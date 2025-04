Rekordowe odszkodowanie dla pacjenta w Polsce: Całkowita utrata mowy, w wyniku zdarzenia medycznego

Pacjent, u którego przez ponad 15 miesięcy nie rozpoznano nowotworu krtani, otrzymał rekordowe odszkodowanie z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych – aż 202 971 zł. To najwyższe świadczenie przyznane dotąd przez Rzecznika Praw Pacjenta. Sprawa pokazuje, jak ważną rolę odgrywa pozasądowa ścieżka rekompensaty dla osób poszkodowanych w wyniku błędów medycznych.

Najwyższe odszkodowanie przyznane przez Rzecznika Praw Pacjenta

Pacjent, u którego zdiagnozowano nowotwór krtani z opóźnieniem wynoszącym ponad 15 miesięcy, otrzymał rekordowe odszkodowanie w wysokości 202 971 zł z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Jak poinformowało biuro Rzecznika Praw Pacjenta, to najwyższa kwota przyznana od momentu powstania funduszu. Jest to przełomowy moment w historii polskiego systemu rekompensat za błędy medyczne, który może zachęcić więcej poszkodowanych pacjentów do sięgania po pozasądowe formy zadośćuczynienia.

Czym jest Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych?

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych to rozwiązanie stworzone przez Rzecznika Praw Pacjenta, mające na celu szybką i pozasądową pomoc finansową dla osób, które ucierpiały w wyniku zdarzenia medycznego w trakcie pobytu w szpitalu. Fundusz umożliwia uzyskanie świadczenia bez konieczności udowadniania winy placówki medycznej.

Kiedy można ubiegać się o świadczenie?

Z funduszu mogą skorzystać pacjenci, u których doszło do:

uszkodzenia ciała ,

, rozstroju zdrowia ,

, zakażenia szpitalnego.

W przypadku śmierci pacjenta, o rekompensatę mogą ubiegać się członkowie najbliższej rodziny.

Dlaczego pacjent otrzymał tak wysokie świadczenie?

W omawianym przypadku pacjent zgłaszał objawy takie jak:

przewlekła chrypka ,

, chrapanie ,

, trudności z oddychaniem.

Podczas operacji przerostu migdałka gardłowego oraz przegrody nosowej, lekarz nie przeprowadził pełnej diagnostyki krtani. To właśnie ten błąd diagnostyczny doprowadził do opóźnienia w wykryciu nowotworu, co w konsekwencji skutkowało koniecznością całkowitego usunięcia krtani, a w efekcie utratą mowy. W opinii ekspertów, wcześniejsze wykrycie choroby mogłoby uchronić pacjenta przed tak drastycznym zakończeniem leczenia.

Ważne Z powodu trwałego uszczerbku na zdrowiu, długiego i uciążliwego leczenia oraz pogorszenia jakości życia, pacjent otrzymał rekordowe odszkodowanie – 202 971 zł.

Dodatkowe przywileje dla poszkodowanego

Poza samą kwotą świadczenia, pacjent otrzymał także:

zaświadczenie uprawniające do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej,

ze świadczeń opieki zdrowotnej, możliwość skorzystania z usług farmaceutycznych w aptekach poza kolejnością.

Jak działa Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych?

Fundusz funkcjonuje od 2023 roku i do dziś:

przyznał ponad 19 milionów złotych ,

, wypłacił środki 318 osobom ,

, 99 proc. wnioskodawców zaakceptowało proponowane świadczenia,

wnioskodawców zaakceptowało proponowane świadczenia, średnia wysokość rekompensaty wynosi prawie 61 tysięcy zł.

Kto najczęściej korzysta z Funduszu?

Z danych Rzecznika Praw Pacjenta wynika, że:

największa liczba spraw dotyczy pacjentów w wieku 66–75 lat (26,7 proc.) ,

, kolejna grupa to osoby w wieku 56–65 lat (16 proc.) ,

, najwięcej zgłoszeń pochodzi z województw mazowieckiego (18,73 proc.) i śląskiego (11,17 proc.).

Najczęściej odszkodowania są przyznawane za błędy i zdarzenia na oddziałach:

ortopedycznych,

chirurgii ogólnej,

szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR),

położniczo-ginekologicznych,

chorób wewnętrznych.

Dlaczego warto skorzystać z funduszu zamiast drogi sądowej?

Szybszy proces

W przeciwieństwie do długotrwałych procesów sądowych, które mogą ciągnąć się przez wiele lat, postępowanie w ramach Funduszu Kompensacyjnego jest znacznie szybsze i mniej stresujące dla pacjentów oraz ich rodzin.

Brak konieczności udowadniania winy

Jedną z największych zalet jest brak konieczności udowodnienia, że do błędu doszło z winy lekarza czy szpitala. Wystarczy wykazać, że doszło do zdarzenia medycznego, które doprowadziło do pogorszenia zdrowia pacjenta.

Maksymalna kwota świadczenia

Obecnie maksymalne świadczenie z funduszu wynosi ponad 220 tysięcy złotych. Choć w sądzie można ubiegać się o wyższe kwoty (w tym zadośćuczynienie i rentę), to proces jest o wiele bardziej złożony i kosztowny.

Co warto wiedzieć przed złożeniem wniosku do Funduszu?

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych udostępnia Rzecznik Praw Pacjenta. Dokument ten można wykorzystać do złożenia wniosku w postaci papierowej albo elektronicznej.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek do Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych można złożyć:

pisemnie, przesyłając go na adres Rzecznika Praw Pacjenta (ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa) lub składając osobiście;

elektronicznie, za pomocą platformy ePUAP (adres skrzynki ePUAP Rzecznika: /RzPP/skrytka) lub na adres Rzecznika Praw Pacjenta do doręczeń elektronicznych.

Wniosek złożony w postaci elektronicznej należy podpisać podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym. Jeśli wniosek nie będzie zawierał właściwego podpisu, Rzecznik wezwie do uzupełnienia tego braku.

Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty. Jeśli wniosek będzie niekompletny, Rzecznik wezwie Cię do uzupełnienia braków w terminie 30 dni. Zobacz: Jak złożyć wniosek o przyznanie świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych?

Tabela 1: Co powinien zawierać wniosek o przyznanie świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych?

Nr Treść 1 dane wnioskodawcy – imię, nazwisko i numer PESEL (a w razie jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia) 2 imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego (jeżeli wniosek jest składany w imieniu dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej) 3 wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta 4 jeśli wniosek dotyczy śmierci pacjenta: imię, nazwisko i numer PESEL pacjenta (ewentualnie – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia), a także wskazanie relacji wnioskodawcy ze zmarłym pacjentem (tj. małżeństwo niepozostające w separacji, pokrewieństwo pierwszego stopnia – czyli dziecko lub rodzic, przysposobienie, pozostawanie we wspólnym pożyciu) 5 adres korespondencyjny 6 numer telefonu lub adres poczty elektronicznej (jeżeli wnioskodawca je posiada) 7 oznaczenie podmiotu wykonującego działalność leczniczą prowadzącego szpital, z którego działalnością wiąże się wniosek 8 datę, w której wnioskodawca dowiedział się o zdarzeniu medycznym 9 uzasadnienie, w tym wskazanie faktów, na których wniosek jest oparty 10 numer rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej do wypłaty świadczenia kompensacyjnego albo adres, na który ma zostać przesłany przekaz pocztowy 11 klauzulę o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Tabela 2: Co należy dołączyć do wniosku o odszkodowanie?

Nr Treść 1 kopię posiadanej dokumentacji medycznej oraz innych dokumentów potwierdzających opisany stan faktyczny albo szczegółową informację o braku takich dokumentów 2 potwierdzenie wniesienia opłaty za wniosek 3 oświadczenie, że w sprawie objętej wnioskiem nie toczy się lub nie zostało prawomocnie zakończone postępowanie cywilne w sprawie o odszkodowanie, rentę lub zadośćuczynienie 4 oświadczenie, że wnioskodawca nie uzyskał odszkodowania, renty lub zadośćuczynienia od osoby odpowiedzialnej za szkodę, w tym z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 5 oświadczenie, że sąd nie orzekł na rzecz wnioskodawcy obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo nawiązki 6 jeżeli wniosek dotyczy śmierci pacjenta – dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca był jego małżonkiem (niepozostającym w separacji), krewnym pierwszego stopnia albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub we wspólnym pożyciu (np. akt małżeństwa wraz z oświadczeniem o niepozostawaniu w separacji)

Jeżeli wniosek składa pełnomocnik, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego urzędowo poświadczony odpis (tzn. odpis poświadczony przez notariusza; adwokat i radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa).

Rzecznik Praw Pacjenta: Fundusz cieszy się rosnącą popularnością

– "Kolejne miesiące działania Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych pokazują, że ta pozasądowa ścieżka dochodzenia roszczeń jest korzystna dla pacjentów, ale również, że jest coraz bardziej popularna w społeczeństwie" – powiedział Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Coraz więcej pacjentów decyduje się na skorzystanie z tej formy pomocy – świadczy to o rosnącym zaufaniu do systemu, który nie tylko ułatwia proces uzyskania odszkodowania, ale także realnie wspiera osoby pokrzywdzone w wyniku błędów medycznych.

A zatem Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych to szansa na sprawiedliwość i realne wsparcie finansowe dla pacjentów poszkodowanych w wyniku błędów medycznych. Przypadek pacjenta, który otrzymał rekordowe 202 971 zł, pokazuje, że warto korzystać z tej pozasądowej formy dochodzenia swoich praw. Dzięki szybkiemu procesowi, braku konieczności udowadniania winy oraz możliwości skorzystania z dodatkowych przywilejów, fundusz staje się coraz ważniejszym elementem polskiego systemu ochrony zdrowia.