnie ruszyły – sprawdź, co zmienia się w systemie e-Faktur, dlaczego integracja jest konieczna i jakie etapy czekają podatników w najbliższych miesiącach
Testy otwarte API KSeF 2.0 właśnie ruszyły – sprawdź, co zmienia się w systemie e-Faktur, dlaczego integracja jest konieczna i jakie etapy czekają podatników w najbliższych miesiącach
System kaucyjny w Polsce rusza 1 października 2025. Co warto wiedzieć, zanim oddasz butelkę lub puszkę? [WYWIAD]
System kaucyjny w Polsce rusza 1 października 2025. Co warto wiedzieć, zanim oddasz butelkę lub puszkę? [WYWIAD]
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
System kaucyjny w Polsce rusza 1 października 2025. Co warto wiedzieć, zanim oddasz butelkę lub puszkę? [WYWIAD]
30 wrz 2025

Już 1 października 2025 r. w całej Polsce zacznie działać system kaucyjny. Konsumenci za butelkę PET czy puszkę zapłacą kaucję, którą odzyskają, gdy wrzucą opakowanie do punktu zbiórki. Jak dokładnie działa system, jakie są zasady i jakie wyzwania stoją przed jego operatorami? O tym w rozmowie z redakcją Infor.pl opowiada Zygmunt Ochał, Członek Zarządu Zwrotka S.A. – jednego z 7 operatorów systemu kaucyjnego w Polsce.
System kaucyjny wchodzi w życie. Już wiadomo, co czeka klientów i producentów
30 wrz 2025

Butelki PET i puszki całkowicie zdominowały półki sklepowe – wynika z najnowszych danych. To oznacza, że od 1 października system kaucyjny obejmie zdecydowaną większość napojów w Polsce. Czy konsumenci zaakceptują nowe zasady gry, czy zaczną ich unikać? Pierwsze odpowiedzi poznamy już w najbliższych miesiącach.
Tego dokumentu nie podpisuj pracodawcy w ciemno. Bez niego nie będzie mógł dokonać potrącenia z wynagrodzenia i cię nie zaskoczy
30 wrz 2025

Jak dbać o swoje wynagrodzenie? Między innymi warto zwracać baczną uwagę na to, jakie dokumenty podpisuje się pracodawcy. Zgody podpisane w ciemno i bez należytej uwagi mogą bowiem w przyszłości doprowadzić do tego, że pracownik straci wpływ na potrącenia ze swojej wypłaty.
Polska przeregulowała MiCA? Eksperci ostrzegają przed barierami i chaosem podatkowym [Projekt ustawy o kryptoaktywach]
30 wrz 2025

Polska przygotowała najobszerniejszą implementację MiCA w całej UE aż 104 strony regulacji (Projekt ustawy o kryptoaktywach). Tak rozbudowane przepisy mają uporządkować rynek, ale rodzą pytania, czy nie staną się barierą dla polskich przedsiębiorców.

REKLAMA

To będzie koniec kolejek na SOR i długiego czekania na pogotowie ratunkowe? Samorząd lekarski przegłosował ważne stanowisko
30 wrz 2025

Czy jest prosty sposób na rozwiązanie problemu długiego oczekiwania na świadczenia z zakresu ochrony zdrowia? Samorząd lekarski sformułował swoje stanowisko w tej istotnej sprawie. Może ono mieć poważne skutki społeczne i zdrowotne.
Dodatek za dojazd do pracy z innej miejscowości. Mało kto o tym wie, ale szef musi zwrócić Ci pieniądze, jeżeli dojeżdżasz autem do pracy do innego miasta
30 wrz 2025

Okazuje się, że jeżeli dojeżdżasz autem do pracy z innej miejscowości, to w niektórych sytuacjach twój pracodawca może pomóc Ci pokryć koszty związane z wydatkami na dojazd. Kiedy przysługuje zwrot? Jaka to kwota? Oto szczegóły.
Koniec z wyrzucaniem do worków na śmieci resztek spożywczych, nabiału i ręczników papierowych. Zmiany w zasadach segregacji odpadów od 29 września 2025 r.
30 wrz 2025

Rezygnacja z worków na śmieci w przypadku segregacji jednej z frakcji odpadów komunalnych (a konkretnie – bioodpadów kuchennych, takich jak m.in. resztki spożywcze, nabiał i ręczniki papierowe) – to działanie zaradcze podjęte przez kolejne miasto w Polsce, celem poprawy poziomu odpadów poddawanych recyklingowi, który na rok 2025 został ustalony na poziomie co najmniej 55% wszystkich zebranych odpadów w danym mieście lub gminie. Jedynie zwiększenie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, pozwoli uniknąć milionowych kar grożących miastu za nieosiąganie wymaganych poziomów recyklingu – alarmują władze Gdyni. Właściciele nieruchomości powinni natomiast być świadomi, że niewywiązywanie się z obowiązków w zakresie selektywnego zbierania odpadów – może skutkować podwyżką opłat za śmieci o nawet 400 proc.
Wyrzucasz torebki po herbacie do tego pojemnika? Ten segregacyjny błąd kosztuje cztery razy więcej
30 wrz 2025

Nowe zasady segregacji odpadów sprawiają, że nawet doświadczeni w tej sztuce mieszkańcy zaczynają się gubić. Ręczniki papierowe i zużyte chusteczki higieniczne wcale nie trafiają już do bio, a plastikowe butelki nie zawsze kończą w żółtym koszu. Do listy „segregacyjnych pułapek” dochodzi jeszcze jedno zaskoczenie: torebki po herbacie. Niby drobiazg, a w praktyce pułapka, która może skończyć się nawet karą finansową.

REKLAMA

Za 5 lat 2 dni urlopu, a za 25 lat aż 10 dni. Gdzie jest projekt obiecanej ustawy?
30 wrz 2025

Za 5 lat pracy prawo do 28 dni urlopu dotyczy oczywiście osób, które nabyły prawo do 10 dni urlopu, a staż 5 lat pracy daje im dodatkowe 2 dni. Zapowiadany projekt ustawy obejmuje opiekunów. Ale nowy typ urlopu wywołał dyskusję w 2024 r. o wprowadzeniu ogólnej nowelizacji urlopów pod tym kątem w Kodeksie pracy. Od kwietnia 2024 r. opinia publiczna była wielokrotnie informowana przez polityków o zamiarze wprowadzenia nowego typu urlopu. Prace zatrzymały się jednak na deklaracji opracowania projektu ustawy nowelizującej. Pracownicy mają otrzymać od 2 dni do 10 dodatkowego urlopu w stosunku do "standardowego" urlopu 20 dni albo 26 dni. Wszystko wynika z formuły "2 dni dodatkowego urlopu za 5 lat pracy". Projekt ustawy wpisany został do wykazu prac legislacyjnych rządu. Na dziś nic nie wskazuje na to, aby projekt miał przekształcić się w ustawę (w najbliższym czasie).
Rzecznik TSUE w sprawie WIBOR potwierdza fundamentalną zasadę unijnego systemu benchmarków
29 wrz 2025

Stanowisko Rzeczniczki Generalnej Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie WIBOR porządkuje dyskusję wokół stosowania wskaźników referencyjnych i potwierdza fundamentalną zasadę unijnego systemu benchmarków: wyraźny podział ról między ich ustalaniem, stosowaniem a informowaniem o nich – piszą Marcin Bartczak i Marek Trzos-Rastawiecki, partnerzy kancelarii ITMA.

REKLAMA